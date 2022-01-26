Посыпались в Мадриде: «Реал» взял убедительный реванш у УНИКСа

Катастрофы не случилось — это безоговорочный лидер Евролиги. УНИКСу надо сконцентрироваться на равных соперниках

Слишком многое должно было совпасть, чтобы казанский УНИКС и на мадридской земле сумел «отгрызть» очки у лидера Евролиги — «Реала». Испанцы явно были заряжены на реванш за казанское поражение, и они его оформили, по сути, еще до большого перерыва. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о сложном графике УНИКСа и рассуждает, почему катастрофы не произошло и на чем нужно сконцентрироваться команде Велимира Перасовича.

«Реал» взял свой реванш, но ничего страшного не произошло. УНИКСу надо брать «свои» очки

Усталость, пожалуй, — главный враг УНИКСа в эти ответственные дни. Едва утихли эмоции от фантастической победы казанцев над «Барселоной», как нужно было лететь в Польшу, играть там и находить в себе резервы эмоций и не упускать «свои» три очка (и ведь почти отдали их как раз из-за недостатка моральных сил), а потом сразу же лететь дальше на Запад, в Мадрид. Тут команду Велимира Перасовича ждал разъяренный лидер нынешнего сезона Евролиги и первенства Испании.

Вряд ли «сливочные» забыли то унизительное поражение, которое им нанес УНИКС на своем паркете (58:65). Уж от кого, а от казанского клуба, вернувшегося в Евролигу после почти пятилетнего отсутствия, никто не ожидал, что он так просто разберется с главным фаворитом всего евросезона. А сами мадридцы тем более.

Тогда, 29 октября, казанцы тоже сыграли предельно строго в обороне и практически вытеснили мадридцев со своей «краски». А именно это считается главным козырем мадридцев. В атаке тогда 26 очков на двоих собрали Андрей Воронцевич и Марио Хезоня.

В общем, реванш точно был в планах «Реала». И, как показал матч, «сливочные» сделали все, чтобы его взять еще до перерыва. Мадридцы переждали стартовую прыть УНИКСа, вынудили его отступить от излюбленного стиля с концентрацией на обороне, а потом просто растоптали своими большими игроками и точными попаданиями с любой дистанции.

Увы, это был день одной команды. Но ничего в этом страшного нет: это лидер Евролиги, играть с которым на фоне усталости практически нереально. Должно было произойти чудо, чтобы случилось иначе. Команде Велимира Перасовича важнее брать «свои» очки с командами равного уровня и ниже.

Куда исчезла фирменная собранность в защите?

Пожалуй, единственным шансом для Казани отстоять в Мадриде очки была ровно та же тактика, которую «зеленая» команда показала чуть меньше недели назад, в матче с «Барселоной» дома. Через предельно собранную игру в обороне и надежду, что Брауны в этот день вновь будут божить в атаке.

У «Реала» атакующая линия даже превосходит ту, которой располагает «Барселона». Бесспорным лидером здесь является громоздкий, если не сказать огромный, центровой сборной Кабо-Верде Уолтер Таварес (221 см). У него в среднем по 13 очков за матч, а под щитом с его габаритами тягаться не может практически никто.

«На мой взгляд, мадридский «Реал» — это главный кандидат на победу в Евролиге. Они лучше всех в турнире играют в «краске». Мы должны действовать очень слаженно, чтобы остановить их в переходах и выиграть подборы», — говорил перед матчем главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Однако уже в начале встречи мы увидели, как команды стали разгонять взаимные атаки практически без пауз, и это играло явно не на руку казанцам. Да, поначалу у УНИКСа полетели трешки и казанцы быстро накрывали Тавареса, не давая тому времени на принятие решения и прицел.

Но по итогу уже к концу первой четверти казанцы стали ошибаться в глупых ситуациях, опускать мяч в аут на ровном месте, что привело сразу к трем точным попаданиям в исполнении Серхио Юля (21:14). «Реал» фактически заставил играть УНИКС в не его баскетбол, а уже на своей «территории» мадридцы стали разбирать казанцев.

При этом нельзя сказать, что мадридцы были безгрешны: шесть потерь было у них в середине второй четверти. Но даже при таком раскладе «Реал» чувствовал себя уверенно за счет превосходства больших игроков. Плюс у Мадрида в этот день залетало почти все: 47:31 было после первой половины встречи, и уже на этот момент многое было понятно. К концу третьей четверти отрыв «Реала» был уже 30+ (74:43). Команда Велимира Перасовича просто посыпалась и собраться обратно так и не смогла.

Показательно то, как вел себя на паркете Айзея Кэнаан, у которого в этот день не залетали ни трехочковые, ни даже штрафные. Разыгрывающий защитник быстро разнервничался, стал спешить, исполнять неподготовленные броски и огрызаться на своих партнеров. Это лучший показатель, что команды в этот день у казанцев просто не было.

«Это вторая тяжелая игра на выезде, — рассуждал после игры форвард УНИКСа Дмитрий Узинский. — Конечно, мы понимали, что нам противостоит соперник крайне высокого класса, играющий на домашнем паркете. «Реал» хорошо действовал в атаке, забивал свои мячи, мы же не всегда демонстрировали агрессивную защиту, к тому же, не заладилось и нападение».

Лоренцо Браун — светлое пятно в неудачном мадридском турне

Лоренцо Браун проводит, возможно, лучший период в своей карьере. Именно он со своим однофамильцем Джоном стал главным виновником победы на «Барсой» (42 очка на двоих), он же выходил и раздавливал «Зелена Гуру» в Польше, когда нужно было спасаться (12+7 подборов + 6 передач).

И даже этой ночью в полностью провальной встрече именно защитник был в объективах всех камер на арене «ВиЗинк центр» в первой половине игры. У Лоренцо было 10 очков и 2 передачи уже после пятнадцати минут чистого времени игры. Он же выдавал красивую «парашютную» передачу на Марио Хезоню, а тот клал «аллей уп» спиной к щиту, и именно этот момент станет лучшим в матче по версии Евролиги.

Фото: unics.ru

Да, Лоренцо тоже посыпался и ошибся разок в третьей четверти, но даже при этом игра американца оставляла надежду, что команда еще соберется. В итоге на его счету будет 13 очков + 8 передач. Лоренцо Браун оказался самым стойким психологически, когда остальные отдали слишком уж большое (если не трепетное) уважение сопернику. Это баскетбол: надо играть, а не трепетать перед именами.

Эрик Добролюбов