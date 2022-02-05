«Выгуливать собаку на детской площадке — это из ряда вон»

Жители Ново-Савиновского района жалуются на некультурных собачников, а те — на отсутствие площадок для выгула

Фото: Ринат Назметдинов

В редакцию «Реального времени» обратились обеспокоенные безопасностью своих детей жители Ново-Савиновского района, где на территории школ выгуливают собак, и зачастую — без ошейников и намордников. Замечания о том, что это запрещено законом, как и просьбы прибрать за своими питомцами — собачники игнорируют. Когда чашу терпения переполнило, граждане пожаловались в «Народный контроль», где их заявки поддержали десятки людей. Частный случай характерен для всей Казани, поскольку городу все еще очень не хватает специальных площадок для выгула собак, а культура содержания домашних животных сильно хромает. «Реальное время» выслушало мнения сторон.

«Собаки оккупировали детские и спортивные площадки»

Казанец Константин Андреев обратился в редакцию «Реального времени» от лица инициативной группы жителей Ново-Савиновского района. Люди обеспокоены бесконтрольным выгулом домашних собак во дворах домов и школ. В подтверждение своих слов граждане прислали несколько фотографий.

— На территории школ №103 (ул. Адоратского, 41а) и №132 (ул. Фатыха Амирхана, 28а) выгуливают собак без ошейников и намордников, — утверждает Константин. — Согласно законодательству России, запрещается выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. Но как видно, собаководов это не останавливает.

По словам Андреева, некоторые собачники превратили детские спортивные площадки в игровые для собак. Летом выгуливают питомцев в хоккейной коробке, зимой — на футбольной и баскетбольной площадке.

Собеседник прилагает снимки, на которых видно, как собаки бегают в школьном дворе и на спортивных площадках, а прорезиненные покрытия буквально усыпаны фекалиями животных. Люди отсылали эти кадры со своими жалобами в систему «Народный контроль», но результатов пока не добились.

— Собаки спокойно могут напасть на ребенка. Дети не только не могут безопасно добраться до школы, но также не могут заниматься спортом, так как площадки захвачены собаками, — возмущаются местные жители. — А если приходят на спортивную площадку, когда там нет собак, то играть тоже не могут, так как вся площадка в собачьих экскрементах.

Константин Андреев прилагает снимки, на которых видно, как собаки бегают в школьном дворе и на спортивных площадках, а прорезиненные покрытия буквально усыпаны фекалиями животных. Фото: предоставлено Константином Андреевым

По их словам, проблеме уже много лет, но ее никак не решают. Максимум, что делают, — вешают таблички с указанием, что на данной территории выгул собак запрещен, хотя это никого не останавливает. Обращения в «Народный контроль» также не привели к ощутимому результату. В статусе о решении одной из заявок администрация района указала: таблички, запрещающие выгул собак на территории указанных учреждений, установлены.

«Это дикость, когда в городе ничего не делают для тех, кто любит животных»

Описанный случай отражает ситуацию по всей Казани. Еще во многих дворах детские, спортивные площадки и пришкольные территории за неимением альтернативы становятся зонами выгула собак. Проблему подтвердила еще одна местная жительница и владелица немецкой овчарки Анна Макарова.

— Действительно, и в нашем микрорайоне — между проспектом Ибрагимова и улицей Бондаренко — есть такая школа, во дворе которой вечерами и в выходные, когда нет детей, собираются собачники, — рассказала Анна. — И мы ходим туда иногда. Я, как и остальные цивилизованные владельцы собак, считаю, что выгул на территории детского учреждения — негигиенично и неправильно, но альтернативы-то нет! Поэтому мы туда ходим, а за собаками убираем. Мне могут возразить, что такие площадки есть, например, на окраине парка Урицкого. Но для людей, которые работают, а с собакой могут себе позволить прогулки только утром и вечером, это — не выход. Ну нереально каждый день туда мотаться, особенно если нет автомобиля. И я заранее отметаю возражения тех, кто скажет: не можешь водить собаку на площадку за тридевять земель — не заводи ее вообще. Люди имеют право держать собаку, если хотят, и наличие либо отсутствие собачьей площадки рядом с домом не может быть в этом вопросе решающим!

А еще, добавила Макарова, проблему отсутствия специальных мест для выгула усугубляет тот факт, что во многих микрорайонах дворы теперь огорожены, проходов между ними, широких тротуаров и общественных газонов внутри жилых кварталов, особенно новых, практически нет.

— В результате иногда вроде бы пешком ты со своей собакой и дошел бы куда-то, где есть если не собачья площадка, то хотя бы парковая зона — а это невозможно. И это уже дефекты городского планирования, когда застройщики стараются коммерциализировать каждый квадратный метр поверхности земельного участка, а чиновники это им позволяют, не беспокоясь о том, насколько комфортно в таких условиях горожанам. Вообще, по большому счету, это дикость, когда в городе, провозгласившем себя третьей столицей России, уже несколько лет под флагом заботы об экологии создают какие-никакие условия велосипедистам и ничего не делают для тех, кто любит животных, — убеждена она.

Проблему отсутствия специальных мест для выгула усугубляет тот факт, что во многих микрорайонах дворы теперь огорожены, проходов между ними, широких тротуаров и общественных газонов внутри жилых кварталов, особенно новых, практически нет. Фото: Ринат Назметдинов

Владелец хаски, еще один житель Ново-Савиновского района Ринат Назметдинов говорит, что во дворе его дома находится школа, однако на ее территории он своего питомца не выгуливает.

— Мы гуляем либо в парке Победы утром, пока там никого нет, либо по улицам. Но по-хорошему, и в парке Победы гулять нельзя. Собака у нас всегда на поводке, намордник — с собой. Но наша собака максимально дружелюбная и привлекательная для других людей.

На специальной площадке в парке Урицкого, по словам собеседника, им с питомцем не понравилось. Тем более, учитывая ее отдаленность, каждый день ходить сюда не получится.

— В парке Урицкого очень маленькая площадка для выгула собак. Кроме того, она песочная и огорожена песком. Там есть зазор между насыпью и изгородью, и при желании особо шкодливая собака вполне может убежать, — считает он.

В пример собеседник приводит то, как обустроены площадки для выгула в Болгарии, где он однажды зимовал с семьей. Помимо того, что под площадки отданы большие территории, они оснащены беседками для хозяев. Плюс там повсеместно обустроены стойки с пакетиками для экскрементов животных.

Хорошо бы и в Казани поработать над повышением культуры содержания домашних животных и их выгула, говорит владелец хаски. «Мы постоянно собираем фекалии за своей собакой, покупаем биоразлагаемые пакеты. Но иногда банально их некуда выкинуть — необходимо искать подходящие урны», — сетует он.

Требования к выгулу собак в федеральном законодательстве прописали относительно недавно. Фото: Ринат Назметдинов

«Строительство новых площадок для выгула собак планируется в каждом районе»

Требования к выгулу собак в федеральном законодательстве прописали относительно недавно. В законе «Об ответственном обращении с животными» (ФЗ от 27.12.2018 №498) указано, что, гуляя с питомцем, необходимо соблюдать ряд правил. В частности, исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Кроме того, предписано обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования, а также не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

А в конце 2021 года появилась информация, что россиян могут начать штрафовать за несоблюдение требований к содержанию и правилам выгула домашних животных. Соответствующий законопроект, вводящий в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) эти санкции, появился на сайте объектов законотворчества. Срок рассмотрения проекта федерального закона в Госдуме — март 2022 года. Инициаторы законопроекта сообщают, что от граждан поступает немало жалоб на ненадлежащее содержание домашних животных, включающее в себя их выгул без соблюдения безопасности для окружающих людей и животных, а также выгул в неустановленных местах. Поэтому авторы проекта предлагают ввести штраф за нарушение этих правил. Он может составить от 500 до 1,5 тысячи рублей. Выявлять нарушителей предполагается с помощью видеокамер.

Как сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани, в настоящее время для выгула домашних животных в столице Татарстана обустроено 12 площадок:

на территории парка «Континент» (пр. Ямашева, 100), на территории парка им. Урицкого (ул. Гагарина), в парке у ДК им.Саид-Галиева в жилом комплексе Дербышки, на территории парка «Крылья Советов» (ул. Копылова, 2), на территории сквера по ул. Академика Парина, в парке им. К. Тинчурина, на территории парка в районе дома №12 по ул. Азата Аббасова (ЖК «Весна»), на территории Горкинско-Ометьевского леса, на территории парка «Комсомолец» по улице Комарова, на территории бульвара по ул. Ю. Фучика, на территории бульвара «Белые цветы», спортивно-дрессировочная площадка Федерации спортивно-прикладного собаководства РТ, использующаяся для дрессировки животных в районе дома №58 по ул. П. Лумумбы.

Как отметили в исполкоме города, по поручению мэра планируется строительство новых площадок для выгула собак в каждом районе. В настоящее время идет подбор земельных участков, а также разработка проектов новых площадок, заверили в пресс-службе мэрии Казани.

В настоящее время для выгула домашних животных в столице Татарстана обустроено 12 площадок. Фото: Максим Платонов

«Если вы гуляете со своей собакой — это не должно приносить неприятности другим»

Руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан Олег Пырков признает, что площадок для выгула собак в Казани все еще недостаточно. И Ново-Савиновский район в этом плане один из наиболее проблемных.

— В 2018—2019 годах в Казани начали реализовывать программу по организации площадок для выгула собак. В первую очередь их начали возводить в парках и скверах. Вторым этапом должны были стать выгулочные площадки шаговой доступности. К сожалению, случилась пандемия и проект затормозился, — отметил собеседник издания.

По словам Пыркова, общественная организация, которой он руководит, является идеологом ответственного поведения владельцев собак на улицах.

— Мы всегда объясняем людям, что, если собачка сделала дела, нужно обязательно за ней убрать, а для этого в кармане хозяина всегда должен лежать пакетик. Но в семье не без урода. Бывает, кто-то игнорирует, не выполняет рекомендации. Но мы со своей стороны пытаемся доносить до населения, что делать это необходимо, чтобы город был чистым. И если вы гуляете со своей собакой — это не должно приносить неприятности другим.

По мнению главы федерации, выгул собак на территории школ, детских зон — в корне неверная стратегия.

— Выгуливать собаку на детской площадке — это уже из ряда вон выходит. Владельцам собак нужно тщательнее подбирать места, где они никому не будут мешать. И гулять нужно на поводках, собаку не выпускать, хотя, конечно, хочется, — отметил собеседник. — Всегда бывают пустыри, где можно беспрепятственно погулять.

Говоря о проблеме в Ново-Савиновском районе, Пырков анонсировал появление площадки для выгула собак в новом парке Спортивный, который растянется от Дворца водных видов спорта до «Ак Барс Арены». Там запланировано возведение площадки со спортивным уклоном. По мнению собеседника, будущее — именно за площадками в шаговой доступности по примеру Москвы, которые не требуют больших территорий — 200—400 квадратных метров.



— Проблема площадок для выгула решается постепенно, но тяжело сразу все охватить. Потому что проблема зрела давно. За один-три года ее не решить, — признал собеседник. — Работа ведется, но собак меньше не становится — их становится только больше. Мы со своей стороны будем пропагандировать нормальное поведение на улицах для хозяев собак — мы за использование ошейников, намордников, уборку экскрементов.

По мнению Олега Пыркова, будущее — именно за площадками в шаговой доступности по примеру Москвы, которые не требуют больших территорий — 200—400 квадратных метров. Фото: Максим Платонов

«Мест для туалетных дел должно быть гораздо больше»

Зоозащитница, зампредседателя организации «Зоозабота» Майя Кренгель также сетует, что в Казани крайне мало площадок для выгула собак. По ее мнению, помимо спортивных площадок для животных, должны быть предусмотрены специальные зоны шаговой доступности, на которых четвероногие могли бы справить естественные нужды.

— Выйти из дома и тащиться за несколько километров — это нереально. Даже сама собака не сможет столько сдерживать себя. Когда она выходит из дома, ей сразу же нужно справить нужду. Так что мест для туалетных дел должно быть гораздо больше. Тогда территории вокруг дома, спортивные и детские площадки будут чистыми и не востребованными животными, — считает она.

По мнению собеседницы, проблему может решить и повсеместная установка дог-боксов по Казани — тогда не будет нужды затрачивать средства на специальные зоны.

Кренгель вспоминает, что в 2017 году «Зоозабота» установила пять дог-боксов в Горкинско-Ометьевском лесу. Деньги на них были собраны с помощью онлайн-платформы «Карта инициатив». Они были предназначены для того, чтобы владельцы собак могли убирать за своими питомцами.

— Была категория граждан, которая вытаскивала пакеты для своих личных нужд. Но были собачники, которые несли из дома пакеты и закладывали туда, — утверждает она.

Кренгель сетует, что обществу в целом не хватает культуры, и собаководы в этом случае не исключение.

— Некоторые думают: дома же собака не гадит, а если на улице, то что тут такого? Чтобы хозяева хотя бы задумались, что неплохо было бы убрать за своей собакой, нужно об этом больше говорить, развешивать баннеры, делать тематические передачи. Есть хозяева, которые об этом даже не задумываются. Если им подсказать — возможно, они начнут соблюдать правила. Опять же, важна доступность пакетиков для фекалий и совочков для их сбора — в Европе дог-боксы стоят чуть ли не на каждом шагу. Есть проблема и утилизации отходов.

Относительно ситуации в Ново-Савиновском районе Майя Кренгель заметила: «Площадок для выгула просто катастрофически не хватает в городе. Надо собрать хозяев собак и жителей и выслушать мнение обеих сторон. Может быть, собачникам больше пойти некуда. Гулять с собакой всегда на поводке тяжело и человеку, и самой собаке. Собака должна побегать, побеситься. Это то же самое, что погулять с ребенком за ручку, не дав ему возможности поваляться в снегу и встретиться с другом».



По мнению собеседницы, нередко владельцы собак сами готовы поучаствовать в строительстве специальной площадки для выгула:

— У нас для всех должно быть удобно жить. А не за счет одних должно быть удобно другим. Хозяева готовы пойти куда-то помимо территории школы, но вопрос в том — куда?