В Татарстане построят еще три приюта для животных — в Госсовете назвали это каплей в море

В парламенте считают, что приюты должны быть везде, как пожарные части

Фото: Василий Иванов

Уже к концу этого года в Набережных Челнах на площади 1,7 га построят первый типовой приют для бездомных животных. Депутат Госсовета Татарстана Тахир Хадеев, посчитав, что три приюта — это явно недостаточно, предложил изыскать дополнительные средства в республиканском бюджете или договориться с Москвой об уменьшении налоговых отчислений. На заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике также выясняли, грозит ли Татарстану ящур, распространяющийся как вирус «омикрон», какие субсидии получат хозяйства, увеличившие посевные площади под картофель и овощи, и как снизить стоимость «борщевого набора».

«Татарстан получает федеральную поддержку в максимальном объеме»

Об итогах выполнения республиканской госпрограммы развития сельского хозяйства в 2021 году отчитался первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков. Первая хорошая новость — в этом году финансирование из федерального центра не сократится и составит все те же 17,5 миллиарда рублей. Как заявил замминистра, Татарстан получает федеральную поддержку в максимальном объеме. Уже в первом квартале аграриям выделят почти 3 миллиарда рублей, что послужит хорошим подспорьем перед весенне-полевыми работами.

По оценке министерства, 2021 год выдался для тружеников села непростым.

— Аномальные погодные условия прошлого года негативно отразились на показателях в сельском хозяйстве республики. По итогам года объем валовой продукции, учитывая все категории хозяйств, снизился на 19,9% в сопоставимых ценах относительно соответствующего периода 2020 года и составил 237,2 миллиарда рублей, — подытожил Залаков.

Он отметил, что в текущем году перед агропромышленным комплексом стоит серьезная задача по наращиванию объемов конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и повышению финансовой устойчивости предприятий отрасли. По прогнозу, производство сельскохозяйственной продукции составит порядка 110% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года, в том числе в растениеводстве — 126%, животноводстве — 100%.

Замминистра рассказал, что под урожай 2022 года посеяны озимые зерновые культуры на площади 479 тысяч гектаров, из них 368 тысяч гектаров занимает пшеница, 103 тысячи гектаров — рожь, 7 тысяч гектаров — тритикале. Перезимовка в целом идет благоприятно, угрозы гибели озимых на значительных площадях нет.

Об итогах выполнения республиканской госпрограммы развития сельского хозяйства в 2021 году отчитался первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков. Фото: tatarstan.ru

В небольшом, но плюсе показатели по животноводству. В прошлом году производство молока выросло на 15,8 тысячи тонн, составив более 1,9 миллиона тонн, продуктивность на корову увеличилась на 267 килограммов, составив 6,6 тысячи килограммов. Увеличились показатели производства скота и птицы на убой в живом весе — более 539 тысяч тонн мяса, более 1,5 миллиарда яиц.

— В 2021 году введено в эксплуатацию 20 новых молочных ферм и комплексов на 14,6 тыс. голов. Это позволило получить дополнительно 40 тысяч тонн молока в год. В 2022 году будет введено еще 20 новых молочных комплексов на 17 тысяч голов коров, — проинформировал Залаков.

В прошлом году была серьезно модернизирована техническая база АПК. На это было выделено 1,8 миллиарда рублей, обновлено 4,8 тысячи единиц техники. В нынешнем году запланировано закупить 250 тракторов, 110 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов.

В фокусе внимания министерства — малые формы хозяйствования. Ежегодно для их поддержки выделяется более 2 миллиардов рублей грантов и субсидий. В прошлом году по программе «Развитие семейных ферм в Республике Татарстан» победителями определены 20 КФХ, которые профинансированы на 316 миллионов рублей. По программе «Агростартап» определено 60 победителей, общая сумма грантов составила 161 миллион рублей.

Сельхозярмарки сбили цены на продукты

Отдельно Наиль Залаков остановился на мерах, принимаемых для сдерживания роста цен на продукты. Так, для стабилизации цен на «социальный хлеб» из республиканского бюджета производителям было выделено 124,7 миллиона рублей.

Сельскохозяйственные ярмарки способствовали стабилизации цен на продукты, в частности, цены на овощи были ниже среднерозничных на 48%. Фото: Олег Тихонов

На увеличение стоимости «борщевого набора» в Казани и Набережных Челнах ответили еженедельными субботними ярмарками. В столице республики на шести шатровых площадках была организована торговля овощами по доступным ценам. В целом по республике сельскохозяйственные ярмарки способствовали стабилизации цен на продукты, в частности, цены на овощи были ниже среднерозничных на 48%, на сливочное масло и сыры — более чем на 30%, на муку — порядка 25%, гречневую крупу — 20%, сахарный песок — свыше 10%, яйца и мясо кур — 7%. Всего на ярмарках реализовано продукции на 1,9 миллиона рублей.

Замминистра отметил, что в этом году планируется увеличить площади под картофель и овощные культуры на 12%. Их производители получат субсидии по 25 тысяч на гектар, а хозяйства, увеличившие посевные площади на 10 и более процентов, могут претендовать на 40 тысяч рублей за каждый га.

Хозяйствам выделили 10 млн на покупку семян и выкупят излишки овощей

Депутат Госсовета Ляля Кудерметова поинтересовалась у Залакова, есть ли у ведомства предложения по изменению законодательства. Он ответил, что работа министерства выстроена, а его первоочередная задача — участвовать в федеральных программах, замминистра посетовал лишь на то, что татарстанским проектам по комплексному развитию сельских территорий для получения финансирования нужно набрать не менее 700 баллов, в то время как для других регионов эта планка ниже.

Депутата Госсовета Татарстана Тахира Хадеева интересовало, какой объем договоров заключен с представителями малых форм хозяйствования по поставке овощей из «борщевого набора» и насколько эффективно в переводе на товарную продукцию используют бюджетные гранты их получатели. Залаков проинформировал, что для стимулирования выращивания овощей малым хозяйствам выделено 10 миллионов рублей на покупку семян. В этом году излишки продукции через систему потребкооперации планируется выкупать и поставлять в торговую сеть. Также будут выделены средства на проектирование новых овощехранилищ, потому что закупленную продукцию нужно где-то хранить.

По поводу эффективности господдержки первый замминистра ответил, что детальный анализ не проводился. Но поскольку регион является лидером по животноводству и по всем другим отраслям есть рост, то это говорит о том, что государственные средства используются правильно.

Марат Ахметов оценил работу ведомства. Фото: tatarstan.ru

Бывший министр сельского хозяйства РТ, а ныне заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов оценил работу ведомства.

— В прошлом году сельское хозяйство республики пережило очень серьезное испытание. Но благодаря тому, что Министерство сельского хозяйства проводит системную последовательную работу, со знанием дела и ежедневно советуясь с нашими производителями, оно этот экзамен выдержало. Благодаря диверсифицированности бизнеса в сельском хозяйстве, денежная выручка оказалась на уровне благополучного 2020 года. Сегодня идет активная работа по подготовке к весне, хотя бесследно не прошел 2021 год, потому что вместо 5,5 миллиона тонн зерна собрано 2,5. Это очень высокая цена вопроса, хотя затраты были одинаковые. И по свекле, маржинальной культуре, тоже в два раза меньше валовой сбор. В какой-то степени это на настроение, на перспективу отдельных бизнес-проектов повлияет, но паники нет, — отметил Ахметов.

Он подчеркнул, что хорошо проходит зимовка скота, увеличено производство молока, хорошее состояние озимых, а аграрии активно готовятся к весенне-полевым работам. Потихоньку решается вопрос и с «борщевым набором». Зампред Госсовета РТ связывает большие надежды с бизнес-проектом Азата Зиганшина по выращиванию овощей в агрофирме «Нармонка», который позволит стабильно обеспечивать ими население столицы по доступным ценам.

Зампред Госсовета РТ связывает большие надежды с бизнес-проектом по выращиванию овощей в агрофирме «Нармонка». Фото: Илья Репин

Всех животных — на учет

На заседании комитета парламентарии также обсудили итоги работы Главного управления ветеринарии республики с упором на проблему ответственного обращения с животными. Соответствующий федеральный закон был принят в мае 2021 года, а вот реализация его положений еще только будет рассматриваться республиканским парламентом.

Как отметил замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Ильдар Нугуманов, в Государственный совет и Госдуму РФ направлены предложения по изменению законодательства. В частности, это:

введение обязательной регистрации домашних животных (собак, кошек);

введение ответственности за отсутствие регистрации домашних животных;

утверждение на федеральном уровне требований содержания домашних животных в жилых помещениях (квартирах).

Нугуманов проинформировал, что в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске будут построены три приюта для бездомных животных на 250 мест с возможностью расширения до 400 мест. В Альметьевске выделен участок площадью 2 га, в Нижнекамске — 4,3 га, в Набережных Челнах — 1,7 га.

— На сегодняшний день определены земельные участки для размещения приютов и начата разработка проектно-сметной документации на строительство типового межмуниципального приюта для животных. В конце года мы ожидаем строительства первого приюта в Набережных Челнах, а дальше и в остальных двух городах, — доложил он.

Чиновник рассказал, что в республике приступают к работе по идентификации животных. На сегодняшний день 34% крупного рогатого скота занесено в единую систему учета. Также запланировано оснащение всех участковых ветеринарных пунктов мобильными терминалами для регистрации животных в системе, считывания их номеров и внесения информации по массовым противоэпизоотическим мероприятиям. На приобретение программного обеспечения и мобильных терминалов выделено 25,2 миллиона рублей.

В республике приступают к работе по идентификации животных. На сегодняшний день 34% крупного рогатого скота занесено в единую систему учета. Фото: realnoevremya.ru

«Угроза завоза ящура есть»

Нугуманов рассказал, что в прошлом году в Татарстане было выявлено три очага африканской чумы среди диких кабанов — в охотхозяйствах «Ямашское» Альметьевского района, «Елховлес» Заинского района и «Красновидово» Новошешминского района. Но благодаря комплексу противоэпизоотических мероприятий распространение инфекции было предотвращено.

Ведется активный мониторинг среди домашних свиней. Всего с начала года было исследовано 3 819 проб крови и 1 197 проб патматериала от павших свиней. Вируса африканской чумы среди них не выявлено.

В прошлом году также было зарегистрировано 23 случая бешенства и одна вспышка птичьего гриппа. Последний случился на перепелиной ферме КФХ Фролов Тукаевского района.

— В очаге было отчуждено все поголовье птицы и птицеводческой продукции. Также отчуждена была вся птица в населенных пунктах угрожаемой зоны Тукаевского района — это село Калмаш, поселок Новый, село Верхний Байлар. В результате проведенных мероприятий в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне всего было уничтожено более 53 тысяч голов птицы. Все мероприятия по ликвидации вспышки инфекции были проведены своевременно, — заявил Нугуманов.

Ветеринары грешат на несанкционированный завоз кормов или инкубационного яйца из неблагополучных по гриппу птиц регионов. Фото: Максим Платонов

Ветеринары грешат на несанкционированный завоз кормов или инкубационного яйца из неблагополучных по гриппу птиц регионов. Чтобы избежать подобной ситуации, поступающая продукция отслеживается в системе «Меркурий», а также берутся пробы. В течение 2021 года многократно была выявлена инфицированная продукция, поступающая из различных источников.

Марат Ахметов задал вопрос о риске завоза в Татарстан еще одного опасного заболевания — ящура.

— Такая угроза есть. В конце декабря 2021 года в Казахстане и в Оренбургский области было зафиксировано данное заболевание. Ящур — вирусное заболевание, очень быстро распространяется, как «омикрон». В Казахстане в северной части полностью животные болеют, есть угроза заноса вируса с кормами и с животными, потому у нас в республике проводится разъяснительная работа, — сообщил Нугуманов.

Он рассказал, что работники ветеринарного управления объезжают хозяйства, информируют производителей. Кроме того, на дорогах расставлены ветеринарные посты, помогают выявить недобросовестных поставщиков и полицейские.

Зампред комитета Тахир Хадеев заявил, что три приюта для животных — это капля в море. Они должны быть, как пожарные части, в каждом районе.

Тахир Хадеев заявил, что три приюта для животных — это капля в море. Они должны быть, как пожарные части, в каждом районе. Фото: Олег Тихонов

— Не поедут из Челнов, скажем, в Ютазы. Этот вопрос нужно принципиально решать… Если не хватает ресурсов для строительства приютов, надо скорректировать бюджет, с каждой статьи хотя бы на 1% даже меньше. Еще триллион рублей (налогов) мы перечисляем в федеральный центр. Договориться надо хотя бы 5% оставить для решения этой важной задачи. А также еще есть у нас предприятия, люди активные, поэтому нужно находить решение, — заключил парламентарий.

— Ситуация с безнадзорными животными, особенно собаками, беспокоит многие регионы. Собаки нападают на взрослых и детей, есть и трагические случаи. Работа предстоит большая как в части законодательства, так и приведения в порядок нормативно-правовых актов, — согласился председатель комитета Азат Хамаев.