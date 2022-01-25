Две ничьи и ставка на более атакующую игру. Что «Рубин» показал на первом сборе в Турции?

Первое впечатление от команды Слуцкого после отпуска

Казанский «Рубин» местом своих сборов вновь выбрал Турцию и уже провел две контрольные встречи. Помимо игр, у казанцев продолжается смотр новичков, плюс состоявшиеся переходы Лисаковича и Ломовицкого, уже успевших дебютировать за команду в контрольных матчах. Что поменялось в игре команды на сборах? Как Слуцкий собирается задействовать новичков? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Перестрелка с «Факелом». «Рубин» дважды упустил преимущество в два мяча

Серию контрольных матчей на сборах казанский «Рубин» начал с противостояния с «Факелом» — одним из лидеров ФНЛ. Достойный соперник для старта подготовки на сборах, и матч точно не заставил скучать всех зрителей у экранов, а также добавил пищи для размышлений тренерскому штабу. «Рубин» со старта старался забрать инициативу себе и получалось это весьма неплохо: казанцы играли с позиции силы, а заодно обкатывали более атакующую модель игры с тремя нападающими.

Александр Зуев, в последние годы закрепившийся на позиции крайнего защитника, вспомнил начало своей карьеры и сыграл левого нападающего, справа расположился Солтмурад Бакаев, а на острие в старте вышел Герман Онугха, ставший главным форвардом в обойме Леонида Слуцкого после событий вокруг Джордже Деспотовича и Ивана Игнатьева.

«Рубин» сумел забить два гола уже в первом тайме, однако его преимущество удерживалось совсем недолго, поскольку «Факел» сумел отыграться в течение пары минут. Но на перерыв команды ушли при преимуществе казанских футболистов. Пять мячей в первом тайме — отличный старт сборов для команды. Вторые 45 минут также прошли под контролем «Рубина», вдобавок к этому, подопечные Слуцкого сумели вновь оторваться на два мяча, но «Факел» вновь показал мастерство молниеносно реагировать, и второй раз за матч вернулся в игру, сделав счет 4:4.

Онугха был одним из лучших, а атакующая схема добавила «Рубину» в агрессии

Если брать по персоналиям, то точно можно выделить Германа Онугху. Форвард казанцев отыграл очень здорово: во-первых, сумел отличиться, а во-вторых, действовал очень агрессивно, особенно при помощи партнеров и более атакующей расстановки казанцев. Да, сильные стороны Германа, а именно высокий рост и мощное телосложение игнорировать нет смысла, поэтому Онугха играл и в более привычной ему манере, а именно цепляясь за подачи, но уже в первом контрольном матче проглядывались некоторые идеи Слуцкого относительно своего нападающего. При своих габаритах Герман имеет еще и неплохую скорость, что и показал в эпизоде с первым голом, так что весной можно ожидать более разнообразные роли Германа в атаке «Рубина».

Зуев и Бакаев тоже выделялись в атаке, первая проба пера вышло весьма неплохой. Понятно, что это лишь первый матч, да и соперник не слишком силен, но положительные изменения в атаке могут сыграть на руку казанцам. Зуев, вернувшись на свою родную позицию, проявил себя неплохо, однако перейдя в атаку, Александр получает себе в соперники Хвичу, который даже в плохой форме очевидно будет первым выбором главного тренера. Но даже при этом Слуцкий ищет варианты усиления атаки и найдя их в внутренних резервах, сумел усилить атаку своей команды.

Первая игра прошла интересно: было и зрелище, и тактические наработки. Ничейный результат в таких играх не имеет абсолютно никакого значения, а вот попытки найти что-то новое — имеет.



Нули с «Вислой». Дебют Лисаковича и возможный конкурент Самошникова

Матч под номером два «Рубин» сыграл с командой «Висла» из города Плоцк, занимающей пятое место в чемпионате Польши. Состав казанцев претерпел незначительные изменения — место в воротах занял Юрий Дюпин, сменив игравшего в первой встрече Никиту Медведева. Сам матч же прошел определенно в более острой борьбе, о чем свидетельствует и итоговые 0:0. «Рубин» продолжил играть в той же манере, что в матче с «Факелом», но уровень сопротивления явно вырос — «Висла» играла более сдержанно у своих ворот и не давала сопернику разгуляться в атаке. Сами поляки у чужих ворот выглядели топорнее «Рубина», но небольшие проблемы доставить сумели.

Из важных деталей на первый план выходит дебют за команду Виталия Лисаковича. Белорус совсем недавно перешел из «Локомотива», но уже получил свое игровое время. Виталий точно не был самым активным на поле, но старался брать игру на себя, чем отличался и в составе «железнодорожников», а для полноценной адаптации еще есть целый месяц.

Белорус совсем недавно перешел из «Локомотива», но уже получил свое игровое время. Фото rubin-kazan.ru

«Очень индивидуально сильный напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге. На мой взгляд, очень качественный нападающий, который имеет возможности для реализации своего потенциала. Все-таки ему всего 23 года», — оценивал после игры с поляками своего новичка Слуцкий.

Главный тренер «Рубина» получил еще одного интересного игрока, который, что важно, не зависит от лимита на легионеров, поскольку белорусы в РПЛ иностранцами не считаются. Яркий, что внешне, что на поле игрок, не сумевший закрепиться в «Локомотиве» и явно желающий доказать свою состоятельность может закрепиться в составе «Рубина» и определенно добавит вариативности в условиях ставки на легионеров.

Еще один новичок, перешедший в стан «Рубина» в зимнее трансферное окно, Александр Ломовицкий, вышел в старте в обоих матчах на первых сборах и располагался на левом фланге обороны. Еще один бывший «спартаковец», сменивший амплуа на более оборонительное — в Казани собирается неплохая банда универсалов.

В отсутствие Ильи Самошникова именно Ломовицкий должен был действовать по всему флангу и справлялся Александр со своим задачами неплохо. Но Илья вряд ли уступит свое место в старте после возвращения в строй, так что вырисовывается неплохая дуэль на левом краю. Вдобавок Леонид Слуцкий укрепил линию обороны, взяв игрока под стать Самоншникову — быстрого, с хорошим дриблингом и атакующим потенциалом. Даже с учетом того, что Илья был железным игроком основы, на восстановление от травмы еще необходимо время, а если Ломовицкий и дальше будет прибавлять, то от здоровой конкуренции выиграют все. Плюс это та самая обойма, на недостаток которой так сетовал Слуцкий в течении всей первой части сезона, так что теперь в распоряжении главного тренера есть гораздо больше футболистов, умеющих закрыть сразу несколько позиций.

«Рубин» во всю ведет трансферную кампанию и продолжает подготовку ко второму сбору. Фото rubin-kazan.ru

Подготовка продолжается. Второй сбор как закрепление проделанной работы

«Рубин» во всю ведет трансферную кампанию и продолжает подготовку ко второму сбору, который, как и первый, состоится в Турции. Первый этап пройден, выводы о проделанной работе можно будет делать лишь по окончании сборов, тем более, что главный смотр наработок тренерского штаба и игроков, а именно товарищеские матчи, еще впереди.

На втором сборе «Рубин» проведет сразу три игры. В соперниках — «Сочи», «Химки» и «Динамо» из Батуми — уровень соперников возрастает, поэтому ожидания уже будут другими. Тем более, что казанцы показали парочку действительно интересных вещей. Помимо уже упоминавшейся выше схемы, которая становится агрессивнее, у казанцев идет упор на резкую смену направлений атаки за счет крайних защитников. В этой связи приобретение Ломовицкого еще больше раскрывает потенциал этой задумки, ведь наличие умеющих атаковать защитников может сделать это одним из эффективных механизмов команды.

На втором сборе стоит ожидать и возвращения лидеров команды в строй. Речь, в первую очередь, о Хвиче и Абильдгоре, а Тальби продолжает борьбу на Кубке Африки за сборную Туниса. По возвращении всей обоймы команды можно строить новые прогнозы и подмечать изменения, которые могут произойти в игре «Рубина».