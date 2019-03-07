Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле получила в дар книгу о Казанской иконе Божией Матери
Сегодня в Благовещенском соборе Казанского кремля прошла встреча митрополита Казанского и Татарстанского Феофана с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщает пресс-служба Казанской епархии.
Глава Татарстанской митрополии в дар Одри Азуле преподнес книгу о Казанской иконе Божией Матери.
Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле побывала в Казанском кремле, где изучила экспозицию, посвященную деятельности фонда «Возрождение», сообщает пресс-служба президента РТ. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник республики, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев рассказали об итогах реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар».
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