КФУ завершил подготовку номинационного досье астрономических обсерваторий для ЮНЕСКО

Фото: пресс-служба КФУ

Ученые КФУ завершили подготовку номинационного досье для включения астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список ЮНЕСКО. Работа велась на протяжении двух лет и теперь пятитомный пакет документов до 1 февраля будет доставлен в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Подготовка началась еще в конце 2019 года. В рамках форума «Астрономия и мировое наследие», была подготовлена заявка на включение обсерваторий в предварительный список. В декабре 2020 года университет получил одобрительное письмо от имени директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильды Росслер.

Заместитель директора Института международных отношений по научной деятельности, вице-президент ИКОМОС России Рафаэль Валеев рассказал, что после включения объектов в предварительный список, им пришлось отправиться в Центр всемирного наследия для обсуждения совместной работы. Там была одобрена заявка для запуска совместной подготовки номинационного досье, но из-за эпидемиологических условий процесс отложили. Позже в Татарстан должна была приехать группа экспертов для осмотра объектов, но и здесь не удалось получить поддержки.

Работа была завершена собственными усилиями, в сборнике изложен текст номинации, приведены различные вспомогательные материалы: фотоиллюстрации, картографические материалы и проект плана управления объектами, а также 15-минутный фильм. В ближайшие три месяца досье изучат эксперты ЮНЕСКО и вынесут свое решение.

Фото: пресс-служба КФУ

5 октября 2021 года, сообщалось, что в вопросе о включении обсерваторий КФУ в список Всемирного наследия ЮНЕСКО стартовал второй этап, сообщила доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Римма Валеева-Хакимова. По ее словам, особую ценность представляет в том числе уникальный аутентичный инструментарий XIX—XX веков. Обсерватории могут стать четвертым объектом ЮНЕСКО в Татарстане и 30-м в России. Подробнее в материале — «Реального времени».



Максим Кокунин