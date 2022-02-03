УНИКС перестал быть похожим на себя: команда проигрывает третий матч подряд в Евролиге

Казанскую команду словно подменили после перенесенного карантина

Даже при полном превосходстве над «Альбой» в турнирной таблице Евролиги УНИКС прилетел в Берлин к безнадежному аутсайдеру не в статусе фаворита. Слишком много проблем скопилось за последний месяц, что вылилось в обрушение результата. А вчера на паркете мы, к сожалению, увидели продолжение падения команды Велимира Перасовича. У казанцев будто случилась какая-то дезориентация в пространстве — мяч просто не шел в корзину. «Альба» же делала на домашней площадке все, что хотела. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги третьего подряд поражения УНИКСа.



УНИКС не узнать. Команда сломалась после пережитого карантина

Лишь однажды берлинская и казанская команды сходились в своей истории — в первому круге нынешнего сезона, и наверняка для казанцев тот домашний поединок в середине промозглого ноября оставил только самые теплые воспоминания. УНИКС тогда в своей уже фирменной манере нынешнего сезона переламывал игру, наверстывая восемнадцатиочковое отставание

Во второй четверти УНИКС безнадежно проигрывал — 21:39, но вторая половина игры в «Баскет Холле» прошла тогда полностью под диктовку казанской команды. А в последней четверти команда Велимира Перасовича в щепки разнесла немецких гостей — 20:5 в концовке матча.

Однако перед ответной встречей в Берлине та ноябрьская история не казалась вероятной в нынешних реалиях. Даже учитывая не самое завидное положение немцев в последних встречах — выигрывали они последний раз еще в декабре и плотно сидят в подвале турнирной таблицы — у болельщиков УНИКСа уже не было той уверенности, с которой они принимались смотреть матчи еще в начале зимы. Все-таки поражения и отсутствие огня в глазах у всех лидеров кроме Лоренцо Брауна серьезно настораживали в последних матчах.

Игра показала, что опасения были обоснованными. Вчера в Берлине мы увидели, возможно, худшую игру в исполнении УНИКСа (сравнится разве что с выездом в Стамбул к «Фенербахче»). Казанцы подарили первую в 2022 году победу команде, которая давно забыла, что такое победа. Причем немцы сделали это при полном доминировании на паркете «Мерседес-Бенц Арены». УНИКС словно подменили после домашней игры с «Барселоной» (тот взрыв можно списать на желание отомстить), а если совсем по существу — то проблемы начались после пережитого карантина в УНИКСе. Что-то в команде Велимира Перасовича надломилось с тех пор, а оправиться пока не удается.

Команда отдала полное доминирование на паркете безнадежным аутсайдерам

К выезду в Берлин Велимиру Перасовичу нужно было что-то срочно придумывать, как заново выстроить оборону своей команды, а главное оживить угасших в январе лидеров.

И если с обороной поначалу что-то более-менее проклевывалось — УНИКС старался агрессивно защищаться, и периодически перехватывал мяч, то впереди ничего не шло с самого начала игры и до финальной сирены. Слишком много неточных бросков, слишком много потерь и плохой игры под щитом. В итоге только 11 очков наберут казанцы после первой четверти. И 0 из 10 бросков попало у УНИКСа издалека за первые 13 минут матча. Не шло и все тут.

И это учитывая, что хозяева давали УНИКСу все шансы, чтобы тот взял инициативу в свои руки. У немцев мяч чуть ли не валился из рук — серия потерь позволяла казанцам убегать в контратаку, но все вхолостую. «Альба» как оторвалась на 10 очков в первой четверти, так и продолжала удерживать этот отрыв, ничего особенного на паркете не показывая.

Ужасающий процент попадания трехочковых не позволял Казани рассчитывать в этом матче хотя бы на сохранение интриги. Даже в сравнении с не самой меткой «Альбой» казанские баскетболисты показывали полную дезориентацию в пространстве — всего 3 попадания из 19 попыток бросить из-за дуги будет у УНИКСа по итогу.

И даже когда перед самым большим перерывом, казалось, казанцы, наконец, разозлились на себя и стали нагонять разницу, в итоге Перасович зачем-то взял тайм-аут, сбил настрой, а выйдя на паркет УНИКС пропускает две необязательные трешки — 36:26 к большому перерыву.

Катастрофическое отставание в 23 очка (53:30) установилось в один момент к концу третьей четверти и с тех пор только продолжало расти. И надеяться на рывок, подобный казанскому (20:5) в заключительной десятиминутке веры уже не было. Итоговые «-28» от аутсайдера Евролиги, полное бессилие в атаке и погасшие глаза ведущих игроков.

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Лидеры посыпались. Теперь исчез даже Лоренцо

Если в прошлых двух поражениях — от «Реала» и ЦСКА мы при всем упавшем уровне игры отмечали, что отдельные лучики в команде все-таки прослеживаются. Самым ярким из них оставался Лоренцо Браун, который не опускал руки, а продолжал упорно набирать очки даже не получая поддержки ни от однофамильца, ни от остальных. Американский защитник сам проходил под кольцо или бросал из краски.

Но вчера, кажется, опустил руки даже Л. Браун. С самого старта встречи на берлинское арене у него так же как и остальных мяч идти в кольцо не хотел. Да, в итоге Лоренцо наберет наибольшее количество очков в команде (12 баллов), но вчера мы так и не увидели того лидера, который вытаскивал игры и заряжал остальных.

Бесполезен оказался и Хезоня, который вновь стал тянуть игру на себя, много и неудачно бросать из-за дуги лезть на четвертого защитника, теряя мячи. Ничем не помог вчера и вернувшийся в состав Айзея Кэнаан. От него все ждут снайперских дальних очков — их мы вновь не увидели. Лидеры посыпались, а уже завтра игра с Каунасе. Если уступать «Жальгирису» в четвертом матче подряд, то из этой трясины можно уже будет не выбраться.

Эрик Добролюбов