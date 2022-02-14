Спасибо Вяльбе, что напомнила нам о Симашеве и Веденине

Башкортостан обошел Татарстан в медальном зачете

Золото россиян в мужской лыжной эстафете, бронза башкирского биатлониста, драма Тандревольд в гонке преследования. Подробности олимпийского воскресенья — в репортаже «Реального времени».

Как и 50 лет назад в Японии мы стали королями лыж

Рассказ о победной эстафете российских лыжников хочется начать с предварительной церемонии награждения — еще не медалями, а только олимпийскими сувенирами. Сейчас перед пьедесталом почета стояли две счастливые команды Франции и России и одна глубоко несчастная Норвегия. Хотя, казалось бы, французы обошли шведов в борьбе за бронзу практически на минуту, а сами отстали от Норвегии на каких-то девять секунд, тем не менее они были на седьмом небе. Манифика завоевал третью эстафетную бронзу подряд, начиная с Сочи, Парисс — вторую, Жюв и Лапалю впервые бежали олимпийскую эстафету, но счастье было одинаковым для всех. А вот Норвегия была несчастлива по-своему. Ее последнее поражение в эстафете состоялось в 2014 году. После этого было пять побед, одна олимпийская и четыре на чемпионатах мира. Но не все коту масленица, бывает и постный день. В принципе, Пекин-2022 для Норвегии представляется «постным», несмотря на три золотые медали Йохаун и Клэбо, поскольку спортсмены этой страны уже приучили весь мир к доминированию на лыжне, которое возмущало даже итальянца Федерико Пеллегрино.

А пекинская олимпиада зимняя, холодная, но наша, российская, лыжная, практически историческая. Различные источники стали напоминать, что золото мужской эстафеты стало первым после 1980 года в Лэйк-Плэсиде, поскольку затем в лыжи пришел коньковый стиль, с освоением которого мы запоздали. Но Лэйк-Плэсид в женской эстафете принес золото сборной ГДР, а здесь мы обыграли немок. И к успеху женщин прибавили триумф мужчин.

Увы, сейчас в победных эстафетах не было ни одного татарстанского лыжника, что не может не огорчать. Фото olympic.ru

Соответствуем легенде

Как и в 1972 году в японском Саппоро, где и состоялась до вчерашнего дня единственная Олимпиада в истории советского спорта с двумя победами — женской и мужской лыжных эстафет, с легендарной победой Вячеслава Веденина. Спортивный подвиг, когда Веденин отыграл минуту отставания на заключительном этапе эстафеты, — одна из самых ярких страниц Олимпиады-1972. Более того, он входит в нашу историю спорта за все времена, в том числе и потому что был воспет в стихах. Татарстанские болельщики вдвойне должны быть благодарны Веденину, поскольку его финишный рывок принес олимпийское золото нашему Федору Симашеву из Заинска, бежавшему на третьем этапе и передававшему эстафету Веденину.

Увы, сейчас в победных эстафетах не было ни одного татарстанского лыжника, что не может не огорчать. Помнится, после сверхуспешного Сочи президент Татарстана Рустам Минниханов был крайне недоволен тем, что спортсмены республики остались без медалей, которые принесли только паралимпийцы. «Этими деньгами не откупишься, — в сердцах выговаривал он Марату Бариеву, на тот момент экс-министру спорта РТ, который привез Рустаму Нургалиевичу в подарок сувенирные монеты с домашней Олимпиады. И сейчас лыжный спорт Татарстана должен понимать, что никакая командная победа на национальном уровне не удовлетворит Минниханова. 45-м местом Христины Мацокиной «не откупимся».

Отлично, Эдуард. Нормально, Константин

А вот Башкортостан завоевал очередную награду Пекина — на этот раз усилиями биатлониста Эдуарда Латыпова. У него уже была бронза смешанной эстафеты, затем отличился шорт-трекист Семен Елистратов, и сейчас Латыпов оказался лучшим из россиян по итогам гонки преследования.

Если смотреть на ход гонки, можно даже пожалеть о том, что Латыпов на последнем огневом рубеже упустил шанс побороться за золото. Француз Кентен Майе стоял рядом, но отстрелял чисто, в отличие от Эдуарда, ушедшего на один штрафной круг. За его спиной на огневой рубеж подошли братья Бе, но старший Тарьей отстрелялся чисто, а Йоханнес Тиннес дважды промазал. В дальнейшем Тарьей ускорился и обошел Эдуарда в борьбе за серебро. Однако высказывать претензии к башкирскому биатлонисту неуместно, если вспомнить, что он уходил на гонку преследования 11-м, с отставанием от Йоханнеса Тиннеса Бе в 1.14. Латыпов не просто ограничился только одним промахом: он сделал стратегически правильно, когда после этого промаха в предпоследней попытке подождал, перевел дыхание и поразил мишень в решающей попытке. Иначе рисковал принести России очередную деревянную медаль.

Еще лучше выступил на своем старте московский шорт-трекист Константин Ивлиев. В итоге — серебро после венгра китайского происхождения.

Еще лучше выступил на своем старте московский шорт-трекист Константин Ивлиев. Фото olympic.ru

Вокруг Олимпиады

Кристина Резцова, бывшая шестой по итогам биатлонного спринта, промахнулась семь раз из 20. Именно стрельба стала камнем преткновения российских биатлонисток в Пекине, поскольку бегут они нормально. В том же Сочи россиянки ногами проигрывали конкуренткам до минуты, удивляя новым, неизведанным доселе свойством допинга от Григория Родченкова — ухудшать скоростные и выносливые качества.

А вот норвежские биатлонисты, в отличие от коллег-лыжников, в полном порядке. Что удивительно, все-таки биатлон и лыжи — это смежные дисциплины: не бывает такого дисбаланса в выступлении ведущих спортсменов топ-команд. Понятно, что Китай счастливо для нас затихарился, не проводя на Олимпиаде каких-либо стартов, и практически все участники Игр вынуждены были уже на месте изучать рельеф трасс, особенность местного снега, наполовину искусственного, и прочие нюансы. А у России уже была эта информация, благодаря тому, что в Китае работает и Николай Крюков, и еще целая команда тренеров. Но ведь и у Норвегии была возможность изучить Китай, благодаря работе Олэ-Эйнар Бьорндалена с биатлонной сборной Поднебесной. Уверен, что его супруга Дарья Домрачева поделилась с белорусскими коллегами секретами трасс, и медаль Антона Смольского — это еще и часть тех знаний, которых практически ни у кого не было.

Кстати, любопытным выглядят нюансы трансляции с Олимпиады. Женская гонка преследования биатлонисток была похожа на вставки в рекламные телеролики канала-ретранслятора: настолько часто они появлялись. А вот в субботний день, когда наши девушки бежали эстафету, продюсеры перенесли целый рекламный блок, поскольку ситуация на лыжне на тот момент выглядела неясной. Давно такого не было, чтобы для телевизионщиков прибыль отходила на второй план.

В субботний день, когда наши девушки бежали эстафету, продюсеры перенесли целый рекламный блок. Фото olympic.ru

Два слова о болельщиках и одно о здоровье спортсменов

Пришлось прочесть несколько мнений о том, что трибуны в Китае не соответствуют олимпийскому уровню. Сообразуясь с поговоркой, что все познается в сравнении, напомним, к примеру, о первом международном турнире в Китае, а это был женский чемпионат мира 1990 года по волейболу среди женских команд. Тогда запомнились трибуны, заполненные китайцами, одетыми в абсолютно одинаковую форму, в одинаковых головных уборах. Китай и сейчас может повторить такое, но стоит ли это делать? А веру в то, что Олимпиада всегда проходит при заполненных трибунах, легко может убить картинка с Игр-2000 в Сиднее, где на финальном матче Куба — Россия была заполнена едва ли четверть трибун.

И напоследок два слова о здоровье спортсменов. Никого не напугало состояние норвежской биатлонистки Ингрид Тандревольд, которая рухнула на финише, потеряв сознание? Ее буквально вырубило на последнем километре: с третьего места она сползла на 14-е, еле волоча ноги в финишном створе. Ее состояние чего только не напоминало. И исторически страшный забег Хуберта Пярнакиви, который в 1959 году добегал 10 километров в состоянии клинической смерти. И недавний ужас с ходоком Денисом Нижегородовым на Олимпиаде-2004, когда он пришел на финиш в бессознательном состоянии. А чемпионат Европы по футболу и состояние датчанина Кристиана Эриксена вообще не забудешь. Сейчас Тандревольд самостоятельно не смогла снять лыжи. Это делали ее коллеги по норвежской и французской сборной, после чего биатлонистку уносили с финиша на носилках.

А теперь вопрос: что должно произойти, чтобы ВАДА начало хотя бы беречь спортсменов — свой главный ресурс? Последовательные гибели Дьердя Колонича в 2008-м, Александра Далэ Оэна в 2012-м, Лары ван Руйвен в 2020-м, Филиппо Монделли в 2021-м. Это крайне небольшой список спортсменов, умерших в самом расцвете сил в процессе подготовки к Олимпиадам, что ведет за собой возрастающий объем нагрузок. Переводя в число запрещенных веществ препараты, предназначенные для восстановления работы иммунной системы, сердечной мышцы, ВАДА гробит спортсменов всего мира: Колонич — венгр, Дале Оэн — норвежец, ван Руйвен — голландка, Монделли — итальянец.

Сегодня, 14 февраля, должна решиться судьба Камилы Валиевой. Которую, во-первых, нельзя даже близко назвать допингисткой, поскольку триметазидин не допинг, а препарат, который ВАДА необоснованно перевел из разряда разрешенных веществ в число запрещенных. Даже спортивные врачи с мировым именем причисляют его к восстановительным, а не стимулирующим препаратам, в чем и заключается главное отличие допинга от разрешенной фармакологии. Удачи, Камила!

Джаудат Абдулин