«Не было заинтересованности города»: Уфа останется без каршеринга
Федералы покинули город, а единственную местную компанию продают на «Авито»
Уфимский каршеринг был хорошим дополнением к общественному транспорту, с которым в городе не все гладко. Тем не менее местный рынок оказался не столь привлекателен для компаний, которые работают в этом сегменте. Сначала на фоне пандемии столицу Башкортостана покинула федеральная сеть «Делимобиль», а теперь выставили на продажу единственную действующую местную компанию MaturCar за 75 млн рублей. Почему сервисы по аренде автомобилей не приживаются в Уфе — разбирался корреспондент «Реального времени».
«Для каршеринга в Уфе нет субсидий и льгот»
Основатель уфимского сервиса каршеринга Артур Аминев рассказал «Реальному времени», почему принял решение продать свою компанию. Одна из причин, по словам предпринимателя, — отсутствие поддержки со стороны города:
— Сервисы каршеринга во всем мире пользуются поддержкой муниципалитетов. В том числе и у нас в стране, например в Москве субсидируют часть лизинговых платежей. Есть и другие программы по субсидированию этого бизнеса с возможностью привлечения денежных средств, это достаточно капиталоемкий бизнес. У нас в регионе ничего такого нет, и на рыночных условиях при относительно малом размере нашей компании конкурентно привлекать средства для развития довольно сложно. Поэтому было принято решение направить усилия на более рентабельный проект, — сообщил бизнесмен.
Хотя и о прежнем проекте он говорит с сожалением. По его словам, каршеринг позволяет современному городу дополнять систему общественного транспорта, разгружать улицы от большого числа личных автомобилей. Однако даже при проектировании будущих платных парковок в Уфе для машин каршеринговых сервисов делать стоянки бесплатными или льготными не планируется.
Борьба с пробками и загруженными парковками вдоль улиц — главный аргумент администрации Уфы при введении системы платных парковок, о чем «Реальное время» рассказывало ранее.
— Пару лет назад попытки установить связь с городской властью были, но не было четкой программы, заинтересованности города. Можно много говорить, собирать совещания, обсуждать, направлять свои пожелания, свое видение, но это будет уходить в никуда. Я не обвиняю власти, просто приоритеты у них другие, видимо, — пояснил предприниматель и добавил, что среди уфимцев сервис был востребован. — Спрос всегда был. Существенное падение было только в первый локдаун, последующие локдауны были более мягкими и никак не сказывались на востребованности этой услуги.
«Он останется, даже если кто-то приобретет»
В администрации Уфы «Реальному времени» рассказали, что льготы на платных парковках для каршеринговых автомобилей планами не предусмотрены:
— Согласно ч. 3 ст. 6 Закона Республики Башкортостан от 02.11.2020 N326-з «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», правом бесплатной парковки будут пользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и граждане, перевозящие их, автомобили спецслужб (пожарные, полиция, скорая помощь), а также электромобили. Таким образом, предоставление бесплатной стоянки на платных городских парковках, а также льгот для автомобилей каршеринга не предполагается. Такая возможность будет рассмотрена в процессе работы платных парковок, — заявили нашему изданию в мэрии города.
Говоря о перспективах развития каршеринговых сервисов в Уфе, Аминев выразил уверенность, что направление будет развиваться. А созданная им компания продолжит работать даже в случае продажи бизнеса: «В Уфе уже есть каршеринг, и он останется, даже если кто-то приобретет, наш каршеринг все равно будет в городе работать. Вполне возможно, и конкуренты зайдут даже в ближайшем будущем. Уфа — один из городов-миллионников, не исключаю, что у нас появится и федеральный бренд каршеринга».
Федеральная каршеринговая сеть «Делимобиль» уже заходила на уфимский рынок и проработала в столице Башкортостана с осени 2017 по весну 2020 года. Власти республики оказали радушный прием. Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов лично оценил сервис и подчеркнул, что на улицах будет меньше пробок: «Ведь каждый автомобиль каршеринга, по самым грубым подсчетам, заменяет до 10 персональных автомобилей. Это действительно будет новая современная эпоха в транспортном развитии Уфы и городов республики».
Уход компании с уфимского рынка совпал с первой волной пандемии коронавируса. На вопрос «Реального времени» о причинах прекращения работы сервиса в Башкортостане на момент выхода материала компания не ответила, а по мнению Артура Аминева, возможно, федералы ушли из-за конкуренции:
— Не знаю, по каким причинам они не смогли работать, у нас были с ними некоторые несогласия по антимонопольному законодательству, может, в результате этого они ушли.
«Каршеринг не автономная система в вакууме»
Эксперт по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев считает, что причиной ухода крупной сети каршеринга из Уфы могли послужить и сами уфимцы. В интернет часто попадали снимки каршеринговых автомобилей без колес. Вместе с тем, по мнению специалиста, другой проблемой стало то, что сервисы аренды автомобилей были не встроены в городскую транспортную систему:
Эксперты также отмечают, что каршеринг приобретает популярность там, где пользоваться личным автомобилем или такси менее выгодно, чем арендовать машину. Возможное введение льгот для каршеринга на создаваемых платных парковках в центре Уфы может стимулировать развитие услуги в городе.
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