Эльвира Набиуллина: «Высокая инфляция — индикатор нарастающего «перегрева» экономики»

Глава Центробанка — о причинах повышения ключевой ставки и возможных последствиях для российской экономики

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России требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем предполагалось ранее, поскольку в экономике нарастает дисбаланс. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, поясняя почему ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 9,5% годовых. Это максимальное значение с весны 2017 года и уже восьмое повышение ставки подряд. Почем откладывать это решение было нельзя и каких последствий ждать — подробности в материале «Реального времени».

Нарастающий «перегрев» экономики

По брошкам на костюмах, в которых Эльвира Набиуллина выходит на общение с прессой, уже принято определять тенденции в работе Центробанка. На этот раз невербальным символом оказалась брошь в виде весов, вероятно намекающая на то, что в Банке России пытаются сбалансировать экономику.

— Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. В его основе лежит существенный пересмотр видения экономической ситуации и ее перспектив. Вопреки нашим ожиданиям перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина — нарастающий дисбаланс в экономике. Требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше, — заявила глава ЦБ.

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По ее словам, высокая инфляция сводит на нет экономический рост, угрожая реальным доходам и сбережениям людей и снижая уровень жизни населения. Высокую инфляцию Набиуллина назвала индикатором «перегрева» экономики, возникшего в результате дисбаланса между спросом и предложением:



— Возвращение инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только к середине следующего года. Мы видим повышение потребительской, деловой активности. Чистая прибыль российских компаний почти вдвое выше, чем до пандемии. Безработица обновила исторический минимум. Это впечатляющие результаты, если бы не одно «но». Высокая инфляция. Наблюдаемые темпы роста экономики в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми или сбалансированными. Высокая инфляция — индикатор нарастающего «перегрева» экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее «перегрев» будет усиливаться, и приведет к росту инфляции и последующему замедлению экономики, вплоть до рецессии.

В настоящий момент, по ее мнению, следует направить силы на борьбу с избыточным спросом, который и перегревает экономику, в результате избыточного спроса растет не потребление, а цены. Этим объясняется цикл повышения ключевой ставки. При этом на данный момент по прогнозу Центробанка ВВП будет расти устойчивыми темпами.

— По нашему прогнозу с учетом проводимой политики ВВП в этом году вырастет на 2-3%. В следующем году рост составит 1,5-2,5%. К концу прогнозного горизонта вернется к 2-3%, что мы рассматриваем как устойчивый темп, — подчеркнула Набиуллина.

«Если бы не повышение ставки, инфляция могла бы вырасти гораздо выше 10%»

По словам Набиуллиной, за прошлый год цены выросли вдвое поставленной цели по инфляции, а в январе годовая инфляция снова увеличилась. Временные проинфляционные факторы на стороне предложения оказались более длительными, а международная логистика на протяжении двух лет продолжает оставаться узким местом для многих импортируемых товаров. Ограничения на зарубежные поездки приводят к подорожанию внутреннего туризма.

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— Временные факторы дали эффект устойчивых, что существенно повлияло на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Появилось мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен. На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Фактическое давление проинфляционных факторов оказалось значительно сильнее, чем можно было предположить.

Пик инфляции был пройден в октябре

С учетом воздействия всех факторов прогноз инфляции в этом году был расширен до 5-6%. Центробанк ожидает, что к 4% инфляция вернется к середине 2023 года. В настоящее время говорить о замедлении инфляции пока не приходится:

— Пик инфляции мы прошли, он был в октябре. Если говорить о годовых показателях, которые учитывают рост цен за последние 12 месяцев, то мы находимся на пиковом значении сейчас. Пока не произошло разворота, чтобы мы могли сказать, что есть тренд на замедления инфляции. Ожидаем замедление к концу первого квартала, во втором квартале. Но про тренд можно будет говорить позже, когда мы увидим, что это устойчиво. Наша экономика достаточно быстро восстановилась. Тот спад, который был во время пандемии, был быстро преодолен. Чтобы не было «перегрева», нужно, чтобы экономика росла темпами, близким к потенциальным. Но она продолжала расти темпами гораздо выше потенциальных.

Для того, чтобы снизить инфляцию, нужно перейти в режим жестких денежно-кредитных условий, убеждена глава ЦБ. Должны быть более высокие сберегательные ставки по депозитам, чтобы люди понимали, что эти ставки не съедят:

— Мы будем повышать депозитные ставки. Тогда избыточный спрос превратится в дополнительные сбережения, которые расширят возможности по долгосрочному финансированию, кредитованию корпоративного сектора, тогда инфляция будет замедляться и вернется к нашей цели.

Сейчас инфляция отклоняется от цели более, чем в два раза. Повышение ключевой ставки — механизм, который действует во времени. Эффект от него, по ожиданиям ЦБ, проявится в конце этого года и начале следующего.

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Насколько подорожает ипотека

В Центробанке фиксируют рост ипотечных ставок, но отмечают, что они выросли меньше, чем ключевая. И сама ипотека растет высокими темпами. Темпы развития ипотеки тоже не являются сбалансированными, они должны быть меньше. Льготные программы, по мнению председателя Центробанка, должны быть адресными. По 2021 году ипотечные кредиты выросли на 27 процентных пунктов. Повышение ключевой ставки поспособствует снижению стоимости жилья и его доступности.

— Основное — это доступность жилья для людей. На это оказывают влияние и стоимость кредита и цены на жилье. На стоимость долгосрочных кредитов больше влияет не ключевая ставка, а доходность долгосрочных облигаций. Наша политика, связанная с удорожанием коротких, текущих денег, — добавила глава ЦБ.

Набиуллина акцентирует внимание на том, что особенно серьезные риски для экономики несет ипотека с низким первоначальным взносом или вообще без него:

— Ипотека без первоначального взноса — это не то, чтобы плохо, это чрезвычайно плохо. Способность накопить на первоначальный взнос — это индикатор способности человека обслуживать кредит. Таких кредитов меньше одного процента. Но даже низкий уровень первоначального взноса может создавать проблемы. Наша система макропродуденциальных надбавок настроена на то, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты с низким первоначальным взносом.

Фото: realnoevremya.ru

Центробанк против криптовалюты



Банк России видит угрозу в расширении и развитии рынка криптовалют как для благосостояния граждан, так и для финансовой стабильности в целом. По словам Набиуллиной, вовлеченность граждан в этот рынок нужно снизить, что противоречит недавно опубликованной концепции Министерства финансов:

— Видим риски легкой возможности использования криптовалют для нелегальных операций. Концепция Минфина говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют. Эта аргументация нас смущает, мы будем обсуждать это. Еще больше смущает то, что на те риски, на которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает. Предлагаемые правительством подходы не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим и создают новые угрозы.

Риски легализации криптовалют в стране, по ее мнению, существенны. В настоящее время не проработаны инструменты, которые помогут эти риски купировать:

— Я приведу пример с валютной ипотекой, он у многих на слуху. Люди брали валютную ипотеку, все это казалось им привлекательным, не понимая, какие риски они брали на себя. А когда все это случилось, встал вопрос, почему все это не было запрещено? Эти проблемы приходилось решать правительству и Центральному банку. Тогда масштаб был куда меньше, чем с криптовалютами. Еще одна проблема с криптовалютами, она важна для Центрального банка. Мы долгие годы боролись с нелегальными операциями. А криптовалюта по своей природе откроет новый масштабный канал для таких операций. Вместе с нелегальными операциями возникнут условия по уходу от налогов в целом в экономике.