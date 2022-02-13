Видео недели: татарстанцы с медалями Олимпиады, #wewillROCyou и Казань-2078

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Золотое «Болеро» Валиевой

Фееричное выступление уроженки Казани 15-летней Камилы Валиевой в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр принесло ей не только золотую медаль и очередной рекорд — она стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота на Олимпиаде. Для выступления выбрала произведение Мориса Равеля «Болеро». Виртуозность исполнения Камилы вызвала восхищение не только зрителей, которые оставляли под видео с номером фигуристки только восторженные отзывы, но и судей, аплодировавших российской спортсменке стоя. Что случается довольно редко.

«Красота, от которой замирает сердце»

Пост со словами благодарности в адрес российской фигуристки в своем аккаунте опубликовал голливудский актер Алек Болдуин. Он написал, что «в восторге наблюдал за тем, как атлеты (и художники!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту мира, созданную одним человеком. Песня. Поэма. Картина. Посвятить свою жизнь (а в случае Камилы, пока что короткую) такому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой дар этому миру — красоту, от которой замирает сердце».

Спортсмены Татарстана — с медалями Олимпиады

Еще один татарстанский спортсмен — сноубордист Виктор Уайлд — завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в гигантском слаломе. В финальном заезде он обошел спортсмена из Италии Роланда Фишналлера. Спорсмен не стал скрывать эмоций после финиша и плакал от радости, поняв, что стал победителем.

Первыми медалями почти за полвека выступлений на зимних Олимпиадах порадовали и прыгуны с трамплина. В командном миксте серебряными медалистами стали Евгений Климов, татарстанец Данил Садреев, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова. Садреев родился в Лениногорске в 2003 году, там же и тренировался с раннего детства, а с 10 лет мечтал стать олимпийским чемпионом. Мечта юноши исполнилась в Пекине. Кстати, накануне финальных выступлений Данил тоже поставил рекорд олимпийского трамплина в Пекине — «пролетел» на лыжах аж 107 метров.

Не обошлось на Олимпиаде и без курьезных случаев. Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в Пекине в гонке скиатлона на 30 км. Во время своего награждения лыжник, стоя на пьедестале почета, несколько раз подпрыгнул от радости, отчего баннер, прикрепленный к нему, упал на пол. Большунов решил вернуть баннер на место, но не успел, поскольку началась церемония вручения медалей.

В поддержку российских олимпийцев

В честь Олимпиады 92-летний житель Башкирии Заит Шакиров, живущий в деревне Колош, вышел на лыжню — надел праздничную национальную одежду, лисью шапку, валенки, а затем встал на охотничьи лыжи и пробежал в них по деревне. Почтенный лыжник, который многие годы ведет активный образ жизни, пошутил, что дойдет до Пекина и будет соревноваться с профессиональными лыжниками.

А руфер из Санкт-Петербурга без страховки залез на шпиль Дома офицеров и установил на него флаг сборной России, под которым она выступает на пекинской Олимпиаде, с хештегом #wewillROCyou. Таким образом он тоже решил поддержать олимпийскую команду.

Еще один акт в поддержку российских спортсменов — от музыкальных групп «Сёетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Объединившись, они сделали кавер на главный хит группы Queen «We Will Rock You».

Вышел из маршрутки на полном ходу

В Набережных Челнах на днях подросток выпал из маршрутки на ходу. Как пишут в комментариях очевидцы произошедшего, пассажиры-школьники просили водителя высадить их в неположенном месте. Водитель не стал нарушать ПДД. Тогда подростки открыли задние двери автобуса, и один из них выпрыгнул на дорогу. К счастью, не пострадал, а встал и побежал вслед за маршруткой. Момент его падения попал на камеры видеонаблюдения. Прокуратура занялась проверкой случая.

«Гармошки» протестируют на казанских улицах

На дороги Казани вернулись автобусы-гармошки. Их производство наладил КАМАЗ и отправил на тест-драйв в столицу республики. Вместительные и к тому же низкопольные автобусы будут перевозить жителей микрорайонов Дербышки, Новое Аракчино и Новое Юдино. Помимо того, что этот городской транспорт сможет вмещать в себя 160 пассажиров, разработчики оборудовали его выдвижным пандусом для инвалидов. Если «гармошка» докажет свою эффективность и необходимость, столичные власти запустят в рейсы несколько таких по маршрутам №1, 22, 36, 45 и 46, чтобы разгрузить большой пассажиропоток. Видео с транспортной новинкой опубликовали несколько республиканских телеграм-каналов, а также мэрия Казани.

Казань будущего в «Год ностальгии»



2078 год в Татарстане станет «Годом ностальгии». О будущем столицы в очередном видеоролике вновь помечтали авторы ролика о Казани CYBERTAT. Впервые футуристическое видео длительностью 2 минуты один из татарстанских YouTube-каналов опубликовал в январе 2021 года, посвятив его своему видению города, который живет в 2077 году.

В очередной видеопубликации авторы поясняют, что «после грандиозных празднований 157-летия образования ТАССР в 2077-м, наступил «Год ностальгии» в 2078-м. Киборги и люди скупают на черных рынках все остатки аудио- и видеокассет из прошлого и пытаются нащупать свои аналоговые воспоминания в мире победившей цифры».

На видео, казалось бы, привычный облик Казани, но весь в неоновых и голографических изображениях. Но такси в 2078 году перевозят своих пассажиров глубоко под землей, даже ниже метро, и в одном из такси проходит «сделка» по передаче аудиокассеты. Главный герой ролика в костюме с татарским орнаментом, которого играет известный в Татарстане танцор и хореограф Нурбек Батулла, выходит из машины, прибавляет звук и танцует, а за его спиной появляются логотипы ушедших в прошлое татарстанских предприятий, ресторанов, спортклубов и прочих.

Терминатор стал Зевсом для Суперкубка

Внимание зрителей на этой неделе притянул к себе звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер. Вместе со своей коллегой по звездному цеху они снялись в роли Олимпийских богов — Зевса и Геры. Рекламный ролик известного автоконцерна был снят для футбольного Суперкубка и рассказывает о земных буднях олимпийской четы. Небожители решили уйти на заслуженный отдых и переехали с Олимпа в Калифорнию. Ролик снял Брайн Бакли, который дважды становился номинантом премии Оскар, а в его создание вложили $12 млн.