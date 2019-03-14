Чеховский 2.0: вместо «шанхайских палаток» на рынке вырастут «цивилизованные ларьки»

Архитекторы сообщили о новом решении собственников упростить реконструкцию, но пока на стройке тишина, а новый проект еще не заказан

Фото: Лейсан Набиева

Реконструкция Чеховского рынка, о которой объявили еще в декабре 2016 года, забуксовала: после сноса уличных торговых рядов осенью к строительству на торговом объекте так и не приступили. Немногочисленные продавцы все еще работают в пристроенных павильонах перед зданием рынка и находятся в полном неведении, что будет с их точками. Покинуть насиженные места их пока не просят. В архитектурном бюро, разработавшем эскизный проект, сообщили, что от предыдущего плана заказчики отказались, решив упростить реконструкцию, но новый проект еще не заказали. Подробнее о том, что сегодня происходит с Чеховским рынком, находящимся в центральной части Казани, — в репортаже «Реального времени».

«Откроют ли рынок»

Здание рынка не работает — на двери центрального входа висит табличка «Рынок закрыт», как не работает и территория, которую раньше занимали уличные прилавки. Осенью прошлого года все эти металлические конструкции снесли, ворота закрыли, и с тех пор эта огороженная территория остается в том же виде.

На площадке перед центральным входом расположился «островок» с товарами для дома, как на обычном рынке. По левую и правую сторону еще сохранились шесть павильонов, продавцы в которых продолжают работу и платят за аренду, по их словам, «бухгалтеру Резеде», которая появляется раз в неделю. На их постоянные расспросы о судьбе рынка бухгалтер не дает внятного ответа, говорят торговцы.

Из шести павильонов открыты только четыре. Также на территории работает дворник. По его словам, в здании никого нет, кроме охранников — они изнутри наблюдают за тем, что происходит на улице, по камерам видеонаблюдения. Но достучаться до них не удалось.

— Откроют ли рынок, умалчивает история. Директоров, администраторов — никого нет. Они ушли уже давно, не работает никто здесь. Они сидят в другом месте. Бухгалтер только приходит, аренду берет с нас, телефон ее мы не знаем, — рассказала продавец во фруктовом отделе.

О том, что происходит за строительным ограждением, собеседница сообщила: «Все стоит. Никто не говорит, что будет». При этом, по ее словам, освободить павильоны их пока не торопят: «Мы же не просто так работаем — за аренду деньги даем».

На площадке перед центральным входом расположился «островок» с товарами для дома, как на обычном рынке. Фото Лейсан Набиевой

Продавец Тамара из цветочного отдела коротко сообщила, что о планах руководства по рынку ничего не знает. Ее коллега из другого цветочного павильона сообщила, что бухгалтер в отпуске и не появится в ближайшее время. По ее словам, работы по реконструкции рынка каждый раз обещают «вот-вот начать»: «Кто что говорит — то в конце марта, то на следующей неделе. Говорят разное — бурная фантазия. Мне кажется, как погода позволит, когда будет более-менее сухо, так и начнут — смысл им обманывать?»

Насколько известно оставшимся на рынке предпринимателям, в здании проведут только косметический ремонт: «Будут торговые ряды из павильонов уже — там, где железки продавали. А так — будет такой же обычный рынок».

Планы прошлого года

О масштабной реконструкции владельцы Чеховского рынка объявили в декабре 2016 года. Тогда же руководитель ООО «ТЦ «Чеховский» Александр Пичугов рассказывал «Реальному времени», что проект рынка проходит согласование и еще не утвержден.

— Этим занимается управляющая компания, поэтому сам я просто пока не в курсе относительно того, какими будут интерьеры здания и будет ли сохранена первоначальная концепция старого здания рынка. А что касается сроков реконструкции, то первоначально было заявлено о планах уложиться в полтора года, и собственник здания не заинтересован затягивать завершение работ, — рассказывал он.

Пичугов значится руководителем еще нескольких действующих компаний — ООО «Алгоритм», НАО «Терра Плюс», ООО «ТрансРесурс», ООО «Октан-Ресурс», зарегистрированы они в Москве («Терра Плюс») и в Татарстане (остальные — в Альметьевске).

Еще ранее директор ООО «УК «Центр Торговли» Фидаиль Галиев раскрыл прессе детали реконструкции: здание хотели перестроить почти полностью, к августу 2018 года должны были подготовить документацию и провести экспертизу. Завершить реконструкцию планировалось за полтора-два года: «Потому что здесь будет «сложное» здание с траволаторами, предполагаются пять пассажирских и три грузовых лифта, парковка и другие элементы инфраструктуры», — говорил он. По его словам, от знаменитого здания Чеховского рынка, которое было построено еще в 60-х, должна была остаться только крыша на четырех опорах.

Галиев же является директором и учредителем трех фирм помимо упомянутого УК, открытого в том же декабре 2016-го, когда и объявили о реконструкции, — это ООО «Чайка» и ООО «Интеграл К». На этот раз связаться с Галиевым не удалось — ни по одному номеру телефона вышеуказанных компаний его не оказалось, сотрудники фирм также не помогли связаться с шефом.

За последние годы проект реконструкции рынка несколько раз упрощали — согласованный в июне 2018 года эскизный проект, разработанный ООО «Аксиом», уже не предполагал столь значительных перемен. Фото aksiom.ru



«Разработанный ранее проект оказался нерентабельным»

За последние годы проект реконструкции рынка несколько раз упрощали — согласованный в июне 2018 года эскизный проект, разработанный ООО «Аксиом», уже не предполагал столь значительных перемен. Как говорил в конце июля прошлого года корреспонденту «Реального времени» представитель ООО «Аксиом» архитектор Олег Маклаков, фасад расположенного под куполом лабаза планировали освободить от пристроенных павильонов, а на месте уличных торговых рядов — возвести двухэтажный торговый центр. Часть здания должна была быть отведена под парковку на 150 мест.

Пока, по словам Маклакова, предполагается «то же самое, что и было, но в цивилизованном виде — вместо «шанхайских» палаток будут цивилизованные ларьки, вообще не будет строения, будут просто торговые павильоны». Впрочем, по словам архитектора, на данный момент проектом уже никто не занимается:

— Пока там никто ничего не проектирует, наша компания разработала тот вариант, предыдущий, а по новому варианту нет проектирования. Был только предварительный разговор с заказчиком, но проект никто не заказывал. Пока этого сокращения нет, хотя разговор шел давно. Когда они посчитали деньги — не знаю. Почему они так поздно начали деньги считать, почти год назад? Разработанный ранее проект оказался нерентабельным. В связи с этим было принято решение не делать ничего грандиозного, а облагородить территорию минимальными средствами.

Собеседник добавил, что не знает, во сколько заказчики оценивали затраты как по первоначальному проекту, так и по новому — упрощенному. Его, кстати, по словам Маклакова, еще не разработали.