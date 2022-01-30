Айгуль Михневич: «Сложилось впечатление — на Кипре господствует узаконенное рабство»

Экс-челнинка — об иностранках из стран Азии и постсоветского пространства, приехавших на полуостров заработать

Уроженка Челнов Айгуль Михневич уже несколько лет живет на Кипре. В своей очередной авторской колонке для «Реального времени» она рассказывает об иностранках — женщинах из Азии и постсоветского пространства, приехавших на полуостров чтобы заработать.



Киприоты привозят азиаток в качестве нянь, сиделок и уборщиц

Несколько дней назад на одном из русскоязычных форумов Кипра зашла речь о стоимости услуг домработниц и нянь. Сегодня я решила написать об этом статью. Полагаю, жителям Татарстана эта тема может быть интересна.

До переезда на Кипр мы жили относительно скромно. Порядок в доме я наводила сама. Уборщицу нанимала крайне редко, в особых случаях. В родительском доме у меня никогда не было нянь и домработниц, высоких должностей на работе я тоже не занимала, а потому мне пришлось долго учиться правильно вести себя с домашним персоналом.

Наслушавшись историй о том, как ведут себя выходцы из Филиппин, Шри-Ланки, из Вьетнама, Индии и прочих азиатских стран, мы решили нанять русскоговорящую помощницу по хозяйству. За 9 лет я набрала такой большой опыт, что думаю написать об этом отдельную книгу. Чтиво может получиться весьма занимательное. Но сегодня расскажу об азиатках. Киприоты привозят их на остров в качестве нянь, сиделок и уборщиц уже много десятилетий.

Для русскоязычных иммигрантов, живущих здесь недавно или не имеющих личного контакта с ними, все они на одно лицо и разницу мало кто видит. Однако в ходе работы над статьей я узнала, что есть большие различия между филиппинками, шриланкийками, индианками, непалками и так далее.

На Кипре много агентств, специализирующихся на привозе и оформлении дешевой рабочей силы. Они оказывают услуги по поиску кандидаток, ведению переговоров с работницами и оформлению всех необходимых документов. Работодатель берет на себя все дорожно-визовые расходы и платит какую-то сумму агентству. До появления видеосвязи общение с соискательницами проводилось по телефону. Часто случалось так, что разговаривала одна женщина, знавшая английский язык, а приезжала другая, без знания языка, что создавало множество проблем работодателю и агенту, который иногда был вынужден брать на себя расходы по замене человека.

Фото: journal.tinkoff.ru

«Бывали случаи, когда хозяева избивали своих работниц»

Когда мы стали изучать эту тему, сложилось впечатление, что на острове господствует узаконенное рабство. Азиаткам платят примерно в два раза меньше, чем европейцам. Работодатель обеспечивает их жильем и питанием. Именно поэтому в каждом большом доме есть отдельное помещение для прислуги с маленькой кухней или без нее. Женщины работают по 6 дней в неделю. Помимо работы в доме нанимателя, их могут отправить к его друзьям или родственникам. Бывали случаи, когда хозяева избивали своих работниц. Я слышала много историй о жестоком обращении с азиатками. Некоторые работодатели дают им возможность подрабатывать в других домах.

Привозя на остров азиатку, работодатель покупает ей рабочую визу. Если она уходит по собственному желанию до истечения срока контракта, работодатель имеет право аннулировать ее визу, что приводит к депортации. Однако у женщины есть возможность отсудить свою визу и таким образом остаться на острове без привязки к работодателю.

У моей подруги произошел забавный случай. Шриланкийка попыталась уйти до истечения срока контракта и отсудить свою визу. Она сбежала ночью из дома, после чего мою подругу пригласили в суд, где женщина сидела с адвокатом и делала вид, что не понимает английского, хотя во время работы в доме отлично на нем говорила. Более того, она хорошо знала французский язык, так как до этого работала в Ливане.

Домработница обвиняла мою подругу в том, что та заставляла ее работать сверхурочно против ее воли. В суде она забыла упомянуть, что оставалась по собственному желанию и ей доплачивали за работу через банковские переводы. Более того, на Кипре принято в выходные давать азиаткам, живущим в доме, по 20 евро на карманные расходы. До вступления в Евросоюз эта сумма была минимум в два раза больше. И работница моей подруги получала эти деньги также банковским переводом. Она их не расходовала, так как в выходные зачастую оставалась в своей комнате и никуда не ходила.

Опешив от такой наглости, моя подруга решила вывести женщину на чистую воду. По-английски она стала говорить судье, что работница плохо обращалась с детьми (что является очень серьезным моментом для чадолюбивых киприотов). Работница тут же стала кричать на чистом английском, что все это ложь, что моя подруга всех обманывает. Спасло мою подругу еще и то, что все выплачиваемые суммы были документированы, проведены через банк. Работница получала деньги за дополнительную работу в полной мере. Цирк на этом закончился. Женщина была отправлена на родину.

Фото: internationalwealth.info

Азиатки обучают новичков обманывать работодателей

Перейдем к рассказу о разнице между представителями Филиппин, Шри-Ланки, Индии и так далее.

Начнем с филиппинок. Эти женщины хорошо знают английский язык (иногда даже лучше преподавателей в местных школах), быстро осваивают греческий, быстро понимают, что от них требуется в работе. Они знают себе цену и умеют отстаивать свои права. Они очень сообразительные, с ними можно найти общий язык. Можно сказать, что они самые продвинутые из всех азиатов, живущих на Кипре.

Шриланкийки, по словам моих друзей, самые многочисленные на острове. Они плохо знают английский или не знают вообще. Никогда не перечат, всегда мило улыбаются. Они очень покладистые, но обучаются с большим трудом. Киприотам они нравятся именно тем, что всегда говорят только «да, мадам», никогда ничего не требуют. Однако у них обо всем есть свое мнение и, как правило, они делают все по-своему, что бы ни говорили хозяева. Многих привлекает именно эта внешняя покорность. Непалки, индианки, вьетнамки и другие азиатки очень похожи на шриланкиек.

Каждое воскресенье азиатки собираются большими группами и едут куда-нибудь отдыхать. Там же они делятся опытом, обучают новичков обманывать работодателей, отлынивать от работы, рассказывают друг другу, как пользоваться законами для ухода от ответственности перед теми, кто привозит их на остров. Они учатся шантажировать, забирать рабочую визу через суд и воровать. Говорят, и телом приторговывают. У одной знакомой девушка подрабатывала на сайте для взрослых с помощью вебкамеры.

Насколько я поняла по комментариям на форуме, филиппинок уже стараются не брать, так как они стали более уверенными в себе, и работодатель должен им понравиться, чтобы они согласились работать. Женщины из Вьетнама, Непала, Индии, Бангладеш и других стран пока еще ведут себя скромнее, а потому пользуются большим спросом.

Фото: 34travel.me

«Это дешевая рабочая сила, которую обучают несложным порядкам в своих домах»

Если приезжая домработница живет в доме и питается за счет работодателя, то получает около 500 евро в месяц. Часть заработка она отправляет на родину, где за пару лет сможет купить себе дом. Если живет отдельно, то час ее работы стоит около 6 евро. И вот тут начинается самое интересное.

Качество работы филиппинки или любой другой азиатки зачастую (но не всегда!) оставляет желать лучшего. Первые пару месяцев хозяйки учат работниц пользоваться стиральными машинами, посудомойками и прочей бытовой техникой. Приходится по многу раз объяснять то, что нам кажется элементарными вещами. Бывает так, что приезжают девушки без знания английского языка, хотя в контракте этот пункт является обязательным. Они не понимают того, что им говорят, кивают, мило улыбаются и делают совершенно не то, что от них требуется. Работодатели вынуждены объясняться с ними на пальцах, так как замена работницы обходится дорого, но иногда все же удается сделать это за счет агента, который не выполнил условий контракта.

Одним из главных достоинств азиаток является тот факт, что они, как правило, не перечат работодателям, мило улыбаются и соблюдают определенную дистанцию. Они знают свое место в доме, их не приходится этому учить. Они умеют быть незаметными.

Их умственные способности кажутся весьма ограниченными, расторопностью и большим трудолюбием они не отличаются, но это дешевая рабочая сила, которую многие надеются обучить несложным порядкам в своих домах.

Постирать белое вместе с цветным? Проще простого! После двадцатой попытки объяснить, что белье надо сортировать, девушка будет мило улыбаться:

— Да, мадам!

Но стоит вам отвернуться, и уже завтра вы обнаружите дорогую некогда белую рубашку мужа, постиранную вместе с вашим красным шелковым халатиком и черным шерстяным свитером сына.

Оставляя ребенка на попечении няни-индианки, вы скажете:

— Зита, дорогая, с Ахиллесом надо разговаривать только по-английски.

Через полгода вы услышите, как ребенок вместо русских слов скажет вам несколько фраз на хинди.

Впрочем, одна моя знакомая нарочно просила свою помощницу говорить с ребенком на своем родном языке. Таким образом, уже в 4 года девочка свободно владела русским, греческим, английским и филиппинским.

Уехав в отпуск на пару недель и оставив скрытые камеры в доме, в тот же вечер вы будете смотреть шоу «За стеклом», где милая скромная домработница будет пить ваше коллекционное вино вместе с подружками, надев вашу брендовую одежду и не брезгуя даже вашим бельем. А завтра она возьмет вашу сумочку от Гуччи и отправится в бар со своим молодым человеком. Где она будет спать в эту ночь догадаться нетрудно.

Фото: internationalwealth.info

Таких историй я слышала очень много.

Хорошие рассказы о добрых порядочных домработницах и нянях азиатках за 10 лет знакомства с островом попадались редко. Почти все мои знакомые тратят несколько месяцев на обучение персонала. А если не привозят издалека, то довольно часто меняют местных работниц-азиаток, пока не найдут подходящую.

Азиаток здесь нередко нанимают для ухода за стариками. Некоторые приезжие домработницы умудряются разрушать семьи и выходить замуж за своих работодателей. Киприотам нравятся улыбчивые, покладистые, непритязательные маленькие женщины, которые быстро учат язык и мастерски обхаживают хозяина дома. Часто можно встретить черноволосую непалку или филиппинку в сопровождении почтенного седовласого англичанина или киприота. Да и детишек, удивительно похожих на киприотов и азиатов одновременно, становится все больше.

Об особенностях работы с выходцами из постсоветского пространства я расскажу в следующей статье.

Айгуль Михневич