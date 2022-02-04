Рекордный рост несырьевого экспорта России: пандемия сыграла на руку производителям

Россия нарастила несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) до рекордных значений — на 36%, поставив в прошлом году на внешние рынки продукции на $191 млрд. Это исторический максимум, рост отмечен во всех товарных сегментах, особенно в черных и цветных металлах, удобрениях, продукции деревообработки, химических веществах, пластмассах, энергооборудовании. Судя по всему, пандемия создала благоприятные условия для выхода и закрепления на международных рынках для наших компаний, считает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

Что такое несырьевой неэнергетический экспорт?



Основными импортерами российской несырьевой продукции в минувшем году были Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США. А главными экспортными товарами в структуре ННЭ стали полуфабрикаты из железа и пшеница.



Несырьевые неэнергетические товары делятся на три группы по степени передела:

К несырьевой продукции нижних переделов отнесены товары, характеризующиеся невысокой степенью переработки и ее простотой: первичная продукция растениеводства (зерно, маслосемена, технические культуры, овощи, фрукты и так далее), базовые крупнотоннажные химикаты (неорганические: аммиак, серная кислота, каустическая и кальцинированная сода и тому подобное, и органические: углеводороды, спирты, эфиры), удобрения, пиломатериалы, обработанный камень, чугун и сталь, необработанные цветные (основные) и драгоценные металлы. К несырьевой продукции средних переделов отнесены: промежуточные продукты, являющиеся результатом многостадийной и достаточно глубокой переработки исходных материалов. Например, мясо (цепочка: сельхозкультуры — корма — живой скот — мясо), целлюлоза (глубокая переработка древесины, стоимость повышается в разы), стальной прокат (цепочка: руда — чугун — сталь — прокат); готовые продукты невысокой сложности. Например, мука, крупы, растительные масла, сахар, мыло, строительные деревянные изделия, облицовочная плитка, строительные блоки, трубы и тому подобное. К несырьевой продукции верхних переделов отнесены главным образом готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов: продукция машиностроения, фармацевтическая продукция, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, игрушки, полиграфия, многие продукты питания (консервы, кондитерские и мучные изделия, сыры и другие).

Также сюда входят некоторые высокотехнологичные материалы и промежуточные продукты, такие как радиоактивные соединения и компоненты лекарств. Все несырьевые энергетические товары, кроме электроэнергии, могут быть отнесены к продукции нижних переделов, электроэнергия — к продукции средних переделов.

Главными экспортными товарами в структуре ННЭ стали полуфабрикаты из железа и пшеница. Фото: Роман Хасаев

«Экспорт ННЭ уже приближается к объему сырьевого экспорта»

Традиционно в российском экспорте преобладают сырьевые товары, прежде всего топливно-энергетические. В прошлом доля сырья в экспорте нередко достигала 80%. Естественным видится желание властей уйти от зависимости от сырьевого экспорта — в майском указе Владимира Путина от 2018 года ставились задачи по достижению к 2024 году объема несырьевого неэнергетического экспорта в размере 350 млрд долларов. В том числе экспорт товаров должен был достигнуть 250 млрд долларов (в том числе 50 млрд долларов в виде продукции машиностроения, 45 млрд долларов в виде сельхозпродукции), экспорт услуг — 100 млрд долларов.

Пандемия внесла некоторые коррективы в планы, в частности прогноз по услугам пришлось корректировать, так он включал в себя бурное развитие туристического сектора, что по понятным причинам сейчас на стопе.

Для остального же экспорта картина пока позитивная — в 2020 году экспорт из России составил 337 млрд долларов в общем объеме, в том числе ННЭ составил 161,3 млрд долларов (или 47,9%). Это был исторический максимум, который был побит по итогам 2021 года и достиг показателя в 191 млрд долларов. В 2021 году вырос экспорт по всем отраслям — химическая промышленность на 54%, металлургия на 52%, ЛПК на 43%, машиностроение на 31%, продовольствие на 23%. Основными импортерами нашей продукции являются: Китай — 15,6 млрд долларов, Казахстан — 14,4 млрд долларов, Беларусь — 11,4 млрд долларов, Турция — 10,9 млрд долларов, США — 7,9 млрд долларов.

Стоит обратить внимание на то, что экспорт сырой нефти из России в 2021 году составил 99,4 млрд долларов, нефтепродуктов 61,7 млрд долларов, газа 55 млрд долларов. По сути, экспорт ННЭ уже приближается к объему сырьевого экспорта.

Главными экспортными товарами в структуре ННЭ стали полуфабрикаты из железа (на 8,2 млрд долларов), пшеница (на 8 млрд долларов). К сожалению, товаров по настоящему высокого передела экспортируется ничтожно мало — например, двигателей и турбин за год продали на 2,44 млрд долларов, а легковых автомобилей на 1,44 млрд долларов.

Экспорт сырой нефти из России в 2021 году составил 99,4 млрд долларов. Фото: commons.wikimedia.org

Почему растет ННЭ?

Основной причиной существенного роста доли ННЭ в экспорте России является снижение мирового спроса на нефть и нефтепродукты из-за пандемии. Мы стали продавать меньше нефти в рамках сделки ОПЕК+.

С другой стороны, и правительство, и сам бизнес делают очень много для продвижения российского экспорта.

Например, в рамках Российского экспортного центра (РЭЦ) 2 года действует цифровая платформа, работающая для экспортеров по принципу «одного окна», для облегчения выхода российских товаров за рубеж. За 2 месяца после начала работы на ней зарегистрировалось 1 500 компаний, к 2024-му ожидается 6 000 компаний. К платформе подключено 12 ведомств, включая ФТС, ФНС. По планам подключить еще 20.

В РЭЦ отмечают, что дальнейшее развитие экспорта будет также связано с ростом электронной коммерции, в системе «одного окна» будет запущен сервис, который позволяет разместить свои товары сразу на нескольких маркетплейсах. Стоит заметить, что все эти инициативы направлены на представителей малого и среднего бизнеса, что не может не радовать. Более крупные компании уже научились торговать за валюту.

Помимо этого, РЭЦ поддерживает экспорт через страхование экспортных сделок по линии дочерней компании — страхового агентства «ЭКСАР», это несколько десятков миллиардов долларов в год. Почти 30% от объема приходится на новых клиентов. Кроме того, агентство, ранее специализировавшееся на поддержке крупных компаний, все больше работает с малым и средним бизнесом. Если крупные компании имеют свою систему риск-менеджмента, то для маленьких — страховка — это вопрос выживаемости. Если такой экспортер сделал крупный контракт и не получил выручку, то, помимо финансовых сложностей, он получает проблемы с валютным законодательством и возвратом долга.

В ближайшие годы основой ННЭ останутся все-таки продукция АПК, металлопродукция, химические грузы. Фото: wikipedia.org

Еще одной важной причиной роста несырьевого экспорта стала благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках — из-за разрывов глобальных логистических цепочек цены на многие товары побили рекорды. Например, стоимость фьючерсов на пшеницу в США в 2021 году выросла на 32% — с 601 до 795 долларов за тонну. Алюминий вырос в цене на более чем 30% — с 2,2 тыс. долларов до 3 тыс. долларов за тонну.

Помимо этого, на цены оказывает влияние глобальная инфляция, которая возникла из-за вливаний в экономики мира огромного количества напечатанных денег в борьбе с последствиями пандемии.

В заключение, хотелось бы отметить, что пандемия сделала экспорт очень прибыльным для наших производителей. Слабый рубль тоже способствует экспортерам — их затраты на производство рублевые. Поддержка правительства играет свою значимую роль, пример РЭЦ очень показателен. Перешли от слов к делу, что не может не радовать.

Но в ближайшие годы основой ННЭ останутся все-таки продукция агропромышленного комплекса (зерно, сахар и продукты продовольствия), металлопродукция, химические грузы. Текущее распределение по видам грузов внутри ННЭ останется прежним: АПК — 52%, металлопродукция — 42%, химические грузы — 2%. Оставшиеся 4% придутся как раз на новые виды товаров и лидеров, про которых мы пока знаем.

Артур Сафиулин