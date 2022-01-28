Как связаны с волейболом Брижит Бардо, Анук Эме и вдова Высоцкого?

В большом списке еще и Мирей Дарк, Катрин Денев и Клаудия Кардинале

Фото: kino-teatr.ru (кадр из фильма «Мадемуазель стриптиз»)

Мужская сборная Франции по волейболу — действующий олимпийский чемпион. А были времена с 50-го по 70-е годы, когда французский волейбол был знаменит актером и режиссером. «Реальное время» в преддверии предстоящего в России в 2022 году чемпионата мира по волейболу рассказывает о том, как пересекались представители этого вида спорта и мир кино.

Белоэмигранты в составе сборной Франции

Сборная Франции по волейболу сильна своим либеро Женей Гребенниковым, сыном воспитанника советского волейбола Бориса Гребенникова. В конце прошлого века за Францию играли Альберт Дилленбург и Дмитрий Цветков, но самое большое количество «наших» волейболистов во Франции играло на чемпионате мира 1952 года в Москве — Владимир Крачковский, Игорь Шишкин и человек, про которого никто не знал о его русском происхождении, Мишель Константен, урожденный Константин Хохлов.

Он дебютировал за сборную страны еще на ЧМ-1949, заняв шестое место, как и в Москве в 1952-м. Следующий чемпионат мира проходил в Париже, но Константен завершил спортивную карьеру за год до этого, будучи в возрасте 31 года. И дебютировал в небольшой роли в фильме «Мадемуазель стриптиз» с Брижит Бардо в главной роли. В СССР фильм шел под названием «Обрывая лепестки ромашки».

Автором сценария этого фильма стал Роже Вадим (Вадим Племянников), первый супруг Бардо, бравшей уроки балета у Бориса Князева. Если затронуть еще и личность Князева, то можно просто погрязнуть в русско-французском сообществе того времени, но, если изучать историю кино, она выглядела достаточно разрозненно. Во всяком случае сам Роже Вадим даже не сунулся в известную на тот момент актерскую школу Тани Балашовой, у которой учились, кстати, Робер Оссейн (правда, в нем трудно было угадать азербайджанские корни) и Эния Сюшар (Ксения Сухарева).

Совместная работа с Бельмондо

В итоге Мишель Константен не вошел в круг общения и сородича и земляка Племянникова, хотя они вместе жили в Булонь-Бияйнкур, как и еще одна киноэмигрантка Анна Компанеец, не пересекавшаяся с обоими по работе в кино. Зато волейболист сдружился с Лино Вентурой (они вместе играли в «Луженых глотках»), бывшим боксером. Он и другой экс-боксер Жан-Поль Бельмондо стали его друзьями на всю жизнь, как и Чарльз Бронсон (потомок русско-литовских татар Чарльз Бучински). В том числе и потому, что Роже Вадим ушел в ту часть французского кино, которая отвечала за чувственность (достаточно перечислить его жен и официальных подруг Катрин Денев, Джейн Фонда, Сильвия Кристель). За мужское воплощение этой чувственности отвечал Ален Делон. А Константен выбрал для себя мужественное составляющее французского кино, где царили Жан-Поль Бельмондо, Жерар Депардье, которого на тот момент еще можно было увидеть на экране целиком. Роли Константена — рэкетир, армейский сержант, их названия «Ограбление» «Закон выжившего», «Мэгре и гангстеры», одна из лучших картин в его карьере.

Кадр из фильма «Жил-был полицейский». Источник: kino-teatr.ru

Очень любопытно участие Константена в двух фильмах Жозе Джованни «Месть марсельца» (1961 год) и «Клан марсельцев» (1972 год), где помимо русского француза сыграл еще и Жан-Поль Бельмондо. Только Жан-Поль в обеих экранизациях сыграл одного и того же персонажа, а вот Константен свои роли менял, к началу второго фильма выйдя в тройку его ведущих актеров (третья — несравненная Клаудия Кардинале).

В 1972 году Мишель Константен выходит на свою первую главную роль в несколько комедийном боевике «Жил-был полицейский». Его партнерша по кинокартины — гражданская жена Алена Делона Мирей Дарк. У нее начался такой период игры одного и того же персонажа в разных картинах. Она играет проститутку в фильме у Жака Дэре, затем героиню по имени Кристина с Константеном, затем почти такую же героиню с тем же именем Кристина с Пьером Ришаром («Высокий блондин в черном ботинке») и снова проститутку у Дэре.

Кстати, роль в фильме «Жил-был полицейский» окажется пророческой для Филлис Джексон. Модель, снимавшуюся обнаженной в фильме, застрелили, а сама девушка умерла спустя пять лет от передозировки наркотиками. Мирей Дарк еще пересечется с Константеном в комедии «Чемодан», но дальше они разойдутся в творческой карьере. Активная кинокарьера Константена завершилась в 60 лет, когда брутальная внешность уже не позволяла играть ни действующих полицейских, ни гангстеров.

Всадник без головы

Самым известным советским волейболистом, сыгравшим в кино, стал Иван Краузе (Петров). Он сыграл в 1973 году в советско-кубинском вестерне «Всадник без головы» в роли Зеба Стампа («Один человек может привести лошадь на водопой, но даже сорок не заставят ее пить» — цитата его персонажа). Сотрудничество с Кубой позволило провести часть съемок примерно в тех местах, в которых и проходило действие повести Майн Рида.

Кадр из фильма «Всадник без головы». Источник: kino-teatr.ru

Советский Союз стал активно сотрудничать с другими странами в плане киносъемок практически сразу же после окончания Второй мировой войны. Эти фильмы в основном были посвящены военной тематике. Болгария, Индия, «Нормандия — Неман» с французами, Финляндия, Куба, «Невероятные приключения итальянцев в России», «Дерсу Узала» с японцами в 1975 году. В том же 1975-м у нас снимут второй совместный советско-кубинский фильм «Всадник без головы». В нем сыграл Иван Петров (Краузе), оперный певец, солист Большого театра, почетный член парижского театра Гранд-опера. В довоенное время, как вспоминал Иван Краузе, он занимался футболом и волейболом, попав в состав команды мастеров московского «Локомотива». Во время войны по совету Иосифа Сталина поменял немецкую фамилию Краузе на фамилию супруги — Петров.

Кстати, в 1980 году вышел фильм о волейболе «Путь к медалям», совместная работа советских и японских киностудий, придуманных от начала до конца. Картина была посвящена советско-японскому волейбольному сотрудничеству, причем Япония за год до московской Олимпиады приезжала, чтобы сыграть на летней Спартакиаде 1979 года. А на Олимпиаду-1980 японцы не приехали из-за бойкота. В итоге искусственно созданная история никому не запомнилась.

Шураки ушел в кино, и его команда перестала побеждать

В составе сборной Франции дебютировал 19-летний Эли Шураки, который годом позже сыграл на чемпионате мира — 1970. Волейбол Франции тех лет — это будущий тренер Жан-Марк Бушель и уроженец Мартиники Северин Гранворка, чей сын Франц Гранворка станет одним из сильнейших волейболистов трехцветных в 20 веке. Что касается Шураки, то он трижды становился чемпионом Франции в составе парижского клуба «Расинг» и в 21 год ушел из волейбола. Любопытно, что «Расинг» в следующий раз выиграет чемпионат только в 1977 году. К тому времени Шураки в 1974 году дебютировал в эпизодической роли в фильме «Вся жизнь» у Клода Лелюша, далее был «Бум 2» с Клодом Брассёром и Софи Марсо.

Но главной музой его жизни стала гражданская жена Анук Эме. В отличие от создателей «Пути к медалям», Шураки-то уж точно мог бы написать правдивый сценарий фильма о спорте, но он посвятил себя другой теме: «Однажды в праздник» с Жаклин Биссет, «Моя первая любовь» с Анук Эме, «Что заставило бежать Давида» с Шарлем Азнавуром, «Слова музыки» с Катрин Денев и Кристофером Ламбертом, «Спасти Хэррисона» с Энди Макдауэлл. Был продюссером ленты «Победа, или Боль женщины» с Мариной Влади и Кристианом Вадимом, сыном Катрин Денев и Роже Вадима.

Кадр из фильма «Победа, или Боль женщины». Источник: kino-teatr.ru

Шураки снова соприкоснулся с волейболом в 2016 году, когда французская телекомпания пригласила его на роль консультанта перед Олимпиадой в Рио.

А что же автор хотел сказать своим фильмом?

1998 год — это очередное потрясение в нашей стране, августовский дефолт. На тот момент наставник питерского «Автомобилиста» Вячеслав Платонов вспоминал, что как-то его подопечный вышел на матч в грязной «жеваной» форме. Когда Платонов пристыдил его, вспоминая уроки из прошлого, крейсер «Варяг», молодой человек ответил: «Чем все это вспоминать, лучше бы лишних 50 долларов заплатили».

В итоге в поисках дополнительных заработков два молодых волейболиста все того же «Автомобилиста» Александр Богомолов и Михаил Чуприс снялись в фильме 2000 года Александра Абдулова «Бременские музыканты & Co», исполнив роли санитаров. Что, собственно, удивительно, поскольку денег в стране катастрофически не хватало. В итоге сняли 100 минут какого-то безумия, из которых 10 минут затратили на титры, перечислявшие звезд первой величины национального кино, рок- и поп-культуры, которые засветились в ленте с участием всего семейства Лазаревых, отца и сына Янковских... А также «молодого перспективного актера» Александра Коржакова, в недалеком прошлом начальника охраны Бориса Ельцина, и модели Полины Ташевой, супруги лауреата «ТЭФИ» того же 2000 года в номинации «продюсер» Бориса Зосимова. Во времена, когда месячная зарплата игроков в «Автомобилисте» составляла 300 долларов, Богомолов и Чуприс получили по 150 долларов за пару часов, потраченных на съемку дублей в кино, общий бюджет которого составил аж два миллиона долларов, собранных по сусекам Николая Аксененко, Гейдара Алиева, Олега Дерипаски, Кирсана Илюмжинова.

Кадр из фильма «Бременские музыканты & Co». Источник: film.ru

Чтобы понять степень провала абдуловских «музыкантов», надо напомнить, что в те же годы выходили «сделанные на копейки», а именно 26 тысяч долларов, «Брат» и «сделанный на коленке» «Брат 2» стоимостью в полтора миллиона долларов.

Муслим Магомаев, который пел песни еще в советском фильме «Бременские музыканты» за Атаманшу, Сыщика и даже Трубадура уже во второй части этого мультфильма, от своих гонораров отказался. Но это были семидесятые годы. Через 12 лет после абдуловских «музыкантов» российские волейболисты выиграют золото Лондона. Играя бесплатно, как и Магомаев ранее пел.

Джаудат Абдуллин