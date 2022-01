Не справился со статусом фаворита. Почему Медведев вновь упустил финал турнира «Большого шлема»?

Путь Даниила Медведева к финалу выдался не слишком сложным. Но при этом постараться ему все таки пришлось. Самый сложный матч для Медведева вышел в четвертьфинале против канадца Оже-Альяссима. Это единственный пятисетовый поединок для россиянина на турнире. Да еще известные события, произошедшие с Новаком Джоковичем, немного облегчили дорогу игрокам к финалу. После недопуска серба до турнира именно Медведев считался основным фаворитом как вторая ракетка мира. И свой статус Даниил оправдал, пройдя путь к решающему матчу, затратив не так много сил.

Статус обязывает Медведева не просто конкурировать с лучшими теннисистами мира, а регулярно обыгрывать их, и в этом компоненте в последние пару лет у Даниила есть значительный прогресс. Даже на нынешнем Australian Open Медведев на пути к финалу дважды играл против игроков из топ-10 и оба раза выиграл. Да, Оже-Альяссим доставил хлопот, но обыгрывать легко элитных игроков не получается ни у кого.

После победы на US Open Медведев окончательно закрепился в списке лучших, все таки считаться лидером без главных титулов невозможно. А сухая победа над Джоковичем была настолько уверенной, что сомнений не осталось, Медведев закрепил за собой лидерство поколения next gen игроков, то есть тех, кто пришел на смену великой тройке Федерер—Надаль—Джокович.

И вот дорога к титулу в Австралии, который в случае победы Медведева, вписал бы имя россиянина в историю. Даниил стал бы первым игроком в новой эре, кто после дебютной победы на «шлеме» сумел бы выиграть следующий турнир из «большой четверки». Выход в финал — это тот минимум, который Медведев в своем статусе должен выполнять и волнения за россиянина на протяжении турнира было немного.

Медведев добавил в атакующих действиях, чего недоставало Даниилу в решающих матчах крупных турниров, но нынешний Australian Open россиянин точно может занести себе в актив, даже несмотря на поражение в финале, но даже когда ты слишком хорош, есть риск проигрыша, и в финале турнира это — Рафаэль Надаль.

5:24 — именно столько продлился финальный поединок между Надалем и Медведевым. Это второй по длительности финальный матч на турнирах «Большого шлема» и настоящая спортивная драма. Рафа проигрывал 0:2 по сетам, при чем первый Медведев выиграл 6:2, подтвердив свои притязания на титул. А потом случилось невозможное — испанец сумел вернуться в игру и вырвал победу в пяти партиях. Финальный сет едва не дошел до тай-брейка, но Надаль не захотел затягивать и завершил финальный сет со счетом 7:5.

То, что произошло, начиная с третьей партии, точно войдет в историю тенниса как один из величайших камбэков в современном спорте.

Надаль в свои 35 точно не рассматривался как основной претендент на титул, плюс он полгода лечился от травмы и переболел ковидом, что точно не добавило очков в копилку Рафы. Но при этом испанец подошел к турниру в феноменальной форме. Путь Надаля был схож с Медведевым — Рафа по пути к решающему матчу тоже лишь раз сыграл пятисетовый матч, так что оба теннисиста подошли в хорошей форме. Но Медведеву 25, а Надалю на 10 лет больше, поэтому его физическое состояние на запредельном уровне.

21-й титул «Большого шлема» для Рафы и это рекорд, который сложно будет побить. Из претендентов только представители «великой тройки», но Федерер продолжает лечиться и неизвестно, вернется ли на свой уровень, вот и остается лишь Новак Джокович, который после не самой приятной истории с допуском до турнира точно захочет как можно быстрее начать отыгрывать отставание. Но проблема в том, что следующий турнир — это Roland Garros, коронный турнир Надаля, который после такого перфоманса в Австралии вновь рассматривается как главный фаворит.

Сказка с победой Надаля можно рассмотреть и с обратной стороны. Это удивительный проигрыш Медведева в психологическом плане. Даниил выходил на корт фаворитом и это в игре с великим испанцем, такой статус россиянин заслужил своей игрой, но именно это и сыграло злую шутку. Медведев после сверхуверенного начала постепенно сдавал позиции и это можно проследить по счету.

6:2, 7:6, 4:6,4:6,5:7 — постепенно игра уходила из рук Медведева и, несмотря на все попытки, Надаль переиграл Даниила за счет воли к победе. Весьма размытое понятие, но уровень желания и настойчивости у Надаля был выше. Получив преимущество, Медведев, как показалось, не понял, что с ним делать, а Надаль за свою многолетнюю карьеру точно сталкивался с подобным, поэтому к факторам, позволившим Рафе победить, можно отнести и опыт подобных матчей.

