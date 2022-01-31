От обожания до осуждения: Деспотович ушел из «Рубина», оставив двоякое впечатление

Путь Джордже в «Рубине»

Накануне казанский клуб и 29-летний Джордже Деспотович решили разойтись полюбовно. Форвард, ставший одним из главных героев прошлого сезона, в нынешнем превратился в неконкурентоспособного элемента на поле и, как оказалось, давно подыскивал себе новый клуб. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в ситуации и рассказывает, с чего началось падение сербского нападающего. Подробности — в материале.

Запутанная история ухода. Серб сам активно искал новую команду

Уход нападающего Джордже Деспотовича из «Рубина» — такое развитие событий, которое еще летом или даже осенью казалось, мягко говоря, маловероятным. Деспот был системообразующим футболистом прошлогоднего «Рубина» и надеждой в еврокубках как главный голеадор.

Но в конце января события завихрились, причем в очень странной последовательности. Сначала сербский форвард попрощался с казанскими болельщиками и через свой Instagram сообщил, что больше за «Рубин» играть не будет. В тот же день появилась информация, что казанский клуб спустил футболиста в дублирующий состав и разрешил ему искать себе новую команду. Джордже не поехал с первой командой на вторые турецкие сборы.

Однако уже после заявления футболиста, его представитель Юрий Горбенко озвучил противоречивую информацию, что Деспотович из «Рубина» уходить не планирует.

«Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина», — заявил Горбенко.

Очевидно, футболист не собирался уходить самостоятельно, рассчитывая получить неустойку от клуба за разрыв контракта, поэтому продолжал отрабатывать свои трудовые обязанности вне основного состава.

По информации «Чемпионата» причиной спуска игрока в дубль стал отказ игрока подписывать контракт с агентом главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, Кристианом Эмиле. Якобы Слуцкий предлагал, что тот быстро найдет для серба новую команду. Однако тот не стал менять своего представителя.

«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдет игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписать контракт с ним. Джордже отказался. После этого форвард был переведен в дубль», — сказал источник «Чемпионата».

Однако судя по комментариям спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского, именно Деспотович был инициатором ухода и уже давно искал себе новый клуб. «Рубин» лишь пошел навстречу игроку.

«Расстались мы по обоюдному согласию. Как я уже говорил, он собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали. В любом случае он вписал себя в историю клуба, а прошлый сезон вообще наверно стал его лучшим в карьере, он очень помог команде», — приводит слова Яровинского пресс-служба казанской команды в «Телеграме».

Компенсацию Деспотович, судя по всему, все-таки получил. По последней информации, стороны нашли компромиссное решение — Деспотович уходит искать новый клуб, а не ждет полной выплаты в дубле, а «Рубин» выплачивает ему трехмесячную зарплату.

Зарплата серба составляет 900 тысяч евро в год, а значит компенсация составила около 200 тысяч евро. А учитывая, что контракт сербского футболиста с «Рубином» действовал до лета 2023 года, это очень выгодная сделка для казанцев.

История падения Деспотовича

Серб перешел в «Рубин» из провинциального и теряющего шансы на Премьер-лигу «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. И в свой первый же свой сезон в Казани форвард наколотил четырнадцать мячей.

Если поначалу все внимание болельщиков было приковано к Хвиче Кварацхелии, которого преподносили как главную звезду казанского клуба, то вскоре стало очевидно — главная ударная сила «Рубина» в лице Джордже Деспотовича. «Рубин» в итоге займет четвертое место в сезоне.

На волне куража и уверенности серб не стеснялся брать на себя роль «души компании» в команде. В клубных социальных сетях он представлялся как веселый парень и хитрый на выдумки.

То он пишет письмо «Барселоне» с предложением подписать с ним контракт, то снимает «тиктоки» на песчаном побережье. В другой раз плещется в джакузи на клубной базе, распевая песни и хлопая пенопластом. А потом отнимает телефон у клубного контент-менеджера и бежит с ним окунаться в бассейн.

Но потом что-то пошло не так. В начале нового сезона Деспот забьет один гол в ворота «Арсенала» в Туле, да и тот с пенальти. И на этом все. Начало проблем можно датировать августом 2021 года, когда «Рубину» предстояло дебютировать в новом еврокубке под названием Лига конференций.

Серб сначала травмировался и выпал из игры. К играм с польским «Ракувом» Деспот так и не успел прийти в тонус и пропустил игры. А когда в Instagram футбольного телеканала «Матч Премьер» болельщики стали возмущаться, мол, и где лучший бомбардир Деспотович, который в «Барсу» метит, Джордже не заставил себя ждать и в ответе по-английски написал «с твоей мамой», что подняло еще больше негодования.

скрин Instagram «Матч Премьер»

Клубная медиаслужба, конечно, постаралась поработать с негативом и даже попыталась все свести в шутку акцией «Приходи с мамой на футбол». Но осадочек остался.



С тех пор Деспотович только продолжал свое падение. Сначала долго долечивался, а когда вернулся, это был уже не тот Деспот, к которому все привыкли. Судя по последним событиям, футболист потерял мотивацию и решил, что после одного удачного сезона за ним выстраивается очередь из команд. Время покажет, пойдет ли Деспот на повышение, или это начало заката его карьеры.