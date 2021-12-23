Уфа разгрузит центр платными парковками

Уфимцы воспринимают проект неоднозначно, некоторые полагают, что взимание платы создаст больше проблем, чем принесет пользу

Идея организации платного парковочного пространства в центре Уфы обсуждалась не первый год, однако дальше проектов дело еще не заходило. Нынешней осенью мэр Уфы Сергей Греков анонсировал, что уже в 2022 году уфимцам придется раскошелиться за право припарковать автомобиль на некоторых центральных улицах города. Где уже скоро за стоянку придется заплатить, как отреагировали уфимцы, и что думают эксперты — в материале «Реального времени».

Это необходимая мера

Мэр Уфы Сергей Греков озвучил твердое намерение реализовать проект по созданию платного парковочного пространства уже в будущем году. К разработке проекта привлекли специалистов из Московского департамента транспорта.

По мнению градоначальника, платные парковки — это необходимая мера, ведь сегодня в рабочие дни в центре Уфы бывает невозможно найти свободное место для машины. Введение платы за стоянку, по словам мэра, разгрузит улицы.

— Тариф будет регулироваться так, что 20% парковок будут всегда свободными для того, чтобы житель мог приехать на короткий промежуток времени и в срочном порядке решить свои вопросы. Автолюбителю в таком случае будет легко припарковаться и легко уехать. Конечно, платные парковки невозможны без альтернативных парковок. Сейчас мы ищем для них место, — сообщил Сергей Греков.

По мнению градоначальника, платные парковки — это необходимая мера. Фото ufacity.info

«Не все готовы расплачиваться»

Однако многие уфимцы восприняли новшество в штыки. По мнению горожан, существующих проблем введение платной парковки не решит, а неудобств добавит.

— Во-первых, платные парковки не решают проблемы во дворах и на газонах. Во-вторых, не все готовы расплачиваться за парковку, тем более, что каждый час не менее 100 рублей. Учитывая, что многие приезжают на работу, то за один день рискуют потерять более чем 700 рублей. Это скорее вынудит парковаться в отдаленных местах и чужих дворах. Такое решение спровоцирует парковки в неположенных местах, — предполагает уфимец Айдар Нигматуллин.

С другой стороны, находятся и те, кто новую систему поддерживает. По мнению Динара Нуриахметова, плата за парковку поможет навести порядок:

— Все правильно. Наши люди не понимают, что покупая авто, нужно покупать и место под него во дворе или платить за занятое место в городе, а все ставят, где попало, создавая дискомфорт всем жителям своего дома и жителям города да за бесплатно!

Некоторые жители Уфы не против идеи платных парковок, но сомневаются, что воплощение в жизнь новой идеи разгрузит улицы.

— Создать парковки! Как громко сказано, просто уж сделают как в Казани платными обычные места на правой полосе. Хотя по уму нужно новые парковки строить, пусть и платные в центре, но это не должно быть вдоль улиц. Никакой разницы для меня не будет, припаркована машина платно или бесплатно, точно так же обочины будут заставлены, — отмечает Ирек Нугуманов.

Еще один момент, вызывающий вопросы — отсутствие альтернативы личному автомобилю. Фото bashinform.ru

«Хотите сделать платные парковки — тогда доведите до ума городской транспорт!»

Еще один момент, вызывающий вопросы — отсутствие альтернативы личному автомобилю. Некоторые горожане считают, что ориентироваться на другие города в этом вопросе не стоит.

— В Москве есть метро, в Питере есть метро, даже в Казани есть метро. В этих городах общественный транспорт намного лучше развит, чем в Уфе. Я живу недалеко от остановки «Зеленая роща», работаю на Карла Маркса. Если ехать на автобусе, то это еще минут 20-25 пешком нужно идти. И ехать в час пик минут 40. То есть час на дорогу, и это при том, что автобус сразу придет. А на машине добираюсь за 10-15 минут. Хотите сделать платные парковки — тогда доведите до ума городской транспорт! — указала Мария Козлова.

— Автобусы не дождешься, парковок нет. Что делать? Придется пешком с Южной части до Черниковки, — расстраивается уфимка Людмила Марутина.

Первоначальная стоимость — 40 рублей в час

Начальник отдела транспортного планирования ООО «Башкирдортранспроект» Азамат Хатмуллин, принимающий участие в разработке новой системы отметил, что найти парковочное место станет значительно проще, а реализация проекта намечена на следующее лето:

— Цель — избежание хаотичной парковки, в том числе, вторым рядом, на газонах, которые мешают нормальному проезду автомобилей. Задача парковочного пространства — сделать доступными места в центре города, 15 процентов мест должно быть всегда свободно. Это улучшение транспортной доступности для водителей личных автомобилей. Места определены, способы постановки на парковку тоже определены — или вдоль уличной дорожной сети или под углом. Появятся платные парковки к лету 2022 года.

Азамат Хатмуллин поделился с «Реальным временем» данными о предполагаемой стоимости стоянки. На первых порах парковка на всех улицах будет стоить одинаково.

— Тариф сначала вводится плоский, везде одинаковый. Казанцы на некоторых парковках увеличили тариф, в связи с тем, что там дикий спрос на парковку и загрузка там большая. Есть рекомендации научно-исследовательского института Высшей школы экономики, что входить в город нужно со стоимостью в 40 рублей в час. А потом, когда станет видно, где загрузка больше, плата либо увеличивается, либо уменьшается. Для проживающих в районе платных парковок планируется введение резидентных разрешений.

«Мало просто маркером очертить зону платной парковки»

Эксперт в сфере транспорта Олег Арефьев уверен, что главная задача платных парковок будет выполнена лишь при грамотно выстроенной системе администрирования:

— У платных парковок вполне понятная задача, снизить трафик на центральных улицах, в том числе и в основном за счет блуждающего, — то есть машин, катающихся в поисках парковки, ну и надежде, что часть водителей не поедет в центр, потому что там поставить машину бесплатно будет нельзя. И собственно для их организации мало просто маркером на карте очертить зону платной парковки. Необходимо построить систему администрирования и сбора платежей за эту парковку и, самое главное, механизма контроля за оплатой. Если какая-либо из этих составляющих начнет хромать, то весь проект затрещит по швам.

Олег Арефьев рассказал «Реальному времени», что в создании платного парковочного пространства нельзя слепо копировать другие города, важно при этом встроить его в существующую систему транспорта:

— Вопрос платных парковок обсуждается не первый день. Только те, кто этот вопрос обсуждает, судя по всему очень слабо понимают, как это работает и для чего это нужно. Само понятие «платная парковка» для них — это шаг, по их мнению, к цивилизации — «смотрите как в Москве», и надежда заработать денег. При таком подходе получится, конечно, унылая конструкция. Чтобы было как в Москве, нужно быть Москвой. Но мы говорим об Уфе, в которой трафик на центральных улицах сегодня не такой плотный, чтобы срочно искать решение в этом направлении. Для его успокоения и упорядочивания на сегодняшний день достаточно пока не использованных рычагов в рамках существующих механизмов. Более того, говорить о платных парковках с нашей системой общественного транспорта, которая каждый день становится только хуже, не просто рано, а по сути преступление.

Сегодняшняя транспортная система Уфы, по мнению эксперта, имеет много проблем, которые нужно решить до введения платных парковок:

— Для начала необходимо заняться организацией движения, расставить правильно знаки, организовать перехватывающие парковки, решить вопрос с въездами во дворы, которые сразу же после введения зоны парковки превратятся в стихийные стоянки. Потом отрегулировать поток с помощью тонких настроек, в частности фаз светофоров. И уже только после этого на основании полученной картинки понимать, что и где нам нужно разгружать и принимать решение о платных парковках. Если говорить в целом, то сами «платные парковки» механизм очень неплохой, но многое зависит от того, в чьих руках он находится. Если в профессиональных, то может дать серьезный положительный эффект, но в Уфе, лично я таких «рук» не знаю, как итог это или будет работать криво и добавлять общего негатива в итак уже мрачную картину городской жизни, или не будет работать вообще. Лично мое мнение, в Уфе сейчас много существенно более важных вопросов, которые нужно решать в первую очередь. Что касается «нам москвичи сейчас проект сделают», так проект еще необходимо правильно реализовать, а нарисовать сферического коня в вакууме не сложно.

Планируется, что платные парковки будут располагаться вдоль магистральных улиц и на плоскостных стоянках в историческом центре, ограниченном улицами Революционная, Валиди, Аксакова, Айской, Воровского.

Нынешняя попытка организовать платное парковочное пространство в городе уже не первая. В 2018 году компания «Сити Р» была готова инвестировать в создание городских платных паркингов 2 миллиарда рублей. Тогда инвестор отказался от идеи из-за несовершенства законодательной базы, так как у ГИБДД не было разрешенных законом возможностей передавать конфиденциальную информацию об автовладельцах частной компании.