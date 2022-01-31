Не справился со статусом фаворита. Почему Медведев вновь упустил финал турнира «Большого шлема»?

Даниил вел у ветерана Надаля — 2:0, но проиграл психологическую войну. Пока это единственное слабое место россиянина

Россиянин Даниил Медведев в 2022 году продолжает поддерживать статус одного из фаворитов теннисного тура. Даниил вышел в финал Australian Open, где в соперниках оказался великий испанец Рафаэль Надаль, пропустивший значительную часть сезона из-за травмы и героически вернувшийся в тур, сразу добравшись до решающего матча в Мельбурне. Медведев же, несмотря на столь грозного соперника по финалу, подходил к матчу в ранге фаворита турнира, ведь россиянин — первый номер посева и чемпион предшествующего турниру в Мельбурне US Open. Но финал — это матч, где расклады не имеют никакого значения и поединок Медведева и Надаля это доказал. Даниил вновь упустил титул, не справившись с нервами. Что же случилось с Медведевым в финале? И как это скажется на дальнейшей карьере россиянина? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Медведев без проблем дошел до финала. Даниил вступает в эру фаворита

Путь Даниила Медведева к финалу выдался не слишком сложным. Но при этом постараться ему все таки пришлось. Самый сложный матч для Медведева вышел в четвертьфинале против канадца Оже-Альяссима. Это единственный пятисетовый поединок для россиянина на турнире. Да еще известные события, произошедшие с Новаком Джоковичем, немного облегчили дорогу игрокам к финалу. После недопуска серба до турнира именно Медведев считался основным фаворитом как вторая ракетка мира. И свой статус Даниил оправдал, пройдя путь к решающему матчу, затратив не так много сил.

Статус обязывает Медведева не просто конкурировать с лучшими теннисистами мира, а регулярно обыгрывать их, и в этом компоненте в последние пару лет у Даниила есть значительный прогресс. Даже на нынешнем Australian Open Медведев на пути к финалу дважды играл против игроков из топ-10 и оба раза выиграл. Да, Оже-Альяссим доставил хлопот, но обыгрывать легко элитных игроков не получается ни у кого.

После победы на US Open Медведев окончательно закрепился в списке лучших, все таки считаться лидером без главных титулов невозможно. А сухая победа над Джоковичем была настолько уверенной, что сомнений не осталось, Медведев закрепил за собой лидерство поколения next gen игроков, то есть тех, кто пришел на смену великой тройке Федерер—Надаль—Джокович.

И вот дорога к титулу в Австралии, который в случае победы Медведева, вписал бы имя россиянина в историю. Даниил стал бы первым игроком в новой эре, кто после дебютной победы на «шлеме» сумел бы выиграть следующий турнир из «большой четверки». Выход в финал — это тот минимум, который Медведев в своем статусе должен выполнять и волнения за россиянина на протяжении турнира было немного.

Медведев добавил в атакующих действиях, чего недоставало Даниилу в решающих матчах крупных турниров, но нынешний Australian Open россиянин точно может занести себе в актив, даже несмотря на поражение в финале, но даже когда ты слишком хорош, есть риск проигрыша, и в финале турнира это — Рафаэль Надаль.

Надаль — машина. В 35 лет выдал турнир своей жизни, отыгравшись с 0:2 по сетам

5:24 — именно столько продлился финальный поединок между Надалем и Медведевым. Это второй по длительности финальный матч на турнирах «Большого шлема» и настоящая спортивная драма. Рафа проигрывал 0:2 по сетам, при чем первый Медведев выиграл 6:2, подтвердив свои притязания на титул. А потом случилось невозможное — испанец сумел вернуться в игру и вырвал победу в пяти партиях. Финальный сет едва не дошел до тай-брейка, но Надаль не захотел затягивать и завершил финальный сет со счетом 7:5.

То, что произошло, начиная с третьей партии, точно войдет в историю тенниса как один из величайших камбэков в современном спорте.

Надаль в свои 35 точно не рассматривался как основной претендент на титул, плюс он полгода лечился от травмы и переболел ковидом, что точно не добавило очков в копилку Рафы. Но при этом испанец подошел к турниру в феноменальной форме. Путь Надаля был схож с Медведевым — Рафа по пути к решающему матчу тоже лишь раз сыграл пятисетовый матч, так что оба теннисиста подошли в хорошей форме. Но Медведеву 25, а Надалю на 10 лет больше, поэтому его физическое состояние на запредельном уровне.

21-й титул «Большого шлема» для Рафы и это рекорд, который сложно будет побить. Из претендентов только представители «великой тройки», но Федерер продолжает лечиться и неизвестно, вернется ли на свой уровень, вот и остается лишь Новак Джокович, который после не самой приятной истории с допуском до турнира точно захочет как можно быстрее начать отыгрывать отставание. Но проблема в том, что следующий турнир — это Roland Garros, коронный турнир Надаля, который после такого перфоманса в Австралии вновь рассматривается как главный фаворит.

Медведева подвела психология. Надаль показал дух чемпиона

Сказка с победой Надаля можно рассмотреть и с обратной стороны. Это удивительный проигрыш Медведева в психологическом плане. Даниил выходил на корт фаворитом и это в игре с великим испанцем, такой статус россиянин заслужил своей игрой, но именно это и сыграло злую шутку. Медведев после сверхуверенного начала постепенно сдавал позиции и это можно проследить по счету.

6:2, 7:6, 4:6,4:6,5:7 — постепенно игра уходила из рук Медведева и, несмотря на все попытки, Надаль переиграл Даниила за счет воли к победе. Весьма размытое понятие, но уровень желания и настойчивости у Надаля был выше. Получив преимущество, Медведев, как показалось, не понял, что с ним делать, а Надаль за свою многолетнюю карьеру точно сталкивался с подобным, поэтому к факторам, позволившим Рафе победить, можно отнести и опыт подобных матчей.

One hand on the trophy



From 5-3 down in the tiebreak, @DaniilMedwed takes the second set 7-6(5) against Nadal to lead two-sets-to-love.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/CmKXHRw9me — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022

Для Медведева такие матчи все еще не являются чем-то обыденным и россиянин проиграл эту психологическую битву своему более опытному сопернику. Даниил весь турнир противостоял не только соперникам, но и зрителям, для которых Медведев всегда раздражитель, он играет с публикой, спорит с судьями и к финалу, кажется, перегорел. Ведь впервые он выходил на решающий матч «Большого шлема» в ранге фаворита и не разобрался со своим статусом как нужно. А Надаль преподал россиянину мастер-класс , как же нужно играть, когда расклады против тебя и дал россиянину много пищи для размышления.

Показателен момент и то, как Медведев отреагировал на поведение трибун в Мельбурне. Он не справился с давлением трибун, откровенно болевших за Надаля. А на послематчевой пресс-конференции выдал всю обиду, которую копил долгое время.

«Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: «Вперед, Даниил!» — и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 у меня останется желание играть в теннис.



Очевидно, вчера россиянин снова слишком много думал о болельщиках, когда надо было заканчивать игру. С другой стороны, абсолютно хамское поведение трибун и стоящий гвалт на вторых подачах Даниила действительно имели место. Тяжело отыграть 5 часов при таком давлении. Возможно вчера Медведев проиграл не столько Надалю, сколько трибунам.

Возможно вчера Медведев проиграл не столько Надалю, сколько трибунам. Фото facebook.com/djokovicofficial

Поражение в Австралии не ставит крест на амбициях Медведева. Он все еще лучший в новом поколении

Даниил Медведев проиграл финал Australian Open, но если оценивать турнир, то российский теннисист выдал образцовый турнир, легко разобравшись с несеянными игроками, а также обыграв двух представителей первой десятки — прямых конкурентов на любом турнире.

Среди них был и матч с, возможно, самым нелюбимым соперником Медведева — греком Стефаносом Цицпасом. Эти двое открыто ругаются в интервью и не любят друг друга, но на корте исход раз за разом остается за Медведевым, хотя грек 4-й в мировом рейтинге. В перспективе это одно из интереснейших противостояний в мировом теннисе, а пока Даниил легко разбирается с Циципасом, как и с остальными представителями топа, за исключением пресловутой «тройки». Но Джокович уже был повержен, еще и в финале, принесшем Медведеву первый титул «Большого шлема», да и Надаля Даниил обыгрывал, но в истории останется, безусловно, матч в Мельбурне.

Дорога до решающих матчей терниста и Медведев проходит ее уверенно. Да, финалы «шлема» пока не в пользу Даниила, да и предстоящий Roland Gaross слабейший для россиянина, но по признанию экспертов, Медведев сейчас, возможно, лучший игрок на харде в мире и точно лучший представитель нового поколения игроков, которые идут на смену, в том числе, Рафаэлю Надалю, который, правда, пока не собирается сдавать позиции.