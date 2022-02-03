40 лет Шаляпинскому фестивалю: «штурм» оперного, сразу две Кармен и меценатка Чио-Чио-сан
В театре оперы и балета состоялась презентация юбилейной выставки
В Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля прошла презентация выставки, посвященной 40-летию Шаляпинского фестиваля. Экспозиция каждый год сопровождает праздник оперы в Казани, однако в этом году, по случаю круглой даты, она максимально насыщена памятными фотографиями, цитатами звезд и историческими событиями на стендах. Кто первым пожертвовал средства на памятник Шаляпину, как зрители штурмовали оперный театр и чем в трудную минуту утешалась Ирина Архипова — в репортаже «Реального времени».
Звезды первых фестивалей
Первая выставка была уже на первом фестивале. В 1982 году всего шесть стендов украсили собой фойе, они рассказывали о певцах, вступления которых проходили, о самом Федоре Шаляпине и представленных операх. Тогда, по словам хранителя музейных фондов театра Галии Акчуриной, афиша фестиваля включала шесть опер — все из репертуара великого баса. Участники — в основном солисты театра, однако были и звезды. Приехали Артур Эйзен, Александр Правилов, в роли Татьяны в «Евгении Онегине» блистала тогда пятикурсница Московской консерватории Любовь Казарновская. Был даже один иностранный исполнитель — из Чехословакии приехал Роберт Сыч.
— Тогда фестиваль считался только региональным, это был первый шаг, и мы не знали, как и в какую сторону будем потом развиваться. Однако уже через 3 года фестиваль приобрел статус всероссийского. К нам приехали сразу две самые знаменитые исполнительницы партии Кармен — Тамара Синявская и Людмила Филатова. Они словно даже соревновались друг с другом, соперничество ощущалось. Со второго фестиваля к нам также присоединился в качестве приглашенной звезды Александр Ведерников, — рассказала Галия Акчурина.
Гонорар Биешу и «Монблан» в фойе
В 1985 году на фестиваль приехала лучшая в мире Чио-Чио-сан — Мария Биешу. Ее фото в роли прекрасной японки из оперы «Мадам Баттерфляй» тоже можно увидеть на одном из стендов. К слову, именно она первая передала свой гонорар на создание в нашем городе памятника Федору Шаляпину.
Своими воспоминаниями поделился и замдиректора театра по организации зрителей Юрий Ларионов:
— Я начал работать в театре с 3 фестиваля. Приехала тогда Тамара Синявская. Узнав об этом, зрителей, не сумевших достать билет, набрался целый вестибюль. «Можно пройти!», — хором просили они и стояли до второго антракта, не уходили. Во время третьего отделения я спускаюсь — никого нет. Выясняется: они снесли всех моих билетеров, убежали на третий ярус, сбросив свои пальто и шубы в одну кучу — прямо Монблан из верхней одежды вырос! Наверное, человек 150 так штурмовали театр, забежали и «рассосались» по ярусам. Вот такой был третий фестиваль.
Как рассердилась Архипова
Все фотографии из архива музея театра, как и молодые лица руководителей театра, можно увидеть на стендах. Авторы экспозиции не стали размещать больших обзорных статей, они ограничились лишь небольшими, но яркими цитатами звезд, очень живо говорящих о происходящем. Так, побывав на Шаляпинском фестивале, оперная дива Ирина Архипова поделилась в интервью программе «Царская ложа»: «Приезжайте в Казань, там хорошие ребята, хорошая атмосфера. Что вы все по заграницам ездите? Вот где снимать надо!».
Кстати, немало воспоминаний у старожилов фестиваля связано с Ириной Архиповой. Юрий Ларионов рассказал, как ее пригласили впервые и забыли встретить!
— Приглашенные звезды тогда приезжали исключительно из Москвы: ночью садились на поезд, а утром были в Казани. Ирина Константиновна же ехала к нам из Екатеринбурга, утром на поезд, вечером — здесь. Мы это не учли. Сидим с дирекцией в кабинете, разбираем рабочие вопросы. Тут звонок: «Архипова приехала, стоит на путях, никто не встретил!». Не знаю, на каких парах, но меня буквально вынесло из театра. Я — в гостиницу, заказывать номер, главный администратор — на вокзал. Архипова приехала со своими помощницами в гостиницу, идет, на меня не глядит. Потом говорит: «Вот сейчас я поставлю свои чемоданы в фойе и буду сидеть. Никуда не сдвинусь». Удалось ее уговорить пройти в номер. Потом захожу к ней на цыпочках, бормочу оправдания, она сначала молчала, а потом отозвалась, оттаяла видно: «Ладно, иди тоже с нами чай пить», — смеется рассказывая Юрий Ларионов.
Простота великого
Свои истории о царице оперной сцены тех лет у президента Казанского клуба любителей оперы Ольги Иглиной. После выступления она, волнуясь, пригласила Архипову выступить перед клубом, а та удивилась: «У вас есть свой клуб любителей оперы? Как интересно!». И конечно же, согласилась:
— Идем мы с ней через фойе театра, народу полно, в гостиной уже ждут — полная комната народу набилась. Она спрашивает меня: «Что-то я неважно себя чувствую. Посмотрите, прически нет совсем…». А я думаю — ну какая прическа, это же сама Архипова идет рядом со мной! Убедила ее, все, мол, в порядке, она успокоилась и с удовольствием пообщалась с поклонниками. Я тогда вывод для себя сделала — чем выше, масштабнее личность, тем человек более простой в общении, — говорит Ольга Иглина.
Чем Файзи порадовал народ
Вспоминают и другой приезд дивы. Тогда она выступала с мужем, оперным певцом Владиславом Пьявко. Ирина Архипова долго отказывалась выходить из номера, не в духе была, даже на встречи с поклонниками не шла. Тогда супруг обратился к ней: «Посмотри, какая погода за окном, солнышко светит, погода прекрасная, и ты такая хорошая. Пойдем погуляем». Она встрепенулась: «Ну, раз солнышко светит, то пойдем», легко и просто собралась. «В том вся Архипова», — добавила президент Клуба любителей оперы.
Десять стендов выставки охватывают всю 40-летнюю историю Шаляпинского фестиваля. Один из них посвящен юбилейным операм. Так, в 2022 году 80 лет исполнилось опере Джаудата Файзи «Башмагым». В 1942 году к композитору обратился Адель Кутуй со словами: «Сделай что-то, чтобы народ порадовать». Нашлось место и спектаклям, получившим государственные награды: фотографии рассказывают о создании опер «Алтынчеч» и «Джалиль». Отдельное внимание уделено личности и работам современного композитора Резеды Ахияровой, оперы «Любовь поэта» и «Сююмбике» которой отмечены высокими наградами.
Выставка будет работать все фестивальные дни — до 22 февраля.
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