Преодолеть барьер: в Казани начали обучать тифлосурдопереводу
С февраля в Татарском республиканском отделении Всероссийского общества глухих началось обучение тифлосурдопереводу переводчиков русского жестового языка. В Татарстане проживают более 60 слепоглухих людей. Большинство из них ведут затворнический образ жизни и полностью зависят от своих родных, которые не имеют специальных навыков сопровождения слепоглухих. Одним из способом преодоления изоляции является помощь компетентного тифлосурдопереводчика.
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