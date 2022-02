208 очков и три овертайма: УНИКС и ЦСКА выдали лучший матч сезона Единой лиги

И двух недель не прошло с тех пор, как УНИКС принимал на своем паркете московский ЦСКА в рамках Евролиги (75:86). Не сказать, что тот матч вышел образцово-показательным для команды Велимира Перасовича. Черная полоса, начавшаяся еще в Мадриде, продолжилась в Казани в ответной игре с «армейцами» и ничем особо от испанского провала не отличалась. Выделить в том поединке особо некого, разве что кроме Лоренцо Брауна. Остальные словно забыли, как забрасывать с дальних дистанций или вовсе играли с потухшими глазами.

Зато именно в той встрече хандривший весь сезон Алексей Швед смог хорошенько оттренировать бросок и совершил наибольшее количество попаданий из-за дуги (6 из 10). Возможно, УНИКС и помог ЦСКА нащупать, наконец, свою игру в Европе (а дела у «армейцев» там шли не очень) и с тех пор команда Димитриса Итудиса поднималась в таблице.

Что все это, если не раздражитель и фактор для спортивной злости для реабилитации уже в рамках внутреннего чемпионата? Нужно было срочно реваншироваться, и отыграться за неприятное поражение в рамках Евролиги, а заодно и удержать лидерство в Единой лиге ВТБ, которое УНИКС вырвал как раз после первой встречи этих команд в первом круге чемпионата.

В итоге УНИКС буквально выгрыз таки эту победу в безусловно самом красочном и остросюжетном матче всего сезона в Единой лиги. Казанцы каким-то образом сумели найти в себе силы даже после очередного евровояжа и сложнейшего графика, спасти положение после того, как растерял огромное преимущество и перебодать действующего чемпиона в трех (!) овертаймах.

УНИКС упрочивает свое лидерство во внутреннем первенстве, дважды обыграв ЦСКА в сезоне и хочется верить, что такое преимущество такой УНИКС уже не упустит до конца регулярки. Теперь у Казани 11 побед при 2 поражениях, у «армейцев» — 9 побед при 4 поражениях.

Димитрис Итудис продолжает восстанавливаться после подхваченной болезни, заменял его вновь помощник Андреас Пистиолис, который уже выигрывал у «Альбы» во главе ЦСКА, однако с УНИКСом начались проблемы.

Почти две минуты команды мучились во взаимных попытках открыть счет, и лишь на исходе второй мяч наконец-то побывал в корзине. Вскоре дело взял в свои руки Марио Хезоня, который несколько растерял свою игру в январе, отправлял два трехочковых и убегал в одиночку на кольцо, закладывая мяч данком.

Казанцы так быстро разыгрались, что ЦСКА и оглянуться не успели, как получили «-13» (13:26) к концу первой десятиминутки — УНИКС очень грамотно использовал перехваты в центре поля и бросал практически без промахов. В один момент во второй четверти казанцы даже отрывались на 17 очков. И тут началась уже знакомая песня — как только команда Перасовича получает большой задел, то вскоре проседает. То ли в физике дело, то ли в расслабленности, но к большому перерыву все преимущество «зеленые» раздали. Казанцы стали ошибаться в обороне и сбили прицел в атаке. А Лоренцо Браун, тащивший команду в последних встречах, в этот день исчез.

Но тут как по заказу или поняв, что больше этого в команде никто не сделает, на аванс сцену вышел Кэнаан, у которого пошли трехочковые. Вновь очнулся Марио Хезоня, а под кольцом заработал Джон Браун. Выбывшего лидера нужно было компенсировать, и постепенно это удалось — казанцы даже вышли вперед за секунды до конца заключительной четверти.

Кто же знал, что впереди команды ждет еще три овертайма, а игра растянется аж на два с половиной часа, благодаря довольно интересному судейству, не желавшему заканчивать игру и непременно назначая штрафные в пользу ЦСКА на последних секундах каждой из дополнительных пятиминуток. Но мы конечно спишем это на то, что рефери очень уж хотел продолжения этой фантастической игры, и больше ничем.

Уже наполовину «заштрафившимися» составами, со сводящимися ногами команды обменивались очками команды три овертайма, и в этих условиях УНИКСу срочно нужен был тот, кто еще имел возможность выходить на паркет и при этом брать игру на себя. Супер Марио стал именно таким баскетболистом. Как бы ни старался его затмить Хэккет из ЦСКА, именно хорват по итогу станет главным героем поединка, упрямо прорываясь под чужое кольцо и кладя один мяч за другим.

Почти 49 минут проведет на паркете Хезоня по окончанию этого триллера, но упрямо продолжал лезть под щит и закладывая такие необходимые очки. 31 очко в итоге будет на его личном счету и 10 подборов, именно они помогли казанцам продержатся на плаву даже под давлением странного судейства судей, и в итоге положить решающий мяч О Джей Мэйо на последних секундах третьего овертайма.

