«Не было заинтересованности города»: Уфа останется без каршеринга

Федералы покинули город, а единственную местную компанию продают на «Авито»

Уфимский каршеринг был хорошим дополнением к общественному транспорту, с которым в городе не все гладко. Тем не менее местный рынок оказался не столь привлекателен для компаний, которые работают в этом сегменте. Сначала на фоне пандемии столицу Башкортостана покинула федеральная сеть «Делимобиль», а теперь выставили на продажу единственную действующую местную компанию MaturCar за 75 млн рублей. Почему сервисы по аренде автомобилей не приживаются в Уфе — разбирался корреспондент «Реального времени».

«Для каршеринга в Уфе нет субсидий и льгот»

Основатель уфимского сервиса каршеринга Артур Аминев рассказал «Реальному времени», почему принял решение продать свою компанию. Одна из причин, по словам предпринимателя, — отсутствие поддержки со стороны города:

— Сервисы каршеринга во всем мире пользуются поддержкой муниципалитетов. В том числе и у нас в стране, например в Москве субсидируют часть лизинговых платежей. Есть и другие программы по субсидированию этого бизнеса с возможностью привлечения денежных средств, это достаточно капиталоемкий бизнес. У нас в регионе ничего такого нет, и на рыночных условиях при относительно малом размере нашей компании конкурентно привлекать средства для развития довольно сложно. Поэтому было принято решение направить усилия на более рентабельный проект, — сообщил бизнесмен.

Хотя и о прежнем проекте он говорит с сожалением. По его словам, каршеринг позволяет современному городу дополнять систему общественного транспорта, разгружать улицы от большого числа личных автомобилей. Однако даже при проектировании будущих платных парковок в Уфе для машин каршеринговых сервисов делать стоянки бесплатными или льготными не планируется.

— Есть моменты, которые нужно улучшить. Во всех регионах, вводя платные муниципальные парковки, дают либо бесплатные, либо льготные абонементы для каршеринговых автомобилей, что Москву взять, что Казань. В Уфе платные парковки придумать-придумали, может быть, даже введут их. Но никаких преференций для каршеринга нет. А ведь это разновидность общественного транспорта, за сутки автомобилем каршеринга пользуются от 8 до 15 раз. Сервис каршеринга сильно разгружает парковки и снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру, уменьшает пробки, — отметил Аминев.

Борьба с пробками и загруженными парковками вдоль улиц — главный аргумент администрации Уфы при введении системы платных парковок, о чем «Реальное время» рассказывало ранее.



— Пару лет назад попытки установить связь с городской властью были, но не было четкой программы, заинтересованности города. Можно много говорить, собирать совещания, обсуждать, направлять свои пожелания, свое видение, но это будет уходить в никуда. Я не обвиняю власти, просто приоритеты у них другие, видимо, — пояснил предприниматель и добавил, что среди уфимцев сервис был востребован. — Спрос всегда был. Существенное падение было только в первый локдаун, последующие локдауны были более мягкими и никак не сказывались на востребованности этой услуги.

«Он останется, даже если кто-то приобретет»

В администрации Уфы «Реальному времени» рассказали, что льготы на платных парковках для каршеринговых автомобилей планами не предусмотрены:

— Согласно ч. 3 ст. 6 Закона Республики Башкортостан от 02.11.2020 N326-з «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», правом бесплатной парковки будут пользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и граждане, перевозящие их, автомобили спецслужб (пожарные, полиция, скорая помощь), а также электромобили. Таким образом, предоставление бесплатной стоянки на платных городских парковках, а также льгот для автомобилей каршеринга не предполагается. Такая возможность будет рассмотрена в процессе работы платных парковок, — заявили нашему изданию в мэрии города.

Говоря о перспективах развития каршеринговых сервисов в Уфе, Аминев выразил уверенность, что направление будет развиваться. А созданная им компания продолжит работать даже в случае продажи бизнеса: «В Уфе уже есть каршеринг, и он останется, даже если кто-то приобретет, наш каршеринг все равно будет в городе работать. Вполне возможно, и конкуренты зайдут даже в ближайшем будущем. Уфа — один из городов-миллионников, не исключаю, что у нас появится и федеральный бренд каршеринга».

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов лично оценил «Делимобиль» и подчеркнул, что на улицах будет меньше пробок. Фото promokod-delimobil.su

Федеральная каршеринговая сеть «Делимобиль» уже заходила на уфимский рынок и проработала в столице Башкортостана с осени 2017 по весну 2020 года. Власти республики оказали радушный прием. Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов лично оценил сервис и подчеркнул, что на улицах будет меньше пробок: «Ведь каждый автомобиль каршеринга, по самым грубым подсчетам, заменяет до 10 персональных автомобилей. Это действительно будет новая современная эпоха в транспортном развитии Уфы и городов республики».

Уход компании с уфимского рынка совпал с первой волной пандемии коронавируса. На вопрос «Реального времени» о причинах прекращения работы сервиса в Башкортостане на момент выхода материала компания не ответила, а по мнению Артура Аминева, возможно, федералы ушли из-за конкуренции:

— Не знаю, по каким причинам они не смогли работать, у нас были с ними некоторые несогласия по антимонопольному законодательству, может, в результате этого они ушли.

«Каршеринг не автономная система в вакууме»



Эксперт по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев считает, что причиной ухода крупной сети каршеринга из Уфы могли послужить и сами уфимцы. В интернет часто попадали снимки каршеринговых автомобилей без колес. Вместе с тем, по мнению специалиста, другой проблемой стало то, что сервисы аренды автомобилей были не встроены в городскую транспортную систему:

— Насколько я знаю, «Делимобиль» просто устал, что его машины постоянно «раздевают». Лично мое мнение, в Уфе пока не сформирован рынок потребителей этой услуги. Причин много, каршеринг не автономная система в вакууме, это часть транспортной системы. К примеру, в Москве ты спокойно можешь приехать в центр и поставить бесплатно автомобиль на платную парковку, где почти всегда есть места, и это делает его привлекательным. Плюс специфика самого города.

Эксперты также отмечают, что каршеринг приобретает популярность там, где пользоваться личным автомобилем или такси менее выгодно, чем арендовать машину. Возможное введение льгот для каршеринга на создаваемых платных парковках в центре Уфы может стимулировать развитие услуги в городе.