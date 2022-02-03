Здание в Горкинско-Ометьевском лесу Казани выкупают под поликлинику тубдиспансера
МЗИОТ РТ готовится заключить сделку и передать пустовавший медцентр застройщика Марселя Мингалимова на баланс РКПД
Как стало известно «Реальному времени», амбулаторная служба Республиканского тубдиспансера готовится к переезду из центра Казани в Горкинско-Ометьевский лес. Здесь на краю парка для поликлиники РКПД республика покупает новое здание. Шестиэтажный комплекс построили 4 года назад как частный медицинский центр, и все это время его владелец — челнинский застройщик Марсель Мингалимов, пытался продать сооружение. Но покупателей на изначально заявленную им цену в 850 млн рублей не было. Так что реализовать медцентр удалось лишь с большим дисконтом. Подробности — в нашем материале.
«Это не взамен Каменки, здесь будет только поликлиника!»
Как выяснило «Реальное время», в Казани планируют приобрести в собственность республики готовое новое здание медицинского центра. Речь идет о шестиэтажном комплексе на проспекте Победы, 69б, который находится на территории Горкинско-Ометьевского леса. В последние 2 года этот объект был одним из самых популярных лотов на рынке коммерческой недвижимости, но покупателя не находилось.
Построили медучреждение в 2018 году, после чего его выкупил известный челнинский застройщик, глава ГК «Профит» и бывший депутат Госсовета РТ Марсель Мингалимов. В приемной его фирмы «СК «Твой дом» «Реальному времени» подтвердили, что объект, продан для нужд Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, но отказались раскрывать подробности сделки.
В Минздраве Татарстана нашему изданию уточнили, что здание скоро займет одно из подразделений диспансера — амбулаторная служба. Поликлиника РКПД переедет из старого здания в центре Казани.
Новый стационар РКПД могут построить в Каменке
В Минздраве РТ сообщили, что здание по проспекту Победы, 69б планируется приобрести в республиканскую собственность, через Минземимущество РТ, с дальнейшей его передачей в управление РКПД. Полностью переехать в новое помещение медики планируют в первом полугодии 2022 года.
Размещение амбулаторной службы РКПД согласовано с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Система вентиляции поликлиники будет оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха на входе и выходе, добавили в министерстве.
Новый комплекс займет только поликлиника. Что касается стационара, вопрос с его помещением еще не решен окончательно. В апреле прошлого года, когда закрылся больничный комплекс РКПД в Каменке, сотрудники переживали: «Закрывают больницу, имеющую вековой опыт борьбы с туберкулезом». При этом персонал и пациенты много раз сами просили провести в больнице капремонт — здесь его не было более 50 лет.
Тогда в министерстве заявляли, что рассматривают вариант строительства нового корпуса туберкулезного диспансера в Дербышках, в медицинском городке на улице Прибольничной. Сейчас, как выяснило «Реальное время», не исключена возможность возведения нового стационара и в самой Каменке.
— Пока вопрос не решен. Мы смотрим два варианта: в Каменке и Дербышках. Смертность от туберкулеза снизилась и большой нагрузки на систему здравоохранения по этому направлению пока нет. Поэтому нам нужно найти оптимальное решение, чтобы это было удобно и самим жителям. Но в таком аварийном состоянии, в каком сейчас находится старый корпус в Каменке, я не имею права оставлять его, — пояснил министр Марат Садыков.
«Выкупить такое большое здание под силу лишь госучреждениям»
Построенное в Горкинско-Ометьевском лесу здание — ни что иное, как несостоявшийся реабилитационно-травматологический центр из двух соединенных блоков в четыре и шесть этажей общей площадью 9,6 тысячи кв. м. Инициатором застройки выступал казанский предприниматель Валерий Шлычков. Он вел переговоры с крупной зарубежной клиникой, которая планировала открыть в Казани собственный центр, под нее и начали строить частное медучреждение.
Но проект травмоцентра не был реализован, и Шлычков уступил здание челнинскому застройщику Марселю Мингалимову. С тех пор девелопер несколько лет пытался перепродать комплекс. Как рассказали источники «Реального времени», продавец не хотел уступать в цене, заявив стартовую стоимость в 850 млн рублей еще 3 года назад.
— Интерес к этому объекту был со стороны частных медицинских компаний. Но, понимаете, для частного бизнеса это большие вложения, которые не всегда оправданы. Ведь у них нет ни дотаций, ни субсидий — ничего. Выкупить такое большое здание под силу лишь государственным учреждениям. Для частников нужно максимум 500 кв. м, — рассказал собеседник «Реального времени».
С дисконтом, но не ниже 500 млн рублей
Земельный участок под зданием на проспекте Победы — 89,25 сотоки. Оформлен на праве собственности. «Объект введен в эксплуатацию в январе 2019 года, на сегодняшний день не эксплуатируется, — сообщал в объявлении продавец. — Планировка помещений объекта свободная, здание построено на основе железобетонного каркаса». У здания своя котельная, трансформаторная подстанция, парковка. «Отличный вариант для офиса крупной компании, медицинских центров, IT-компаний, кол-центров», — отмечали агенты по продаже. А источники, знакомые со сделкой, утверждают, что она выгодна Минздраву: «Дело в том, что в городе не осталось интересных земельных участков с подведенными коммуникациями. В городе они бы не нашли такого участка, — убежден собеседник издания».
По его словам, выбрана удачная локация — рядом лес, Республиканская инфекционная больница, которая будет необходима для проведения лабораторных исследований. «Насколько помню, и в советские годы была практика размещения туберкулезных диспансеров внутри города: до строительства высотного гостиничного комплекса «Корстона» инфекционная больница была рядом с парком Горького, а через дорогу от него — противотуберкулезный диспансер. Так что нет ничего необычного в его появлении внутри Горкинско-Ометьевского леса», — заметил Шайхиев.
Эксперт считает, что здание будет выкуплено с дисконтом, так как его продавали более двух лет и «рынок его не оценил». С ним согласен коммерческий директор компании «Авангард-риелт» Никита Егоров:
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым