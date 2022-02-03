40 лет Шаляпинскому фестивалю: «штурм» оперного, сразу две Кармен и меценатка Чио-Чио-сан

В театре оперы и балета состоялась презентация юбилейной выставки

Фото: Максим Платонов

В Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля прошла презентация выставки, посвященной 40-летию Шаляпинского фестиваля. Экспозиция каждый год сопровождает праздник оперы в Казани, однако в этом году, по случаю круглой даты, она максимально насыщена памятными фотографиями, цитатами звезд и историческими событиями на стендах. Кто первым пожертвовал средства на памятник Шаляпину, как зрители штурмовали оперный театр и чем в трудную минуту утешалась Ирина Архипова — в репортаже «Реального времени».

Звезды первых фестивалей

Первая выставка была уже на первом фестивале. В 1982 году всего шесть стендов украсили собой фойе, они рассказывали о певцах, вступления которых проходили, о самом Федоре Шаляпине и представленных операх. Тогда, по словам хранителя музейных фондов театра Галии Акчуриной, афиша фестиваля включала шесть опер — все из репертуара великого баса. Участники — в основном солисты театра, однако были и звезды. Приехали Артур Эйзен, Александр Правилов, в роли Татьяны в «Евгении Онегине» блистала тогда пятикурсница Московской консерватории Любовь Казарновская. Был даже один иностранный исполнитель — из Чехословакии приехал Роберт Сыч.

— Тогда фестиваль считался только региональным, это был первый шаг, и мы не знали, как и в какую сторону будем потом развиваться. Однако уже через 3 года фестиваль приобрел статус всероссийского. К нам приехали сразу две самые знаменитые исполнительницы партии Кармен — Тамара Синявская и Людмила Филатова. Они словно даже соревновались друг с другом, соперничество ощущалось. Со второго фестиваля к нам также присоединился в качестве приглашенной звезды Александр Ведерников, — рассказала Галия Акчурина.

В 1982 году, по словам хранителя музейных фондов театра Галии Акчуриной, афиша фестиваля включала шесть опер

Гонорар Биешу и «Монблан» в фойе

В 1985 году на фестиваль приехала лучшая в мире Чио-Чио-сан — Мария Биешу. Ее фото в роли прекрасной японки из оперы «Мадам Баттерфляй» тоже можно увидеть на одном из стендов. К слову, именно она первая передала свой гонорар на создание в нашем городе памятника Федору Шаляпину.

Своими воспоминаниями поделился и замдиректора театра по организации зрителей Юрий Ларионов:

— Я начал работать в театре с 3 фестиваля. Приехала тогда Тамара Синявская. Узнав об этом, зрителей, не сумевших достать билет, набрался целый вестибюль. «Можно пройти!», — хором просили они и стояли до второго антракта, не уходили. Во время третьего отделения я спускаюсь — никого нет. Выясняется: они снесли всех моих билетеров, убежали на третий ярус, сбросив свои пальто и шубы в одну кучу — прямо Монблан из верхней одежды вырос! Наверное, человек 150 так штурмовали театр, забежали и «рассосались» по ярусам. Вот такой был третий фестиваль.

Своими воспоминаниями поделился и замдиректора театра по организации зрителей Юрий Ларионов

Как рассердилась Архипова

Все фотографии из архива музея театра, как и молодые лица руководителей театра, можно увидеть на стендах. Авторы экспозиции не стали размещать больших обзорных статей, они ограничились лишь небольшими, но яркими цитатами звезд, очень живо говорящих о происходящем. Так, побывав на Шаляпинском фестивале, оперная дива Ирина Архипова поделилась в интервью программе «Царская ложа»: «Приезжайте в Казань, там хорошие ребята, хорошая атмосфера. Что вы все по заграницам ездите? Вот где снимать надо!».

Кстати, немало воспоминаний у старожилов фестиваля связано с Ириной Архиповой. Юрий Ларионов рассказал, как ее пригласили впервые и забыли встретить!

— Приглашенные звезды тогда приезжали исключительно из Москвы: ночью садились на поезд, а утром были в Казани. Ирина Константиновна же ехала к нам из Екатеринбурга, утром на поезд, вечером — здесь. Мы это не учли. Сидим с дирекцией в кабинете, разбираем рабочие вопросы. Тут звонок: «Архипова приехала, стоит на путях, никто не встретил!». Не знаю, на каких парах, но меня буквально вынесло из театра. Я — в гостиницу, заказывать номер, главный администратор — на вокзал. Архипова приехала со своими помощницами в гостиницу, идет, на меня не глядит. Потом говорит: «Вот сейчас я поставлю свои чемоданы в фойе и буду сидеть. Никуда не сдвинусь». Удалось ее уговорить пройти в номер. Потом захожу к ней на цыпочках, бормочу оправдания, она сначала молчала, а потом отозвалась, оттаяла видно: «Ладно, иди тоже с нами чай пить», — смеется рассказывая Юрий Ларионов.

Все фотографии из архива музея театра можно увидеть на стендах

Простота великого

Свои истории о царице оперной сцены тех лет у президента Казанского клуба любителей оперы Ольги Иглиной. После выступления она, волнуясь, пригласила Архипову выступить перед клубом, а та удивилась: «У вас есть свой клуб любителей оперы? Как интересно!». И конечно же, согласилась:

— Идем мы с ней через фойе театра, народу полно, в гостиной уже ждут — полная комната народу набилась. Она спрашивает меня: «Что-то я неважно себя чувствую. Посмотрите, прически нет совсем…». А я думаю — ну какая прическа, это же сама Архипова идет рядом со мной! Убедила ее, все, мол, в порядке, она успокоилась и с удовольствием пообщалась с поклонниками. Я тогда вывод для себя сделала — чем выше, масштабнее личность, тем человек более простой в общении, — говорит Ольга Иглина.

Чем Файзи порадовал народ

Вспоминают и другой приезд дивы. Тогда она выступала с мужем, оперным певцом Владиславом Пьявко. Ирина Архипова долго отказывалась выходить из номера, не в духе была, даже на встречи с поклонниками не шла. Тогда супруг обратился к ней: «Посмотри, какая погода за окном, солнышко светит, погода прекрасная, и ты такая хорошая. Пойдем погуляем». Она встрепенулась: «Ну, раз солнышко светит, то пойдем», легко и просто собралась. «В том вся Архипова», — добавила президент Клуба любителей оперы.

Десять стендов выставки охватывают всю 40-летнюю историю Шаляпинского фестиваля. Один из них посвящен юбилейным операм. Так, в 2022 году 80 лет исполнилось опере Джаудата Файзи «Башмагым». В 1942 году к композитору обратился Адель Кутуй со словами: «Сделай что-то, чтобы народ порадовать». Нашлось место и спектаклям, получившим государственные награды: фотографии рассказывают о создании опер «Алтынчеч» и «Джалиль». Отдельное внимание уделено личности и работам современного композитора Резеды Ахияровой, оперы «Любовь поэта» и «Сююмбике» которой отмечены высокими наградами.

Выставка будет работать все фестивальные дни — до 22 февраля.

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов