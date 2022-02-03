Здание в Горкинско-Ометьевском лесу Казани выкупают под поликлинику тубдиспансера

МЗИОТ РТ готовится заключить сделку и передать пустовавший медцентр застройщика Марселя Мингалимова на баланс РКПД

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», амбулаторная служба Республиканского тубдиспансера готовится к переезду из центра Казани в Горкинско-Ометьевский лес. Здесь на краю парка для поликлиники РКПД республика покупает новое здание. Шестиэтажный комплекс построили 4 года назад как частный медицинский центр, и все это время его владелец — челнинский застройщик Марсель Мингалимов, пытался продать сооружение. Но покупателей на изначально заявленную им цену в 850 млн рублей не было. Так что реализовать медцентр удалось лишь с большим дисконтом. Подробности — в нашем материале.

«Это не взамен Каменки, здесь будет только поликлиника!»

Как выяснило «Реальное время», в Казани планируют приобрести в собственность республики готовое новое здание медицинского центра. Речь идет о шестиэтажном комплексе на проспекте Победы, 69б, который находится на территории Горкинско-Ометьевского леса. В последние 2 года этот объект был одним из самых популярных лотов на рынке коммерческой недвижимости, но покупателя не находилось.



Построили медучреждение в 2018 году, после чего его выкупил известный челнинский застройщик, глава ГК «Профит» и бывший депутат Госсовета РТ Марсель Мингалимов. В приемной его фирмы «СК «Твой дом» «Реальному времени» подтвердили, что объект, продан для нужд Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, но отказались раскрывать подробности сделки.

Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» Алексей Алексеев коротко сообщил «Реальному времени», что к переезду в новое здание уже готовятся: «Я сейчас готовностью к переезду занимаюсь, что нам нужно для того, чтобы переехать. А все остальное — сроки, даты, сумму — не могу назвать».

В Минздраве Татарстана нашему изданию уточнили, что здание скоро займет одно из подразделений диспансера — амбулаторная служба. Поликлиника РКПД переедет из старого здания в центре Казани.

— Это не взамен Каменки! Сюда переедет только поликлинический комплекс с Шаляпина, 20. Там стационара не будет. С 2012 года у нас все туберкулезные диспансеры, что в Набережных Челнах, что в Бугульме, объединены в Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер. И к переезду готовится одно из подразделений РКПД — бывший городской тубдиспансер Казани. Сюда приходили на обследования, здесь два отделения: взрослое и детское. Было принято решение приобрести новое здание, поскольку старое — 1905 года постройки. Сейчас это будет единый мощный поликлинический комплекс для взрослого и детского населения Казани, — сообщил «Реальному времени» министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Новый стационар РКПД могут построить в Каменке

В Минздраве РТ сообщили, что здание по проспекту Победы, 69б планируется приобрести в республиканскую собственность, через Минземимущество РТ, с дальнейшей его передачей в управление РКПД. Полностью переехать в новое помещение медики планируют в первом полугодии 2022 года.

Размещение амбулаторной службы РКПД согласовано с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Система вентиляции поликлиники будет оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха на входе и выходе, добавили в министерстве.



Полностью переехать в новое помещение медики планируют в первом полугодии 2022 года

Новый комплекс займет только поликлиника. Что касается стационара, вопрос с его помещением еще не решен окончательно. В апреле прошлого года, когда закрылся больничный комплекс РКПД в Каменке, сотрудники переживали: «Закрывают больницу, имеющую вековой опыт борьбы с туберкулезом». При этом персонал и пациенты много раз сами просили провести в больнице капремонт — здесь его не было более 50 лет.

Тогда в министерстве заявляли, что рассматривают вариант строительства нового корпуса туберкулезного диспансера в Дербышках, в медицинском городке на улице Прибольничной. Сейчас, как выяснило «Реальное время», не исключена возможность возведения нового стационара и в самой Каменке.

Новый комплекс займет только поликлиника

— Пока вопрос не решен. Мы смотрим два варианта: в Каменке и Дербышках. Смертность от туберкулеза снизилась и большой нагрузки на систему здравоохранения по этому направлению пока нет. Поэтому нам нужно найти оптимальное решение, чтобы это было удобно и самим жителям. Но в таком аварийном состоянии, в каком сейчас находится старый корпус в Каменке, я не имею права оставлять его, — пояснил министр Марат Садыков.



«Выкупить такое большое здание под силу лишь госучреждениям»

Построенное в Горкинско-Ометьевском лесу здание — ни что иное, как несостоявшийся реабилитационно-травматологический центр из двух соединенных блоков в четыре и шесть этажей общей площадью 9,6 тысячи кв. м. Инициатором застройки выступал казанский предприниматель Валерий Шлычков. Он вел переговоры с крупной зарубежной клиникой, которая планировала открыть в Казани собственный центр, под нее и начали строить частное медучреждение.

Построенное в Горкинско-Ометьевском лесу здание — ни что иное, как несостоявшийся реабилитационно-травматологический центр

Но проект травмоцентра не был реализован, и Шлычков уступил здание челнинскому застройщику Марселю Мингалимову. С тех пор девелопер несколько лет пытался перепродать комплекс. Как рассказали источники «Реального времени», продавец не хотел уступать в цене, заявив стартовую стоимость в 850 млн рублей еще 3 года назад.

— Интерес к этому объекту был со стороны частных медицинских компаний. Но, понимаете, для частного бизнеса это большие вложения, которые не всегда оправданы. Ведь у них нет ни дотаций, ни субсидий — ничего. Выкупить такое большое здание под силу лишь государственным учреждениям. Для частников нужно максимум 500 кв. м, — рассказал собеседник «Реального времени».

С дисконтом, но не ниже 500 млн рублей

Земельный участок под зданием на проспекте Победы — 89,25 сотоки. Оформлен на праве собственности. «Объект введен в эксплуатацию в январе 2019 года, на сегодняшний день не эксплуатируется, — сообщал в объявлении продавец. — Планировка помещений объекта свободная, здание построено на основе железобетонного каркаса». У здания своя котельная, трансформаторная подстанция, парковка. «Отличный вариант для офиса крупной компании, медицинских центров, IT-компаний, кол-центров», — отмечали агенты по продаже. А источники, знакомые со сделкой, утверждают, что она выгодна Минздраву: «Дело в том, что в городе не осталось интересных земельных участков с подведенными коммуникациями. В городе они бы не нашли такого участка, — убежден собеседник издания».

— Эту сделку можно считать удачной для обеих сторон, так как здание будет эксплуатироваться по целевому назначению. Это здание изначально строилось с прицелом на медицинское учреждение республиканского уровня и наконец приобретет ответственного и заинтересованного собственника в лице Министерства здравоохранения РТ, — считает заместитель гендиректора консалтинговой компании A-Development Владимир Шайхиев, — На мой взгляд, стоимость сделки вряд ли могла быть выше стартовой и составила 85 тысяч рублей в пересчете за 1 кв. м площади. В случае строительства нового комплекса Минздраву пришлось бы потратить заметно больше.

По его словам, выбрана удачная локация — рядом лес, Республиканская инфекционная больница, которая будет необходима для проведения лабораторных исследований. «Насколько помню, и в советские годы была практика размещения туберкулезных диспансеров внутри города: до строительства высотного гостиничного комплекса «Корстона» инфекционная больница была рядом с парком Горького, а через дорогу от него — противотуберкулезный диспансер. Так что нет ничего необычного в его появлении внутри Горкинско-Ометьевского леса», — заметил Шайхиев.

— Скорее всего, на решение выкупить это здание повлиял «фактор времени», — отметил гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров. — Насколько я помню, такое поручение дали на президентской комиссии, и видимо, идет его исполнение.

Эксперт считает, что здание будет выкуплено с дисконтом, так как его продавали более двух лет и «рынок его не оценил». С ним согласен коммерческий директор компании «Авангард-риелт» Никита Егоров:

— На рынке коммерческой недвижимости, к сожалению, оживления не случилось, он продолжает стагнировать. Реальных покупателей мало. Поэтому средняя цена прочно закрепилась на уровне 100 тысяч рублей за 1 кв. м. Ее можно считать условным ориентиром, но только для зданий, стоящих на «первой» линии. Однако этот объект нельзя отнести к таковым, хотя, конечно, его видно на расстоянии. На мой взгляд, цену в 750 млн рублей можно считать справедливой, рыночной, но реальная могла оказаться гораздо ниже. Вряд ли на этот объект были другие претенденты. Скорее всего, Минздрав был единственным, кто был заинтересован. Можно предположить, что минимальный уровень составил 500 млн рублей. Ниже этой отметки продавать нецелесообразно.