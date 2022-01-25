«Синтез» обыграл команду главного тренера сборной

Белофастов и Чомахидзе разошлись миром в очном противостоянии

Два первых гостевых матча провел казанский «Синтез» под руководством нового наставника Реваза Чомахидзе. В Санкт-Петербурге местная «Балтика» вначале нанесла поражение казанцам — 7:5, а во втором матче «Синтез» взял реванш — 12:8. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Молодо, но не зелено

Андрей Белофастов выставил на принципиальное противостояние с Казанью достаточно молодой состав. Среди прочих, не было Сергея Буланаева и Владислава Егорова, что лишило возможности в очередной раз написать о противостоянии «Синтеза» с командой своих бывших воспитанников, но зато играл Адель Романов, отмечавший в первый день игры свой 26-й день рождения.

Замена основным игрокам была найдена в числе молодых Никиты Волкова, Сергея Сидорова, и совсем юного Егора Кравченко. Ему вообще 17 лет, он капитан юниорской сборной, которой руководит недавний собеседник «Реального времени» Евгений Трубецкой. И Кравченко не подвел ни своего первого тренера по молодежке, ни наставника по «Балтике», и забивал, и зарабатывал пенальти в противостоянии с действующими чемпионами страны. Сидоров тоже забивал, и выигрывал спорные мячи, хотя игроки «Синтеза» Зиннуров, Рыжов-Аленичев, Шепелев славятся своими скоростными качествами.

Общий игровой задор дружины Белофастова, и некоторая доля невезения в первом матче перевесили чашу весов в пользу хозяев бассейна. Не сосчитать: сколько раз мяч бился об каркас ворот, после бросков игроков «Синтеза», только Игорь Бычков и Николай Лазарев обстучали их по два раза кряду каждый. Более того, они не забивали в моментах, которые принято называть переломным.

В начале матча, когда Алексей Рыжов-Аленичев не реализовал пенальти, при счете — 3:4, а Казань приблизилась к «Балтике» на расстояние одного гола, был пропущен гол в концовке периода, после броска с дальнего расстояния от Михаила Иванкова. Только сравняли счет — 5:5, да еще усадили Иванкова на скамейку штрафников до конца игры, как пропустили примерно такой же гол, с такого же дальнего расстояния, уже от Никиты Волкова. Только в противоположный угол.

Андрей Белофастов выставил на принципиальное противостояние с Казанью достаточно молодой состав. Фото vk.com/wpbaltikaspb

Да, молодёжь «Балтики» не стеснялась брать на себя ответственность в переломные моменты первого матча. А у нас не хватило драйва, который ранее помогал переломить ход неудачно складывающегося поединка, как было в Астрахани с местным «Динамо» и в Волгограде со «Спартаком». А вот когда Евгений Костров спас, после броска с пятиметрового пенальти, подвели партнёры, допустившие контратаку «три в два». И Александр Яценко, тот, кто как раз и не забил пенальти, в этот раз забил, как говорится: с метра — легко — 7:5 в пользу «Балтики».

Во втором поединке был похожий сценарий, только на этот раз вперёд выходили казанцы. «Балтика» сравняла счет — 3:3, но Эмиль Зиннуров, Бычков, и решившийся на сверхдальний бросок Роман Шепелев превратили ничейный счет в комфортный — 7:3. «Балтика» подобралась к «Синтезу» на расстояние одного гола — 8:9, и тут, возможно, стоит говорить об ошибке арбитров, которые не заметили касание мяча Артёмом Макасом, отдав мяч питерцам. Эмиль Зиннуров высказал претензии и был удалён.

Но «Синтез» — команда такого уровня, что не имеет права дважды подряд проигрывать одному и тому же сопернику. «Заперев» свои ворота на замок, казанцы снова ушли в отрыв, и победили — 12:8. Отличная игра с точки зрения интриги, возможности проявить характер, и посмотреть на перспективную питерскую молодёжь.

«Синтез» — команда такого уровня, что не имеет права дважды подряд проигрывать одному и тому же сопернику. Фото sintez-kazan.ru

Чемпионат мира отложили, «Европа» пока в силе

Уникальность сезона 2022 года, в течении которого могло состояться сразу два чемпионата по водным видам спорта, вначале мира, затем Европы, пока не оправдалась. ЧМ в Фукуоке, запланированный на май, перенесли. Как будут развиваться события дальше, не может предсказать никто, поскольку календарь в водных видах спорта сверхнасыщенный, в том числе, из-за чемпионатов на короткой воде. На 2023 год запланирован свой чемпионат мира в Дохе, а Фукуока, переносящаяся еще с 2021 года, не может вписаться в график.

Тем не менее, Белофастов уже собирал на учебно-тренировочный сбор кандидатов, и среди них были восемь казанцев: вратари Костров и Игорь Чирков, а также полевые игроки Егор Васильев, Никита Деревянкин, Адель Латыпов, Сергей Лисунов, Даниил Пронин и Шепелев. Понятно, что, в целом, это список кандидатов на Париж-2024, а в дальнейшем потребуется омоложение. Российсукое водное поло нельзя назвать возрастным, но даже новый наставник «Синтеза» Чомахидзе, ушедший из спорта более десяти лет назад, назвал среди тех, с кем он успел встретиться в игровой карьере Лисунова, Рыжова-Аленичева и Артёма Одинцова. Казанец Васильев, Адель Аухадеев, который забил гол во второй игре с «Балтикой», питерцы Волков, Кравченко, Сидоров — это кандидаты на будущее, возможно, на Акватику-2025 в Казани.

И в этом плане любопытен взгляд на многочисленные первенства России, которые идут параллельно с национальным чемпионатом. В них молодые татарстанцы лидируют в возрастной категории до 16 лет, и находятся в группе лидеров в возрастных категориях до 14 и 20 лет.

«Благодаря практике в Суперлиге, старты среди сверстников мы проходили «на ура»

Промежуточные итоги юниорских стартов прокомментировал главный тренер команды «Синтез-УОР» Евгений Ярощук, который одновременно работает и со сборной Татарстана, лидирующий в первенстве страны до 20 лет.

— Игроки нашей команды «Синтез-УОР» заняты еще и в первенстве России, речь идет о ребятах 2005-го рождения. Благодаря тому, что они получают хорошую практику на уровне Суперлиги, то эти старты мы проходили «на ура». Теперь нашим молодым парням надо дозировать нагрузку.

Если говорить о юниорской части нашей молодежной команды, то выделяется Владислав Сергеев — очень хороший вратарь, к которому присматривался прошлый тренерский штаб во главе с Сергеем Евстигнеевым. Он был на юношеском первенстве мира, и обратил там внимание на нашего вратаря. Заметен Раиль Тазеев, играющий на позиции столба, кандидат во все юношеские, юниорские сборные страны. Но самое главное — они на карандаше главного тренера «Синтеза», как люди хорошо обученные, с которыми не надо в тренировочном процессе проходить азы. Те, кто не подойдет Казани, найдут себе места в других командах страны, как это уже сделали воспитанники нашей школы в Астрахани, Волгограде, Санкт-Петербурге, Чехове.

Ростов пошел по пути подмосковного «Штурма»

Касаемо самого первенства, то отмечу Астрахань, там с появлением в городе нового бассейна смогли внедрить график двух тренировок в день. «Штурм-2002» традиционно силен, тем более, что там такая же ситуация, как и у нас, когда ряд ведущих игроков молодежки выступает на уровне Суперлиги. Сборная Питера конкурентна, как полагается колыбели советского водного поло. Сборная Москвы создана на основе воспитанников сразу семи школ (Апаркин, Павлов, Паюшин представляют школу «Жемчужина», Кутузов, Некредов и Панькин из «Торпедо», Бурлаков, Корытин из МГФСО, Брошевецкий и Чумаков из «Юности», и так далее).

Очень силен Ростов-на-Дону, где пошли таким же путем, как в свое время, в «Штурме-2002». Там собрали часть перспективной молодежи из России. К примеру, из Челябинска переехал такой известный тренер, как Олег Карандашов (его воспитанники Расторгуев, Магомаев, Новоксенов, Андрюков и другие) с рядом своих воспитанников. Это и Максим Алексеев и Станислав Рязанов, и другие ребята. Пока же пожелаем самому Олегу Валентиновичу здоровья, которое он восстанавливает. Всеми делами команды занимается Валерий Ганушев, продолжая дело отца Валерия Леонидовича, одного из законодателей ростовского водного поло. Там обученная команда, с хорошей плавательной подготовкой, все, как мы привыкли со времен СССР.



Джаудат Абдуллин