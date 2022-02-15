Коррупционный ужин в казанском ресторане или елабужские «откаты» за разработку самарского месторождения

В Казани до суда дошло дело о коммерческих взятках на 6 млн рублей в нефтегазодобывающей отрасли

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал судебный процесс по делу о коммерческом подкупе за приемку работ по бурению, благоустройству и ремонту скважин на Бражниковском месторождении в Самарской области. В шести эпизодах дела фигурируют «откаты» от 100 тысяч до 2 млн рублей. Судят бывшего главного геолога добывающей компании из Самары — соавтора нескольких патентов и руководителя проекта башкирского подрядчика «Октябрьское УБР». Оба, по версии оперативников БЭП МВД и сотрудников Следкома по РТ, больше полугода «доили» елабужского субподрядчика.

Добурились до уголовного дела



Казанский ресторан «Аль-Фахир» на улице Шмидта стал местом проведения оперативной операции полицейских. Деловой ужин двух мужчин 8 апреля 2021 года фиксировали с помощью аудио и видео. Силовиков интересовали не изыcки меню, а передача одним из гостей другому 600 тысяч рублей от одного к другому. Дождавшись этого «десерта» опера задержали получателя — 30-летнего Антона Макарова, руководителя проектов компании «Октябрьское УБР» (управление буровых работ) из Башкортостана.

Вторым участником той встречи был учредитель елабужской фирмы «ТНГ-Контур». За день до спецоперации он обратился к сотрудникам УЭБ и ПК МВД Татарстана с заявлением о вымогательстве. По заказу «Октябрьского УБР» из Башкирии его фирма занималась освоением скважин после бурения на Бражниковском месторождении нефти и газа в Самарской области. Со слов заявителя, за беспрепятственную приемку работ по скважине №21 представитель заказчика — Макаров — запросил вознаграждение в 600 тысяч рублей, а еще потребовал исключить из уже составленного акта реально выполненные работы почти на 3 млн рублей. На тот момент руководством «Октябрьского УБР» была одобрена оплата исполнителям основных и дополнительных работ на 8 млн рублей. Но до перечисления средств еще не дошло.

По версии силовиков, Макаров решил воспользоваться служебным положением, причем действовал в сговоре с главным геологом самарской добывающей компании «СНК», 36-летним Русланом Филиным. Ведь именно «СНК» выступала генеральным заказчиком фигурирующих в уголовном деле работ на скважинах Бражниковского месторождения.

С ресторанного задержания началась раскрутка дела, которое в итоге выросло до шести эпизодов и шести миллионов рублей. Вчера оба разработчика недр предстали перед Вахитовским судом.

Версия СК: от 100 тысяч до 2 миллионов — за скважину

На оглашение полной редакции обвинения Макарову и Филину у помощника прокурора Вахитовского района Казани Фаниля Ахмадышева ушло больше двух часов. Самые тяжкие из обвинений чреваты посадкой на 12 лет. Впрочем, на финише предварительного следствия оба фигуранта вину не признавали.

Бывшему главному геологу «СНК» и бывшему руководителю проекта «Октябрьского УБР» вменяют совместные действия по трем эпизодам получения незаконных вознаграждений в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ — санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии), два эпизода с вымогательством предмета подкупа в крупном размере (п.п. а, б, г ч. 7 ст. 204 УК РФ).



Кроме того, Филину инкриминируют коммерческую «взятку» в значительном размере (ч. 6 ст. 204 УК РФ), а Макарову — посредничество в этом преступлении.

По версии обвинения, оба фигуранта по должностным обязанностям имели полномочия для того, чтобы контролировать ход работ подрядчика. Компания «СНК» заказывала услуги «УБР», «УБР», в свою очередь, привлекало елабужан из «ТНГ-Контур». В Следкоме по РТ, МВД и прокуратуре республики считают — осенью 2020 года уже на этапе сдачи учредителю из «ТНГ-Контур» выдвинули незаконное требование — отдавать по 100 тысяч рублей с каждой скважины, обещая взамен — проблем с приемкой работ по этим скважинам не будет.

В первом эпизоде дела фигурируют три освоенные скважины — за каждую елабужцам заплатили 1,1—1,2 млн рублей, а еще три транша в ноябре — декабре 2020 года с банковской карты учредителя «ТНГ-Контур» Ирека Нурмехаметова на карту куратора работ из «Октябрьского УБР» Антона Макарова — всего на 270 тысяч рублей. Еще 30 тысяч, по версии силовиков, были переданы получателю лично в альметьевском офисе елабужской компании.

На оглашение полной редакции обвинения Макарову и Филину у помощника прокурора Вахитовского района Казани Фаниля Ахмадышева ушло больше двух часов

Согласно оглашенному в суде обвинению, Нурмехаметов согласился на незаконное требование «с целью предотвращения вредных последствий для принадлежащей ему организации» — опасался расторжения договоров с заказчиком и неоплаты уже выполненных работ.

К слову, если три первые скважины заказчик принял по заранее оговоренной цене, то на трех последующих скважинах субподрядчику позволили провести целый комплекс дополнительных работ, вследствие чего возросла и оплата услуг — с 5 до 14 млн рублей. Вот только до и после подписания каждого акта приемки учредителю напоминали — нужно будет поделиться.

В итоге за отсутствие проблем с приемкой бражниковской скважины №23 Нурмехаметов, по версии силовиков, заплатил 1 млн 280 тысяч — 231 тысяча рублей была зачислена на карточку Макарова, 1 млн 49 тысяч переданы ему в Альметьевске при личной встрече. Согласно обвинению, приемка скважины №23 обошлась в феврале — марте 2021 года в 1,43 млн рублей, а скважина №30 потянула на 2,31 млн рублей — большая их часть передавалась наличными возле одной из заправок в Сармановском районе.

Также в уголовном деле фигурирует эпизод с переводом Нурмехаметовым 117 тысяч рублей на карту главного геолога «СНК» Руслана Филина. По версии обвинения, эту сумму геолог запросил за приемку работ по капремонту скважин, причем сначала передал свое требование через Макарова, а затем лично связался с учредителем фирмы-субподрядчика.

На старте процесса в Вахитовском суде обвиняемый геолог и изобретатель воздержался от выражения своей позиции по обвинению

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Согласно публичной информации, Руслан Филин выступал соавтором нескольких запатентованных способов разработки месторождения высоковязкой нефти, в том числе с использованием внутрипластового горения.

На старте процесса в Вахитовском суде обвиняемый геолог и изобретатель воздержался от выражения своей позиции по обвинению. Но просил отпустить его из-под стражи под домашний арест. Филин напомнил суду — казанские оперативники приехали за ним в Самару 12 апреля 2021 года (после задержания Макарова в ресторане и избрания ему меры пресечения в суде). «Они произвели обыск, изъяли у меня ряд документов, которые я сам отдал, и должны были доставить меня в Казань, — рассказал обвиняемый. — Но 12 апреля задерживать меня не стали, дали мне повестку на 13-е, и я приехал из Самары сюда сам, уже понимая, какие [возможны] последствия, и в чем меня обвиняют. Я не скрывался!».

Защитник этого подсудимого представила на заседание его положительные характеристики, в том числе по месту жительства, где Филин ранее возглавлял товарищество собственников жилья. А еще предоставила документы с подтверждением — у иногороднего фигуранта есть возможность отбывать домашний арест в Казани.

Антон Макаров также настаивал на своем освобождении из «клетки». Первые месяцы расследования дела — с апреля по август 2021-го — он провел под домашним арестом. По данным «Реального времени», данную меру пресечения силовики запрашивали у суда с учетом позиции фигуранта — после задержания с поличным он признавал незаконность передачи тех самых 600 тысяч рублей и ранее полученных онлайн переводов от учредителя фирмы-подрядчика. Затем поменял свою позицию и оказался в СИЗО — за нарушение условий домашнего ареста. Нюанс в том, что нарушением силовики в августе посчитали сделанный еще в апреле, после задержания, звонок Макарова Филину.

Антон Макаров также настаивал на своем освобождении из «клетки»

«Я уже находился под домашним арестом в течение четырех месяцев и каких-либо попыток скрыться, нарушений и замечаний от надзорных органов не было. Добровольно, по первому требованию являлся на допросы и на продление меры пресечения», — объяснял суду Макаров.

Однако доводы подсудимых и защиты на этой стадии процесса были отвергнуты. Судья Марина Шаронова посчитала нужным оставить обвиняемых под стражей еще на полгода. Ожидается, что на следующем заседании суд перейдет к допросу иногородних свидетелей.