Семьям с 10 детьми в Челнах приходится отстаивать право на жилье в Конституционном суде Татарстана

Семья Орловых добивается пересмотра постановления Кабмина республики — ради себя и других многодетных

В редакцию «Реального времени» обратился многодетный отец из Набережных Челнов Андрей Орлов, потребовавший в суде признать антиконституционной норму постановления Кабмина РТ, которая едва не лишила его первоочередного права на жилье. После внезапной смерти самого младшего, 10-го ребенка большой семье Орловых отказали в получении жилищного сертификата по приоритетной квоте в 1%, оставив в общей очереди многодетных семей. Конституционный суд РТ по жалобе Орлова начал проверку законности республиканского документа, а точнее, того пункта, который обязывает иметь 10 детей только к моменту выдачи сертификата, а не до или после.

С десятью детьми на руках и мимо квоты

Участники татарстанской программы по поддержке многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сталкиваются с рядом ограничений. Иметь 10 детей и сразу получить жилье вне общей очереди, как декларируется программой, большая удача, но только для редких счастливчиков. Андрей Орлов, испытавший на себе муки с получением жилищного сертификата, по его словам, сталкивался за время многолетнего ожидания с самыми хитроумными требованиями чиновников, а когда подошла его очередь, едва снова не спустился в хвост списка.

После нескольких лет в общей очереди его семья выросла, родился 10-й ребенок, что дает право на первоочередное получение жилищного сертификата. Его размер определяют исходя из нормы в 18 метров на одного человека. Денежная сумма сертификата рассчитывается индивидуально, согласно нуждаемости семьи.

Семье Орловых должны были выдать жилищный сертификат на сумму, достаточную для приобретения жилья площадью свыше 200 кв. м. На практике обладатели жилищных сертификатов получают не деньги: Минстрой РТ переводит их застройщику Госжилфонду при президенте РТ, через фонд идет выбор и оформление квартир покупателем (в данном случае — три трехкомнатные квартиры). ГЖФ ежегодно предоставляет многодетным семьям около 50 квартир.

К несчастью, Орловы не успели воспользоваться своим правом на жилье — умер самый младший ребенок. Многодетный отец убежден, что его семью не должны были механически исключать из особого списка нуждающихся -«первоочередников», так как изначально семья состояла из 10 детей.

— С 2013 года мы с супругой и детьми состоим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и, как многодетная семья, имеем право на получение сертификата, — рассказал Андрей Орлов «Реальному времени». — Жилищный сертификат — это именное свидетельство, которое удостоверяет право семьи на получение субсидии за счет бюджета РТ на приобретение жилья. На момент постановки значились под №609. За несколько лет поднялись до №198. Три года назад в нашей семье родился десятый по счету ребенок, сын Дима. Согласно пункту 4 постановления Кабмина РТ №732 «О дополнительных мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий», семьи с десятью и более детьми должны обеспечиваться жилищными сертификатами в первоочередном порядке. Для этого выделяется квота в 1% от общего числа многодетных семей, включенных в общий сводный список очередников (иначе говоря, 1% нуждающихся семей с десятью детьми получает сертификаты вне общей очереди. Но из них также формируется отдельная очередь на каждый год, — прим. ред.). На основании этого мы были включены в список получателей сертификатов на 2018 год, сформированный Минстроем.

Однако после смерти в семье младшего ребенка (скоропостижно скончался от менингита в возрасте 2 лет) Орловых перестали включать в список получателей сертификатов, так как они перестали подпадать под квоту по первоочередному обеспечению жильем. «Получается, из-за незаконного решения правоприменительного органа мы как семья, имеющая 10 детей, не смогли реализовать право на квоту и теперь ждать получения жилья еще более 10 лет!» — переживает отец.

ГЖФ ежегодно предоставляет многодетным семьям около 50 квартир. Фото: Роман Хасаев

«Сначала дали льготу, а потом забрали»

Глава семейства считает требование иметь 10 детей лишь к моменту выдачи сертификата несправедливым, так как по факту семья остается большой и остальные дети не должны страдать. Более того, после смерти одного из детей семья не перестает быть нуждающейся. «Выходит, что установление квоты для семей с 10 детьми — блестящее решение, а для семей с девятью детьми — это уже нарушение жилищных прав многодетных семей, — изумляется он. — Но правовая норма о приоритетном обеспечении семей с 10 и более детьми не должна иметь обратной силы, а по факту у нас ее забрали обратно».

В результате после утраты приоритетного права семью Орловых исключили из приоритетного списка и решили включить в общую очередь. «В нашем случае с девятью детьми государство не перестает считать нас нуждающимися, но откатывает нас назад, в хвост очереди», — отметил отец семейства.

По жалобе Орлова Конституционный суд РТ приступил к проверке законности пункта 4 постановления Кабмина РТ №732 «О дополнительных мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Именно эта норма привела к исключению семьи Орловых из списка «первоочередников» на получение жилищных сертификатов.

На судебном заседании представитель Кабмина РТ сообщила, что республика является одним из немногих регионов, где оказываются меры поддержки многодетным семьям в обеспечении жильем. Правда, объемы предоставления жилья определяются исходя из бюджетных возможностей. Юрист добавила, что у многодетных семей есть право выбора: ждать жилищного сертификата или воспользоваться правом социального найма муниципального жилья.

— Оспариваемая норма не предусматривает ограничения, так как определяет лишь категорию многодетных семей, которые имеют право на первоочередное получение. Это семьи с десятью детьми, — подчеркнула она.

По жалобе Орлова Конституционный суд РТ приступил к проверке законности пункта 4 постановления Кабмина РТ №732. Фото: Максим Платонов

Как лимиты по квоте в 1% утекают вниз по очереди

В ходе разбирательства судья КС РТ поинтересовался, почему именно 10, а не девять или восемь детей? Представитель Кабмина не смогла объяснить, почему введена норма в 10 детей. Но пояснила, что такие семьи действительно выделяются в отдельную «защищенную» очередь, которая «закрывается» в первую очередь.

По ее данным, на 2022 год в нее включены три семьи. Среди них — семья Орловых, у которых снова родился десятый ребенок. Судья уточнил, под каким номером они теперь значатся в этой очереди? Ответчик доложила, что идут под третьим номером, а впереди — две семьи с 10 детьми, которые дожидаются жилья с… 2012 года.

Но слушания на этом не закончились. Судьи спрашивали, как расходуется квота в 1% от общего количества семей, когда не находится «очередников» с 10 детьми? И действительно, таких семей очень и очень мало в республике. Ответчик признала, что квота не всегда выбирается полностью, «остатки» сбрасываются в общую очередь многодетных семей.

Как заявил на заседании Андрей Орлов, оставшиеся лимиты по квоте могли бы распределяться среди семей с восемью—девятью детьми. В своей жалобе он указал, что ежегодно расходуется только 30% от выделенной квоты на «первоочередников» с 10 детьми, так как таких семей мало. Он предложил внести изменения в постановление Кабмина, дополнив его формулировкой о том, что в случае неполного использования квоты перераспределять остаток среди семей с меньшим количеством детей.

Для Орлова это уже второй процесс в Конституционном суде РТ. Фото yandex.ru

Встать на защиту остальных

Открывая судебный процесс в Конституционном суде РТ, Орловы, по их словам, преследовали не только личные, но и интересы других многодетных семей. Ведь недавно в семье вновь родился 10-й ребенок, и родители могли бы забыть, как их «прокатили» с сертификатом два года назад. Как пояснила ответчик, теперь семья Орловых вправе состоять в очереди «первоочередников», несмотря на смерть ребенка.

— Но нам бы хотелось защитить интересы других многодетных семей, которые с трудом воспитывают детей, хотя у них есть законные права на то, чтобы улучшить жизнь детям, — заявил Андрей Орлов в разговоре с «Реальным временем».

Лично для него это уже второй процесс в Конституционном суде РТ. До этого он добился признания незаконной другой нормы постановления Кабмина РТ, которая обязывала супругов многодетной семьи быть прописанными по одному адресу. По этой причине им отказывали в постановке на учет в муниципалитете Набережных Челнов.

Как сообщили в аппарате Конституционного суда РТ, эта норма признана незаконной и прекратила действовать. Причем эта победа помогла с жилищным вопросом не только Орловым, но еще нескольким многодетным семьям республики, которые в силу семейных обстоятельств были прописаны по разным углам.

— Каждый раз конкретно эта семья сталкивается с препятствиями в реализации законного права на предоставление жилищного сертификата, — отметили в аппарате Конституционного суда Татарстана.

Итоговое решение по жалобе Орлова будет принято на закрытом слушании после изучения всей нормативной базы. Скорее всего, его объявят в марте, сообщили нашему изданию.

На запрос «Реального времени» в татарстанском Минстрое подтвердили, что с рождением еще одного ребенка у Орловых их восстановили в очереди «первоочередников». Семья идет под третьим номером. В Кабинете министров Татарстана, а также исполкоме Набережных Челнов на вопросы издания пока не ответили, комментарии будут опубликованы сразу по получении.