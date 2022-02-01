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Преодолеть барьер: в Казани начали обучать тифлосурдопереводу

16:40, 01.02.2022
Преодолеть барьер: в Казани начали обучать тифлосурдопереводу
Фото: vog73.net

С февраля в Татарском республиканском отделении Всероссийского общества глухих началось обучение тифлосурдопереводу переводчиков русского жестового языка. В Татарстане проживают более 60 слепоглухих людей. Большинство из них ведут затворнический образ жизни и полностью зависят от своих родных, которые не имеют специальных навыков сопровождения слепоглухих. Одним из способом преодоления изоляции является помощь компетентного тифлосурдопереводчика.

Видео: Камиль Исмаилов
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