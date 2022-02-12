«Динамо-Ак Барс» в одной победе от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов

Клуб «Зенит-Казань» в свой полуфинал уже попал

Ковид соперниц и благородство динамовок — этим запомнится конец января и начало февраля казанским и не только любителям волейбола. Как не везло хорваткам, Арина Федоровцева радовала своих родителей и огорчала казанских болельщиков — в репортаже «Реального времени».



Благородство «Динамо-Ак Барс»

Середина зимы казанского «Динамо-Ак Барс» выдалась разорванной. Дата последнего матча — 23 января, когда на домашней площадке казаночки обыграли «Заречье» из Одинцово. Затем был ряд переносов матчей, связанных с проблемами у команд-соперниц, включая «Фенербахче», который должен был приехать в столицу Татарстана еще 3 февраля. Динамовки проявили благородство, предложив новую дату для переноса матча, хотя это далеко не часто встречается в принципиальных, да даже не в принципиальных матчах. Практически в эти же дни произошла нашумевшая история с московским «Динамо», которому поначалу записали поражение в игре с либерецкой «Дуклой», когда чешкам отдали победу, от которой им ни жарко, ни холодно. Справедливости ради, руководство европейской федерации волейбола «отыграло» свое решение и также совершило перенос, и теперь динамовкам предстоит сыграть два гостевых матча: 13 февраля в Чехии, 15-го — в Италии.

Турчанки вышли из карантина, успев провести матч в национальном чемпионате, где уступили, но в Казань приехали «голодными» до победы. И начали с места в карьер на расстановке, в которой подавала Арина Федоровцева. Она бомбила ими так, что страдали и прием, и доводка, и «Фенербахче» обеспечил себе комфортное преимущество — 6:1. Там еще частенько попадала Анна Лазарева, и российские легионерки «Фенера» были в числе лидеров, точно так же, как в первом матче этого противостояния. Даже когда мы догнали — 10:10, «Фенер» продолжал вести игру с позиции силы, постоянно ведя в счете. 13:14, 16:16, и при этом счете турчанки создали себе решающее преимущество для итоговой победы в сете — 25:20.

Фото: dinamo-kazan.com

Турецкие легионерки

К счастью, во второй партии казаночки оба раза достаточно быстро снимались с подачи Федоровцевой, позволяя турчанкам набирать на них всего лишь по одному очку. С другой стороны, «методом тыка» мы обнаружили на противоположной стороне площадки игрока, который неуютно чувствовал себя на приеме. Это кубинка Мелисса Варгас, неуверенность которой дала нам два очка последовательно. Это позволяло держать равный счет, но достигнув цифр 16:16, как и в первом сете, мы упустили рывок турчанок. И снова автором его была Федоровцева, дважды обманывая блокирующих скидками — 16:19. Все-таки школа Казани вырастила талант, который уже блистает в свои 18 лет. На радость маме и папе, болевшим за нее с трибун. В свете текущих олимпийских событий напомним, что папа Арины — бывший гребец Сергей Федоровцев, олимпийский чемпион 2004 года, дисквалифицированный в 2016 году перед Олимпиадой в Рио из-за злосчастного триметазидина, что помешало стартовать экипажу, куда входил и казанец Артем Косов.

Турчанки к этому времени потеряли хорватку Мину Попович, получившую травму реально на ровном месте, но легионерок у команды столько, что можно было бы полностью заполнить заявку на стартовую шестерку. Это и бразильянка Ана Кристина, не участвовавшая в матче, и боснийка Мелиха, сменившая гражданство десять лет назад, когда ей было 18, как сейчас Арине. Любопытно, кстати, как выглядела бы сейчас сборная Боснии и Герцеговины, если бы не теряла своих лидеров (напомним, что главная звезда современного волейбола Тияна Бошкович выступает за Сербию, но выросла она в Боснии).

Вторая партия в итоге также была проиграна — 22:25, это практически гарантировало «Фенербахче» победу в группе, поскольку они выиграли дома — 3:2. Но все-таки вторая партия внушила оптимизм. Помимо обнаружения слабого места, куда можно было нацеливать подачи, было выиграно два очка в очень тяжелых розыгрышах. В первый раз это было сделано на Саманте Брисио, когда ей предоставляли три возможности для того, чтобы выиграть очки, но дважды мексиканку чехлили. Во-второй раз мы набрали очки, сумев вернуть мяч буквально с чужой стороны площадки. Был еще потенциал в виде набранных очков Саманты Фабрис, поскольку хорватка, на днях отпраздновавшая день рождения, на старте матча была «не айс». В матче, в котором соперницы допускали минимум собственных ошибок на подачах, надо было стараться выжимать максимум всем игрокам. Увы, но Саманта даже на подаче была не надежна — 10:14.

Фото: dinamo-kazan.com

Что там с шансами?

Надо было как-то переламывать ситуацию. Тут Екатерина Лазарева в двойном блоке принесла очки, блокируя атаку сестры Анны. Федоровцева пальнула подачу за пределы площадки. Фабрис выиграла очко в тяжелой ситуации, затем турчанки ошиблись на ее подаче 18:20. Но следующую подачу Саманта отправила за пределы площадки. В итоге — 19:25 и 0:3 по партиям. С учетом того, что ранее травмировалась Попович, можно резюмировать, что это был не вечер хорватских волейболисток в Казани.

Исход группового этапа будет решен для Казани в гостевом поединке против болгарской «Марицы». Само собой, необходима победа, чтобы со второго места попытаться против тройки лучших из пяти команд, финишировавших вторыми в группах. Нельзя сказать, что у динамовок лучшее положение из всех команд, скорее, не худшее. Меньше всех очков пока у итальянской «Монцы» — 9, но она в последнем туре играет с аутсайдером группы финским «Сало», может рассчитывать на три полновесных очка. Сложнее всего будет обеим российским командам, «Динамо», которому играть в гостях в Новаре, и «Локомотиву», принимающему дома польский «Жешув». Еще одна польская команда «Хемик» играет в гостях с «Конельяно» из Италии. В любом случае необходимо побеждать самим.

Фото: dinamo-kazan.com

На глазах у Сиденко

За противостоянием «Динамо-Ак Барс» и «Фенербахче» наблюдал второй тренер «Зенит-Казань» Константин Сиденко. Его подопечные достаточно легко решили текущую задачу в Кубке ЕКВ, дважды обыграв дома кемеровский «Кузбасс» — 3:0 и 3:1. Не стоит петь дифирамбов, поскольку, соглашаясь на проведение двух матчей в гостях, команды тем самым демонстрируют свое отношение к данному турниру. С другой стороны, Кемерово приехало в Казань в сильнейшем составе, включая трех бывших игроков «Зенита» Бутько, Обмочаева, Сивожелеза, плюс уроженец узбекской Бухары Владимир Съемщиков, который начинал играть в России за команду «Университет» из Елабуги и уже потом стал известным в Суперлиге волейболистом.

Касаемо дальнейшей борьбы, то в полуфинал вышли поляки из «Скры», Бельхатов, французский «Тур», ранее выбивший из розыгрыша итальянскую «Модену» и собственно итальянцы из Монцы.

Джаудат Абдуллин