День в истории: герб Татарстана, зимняя Олимпиада в Сочи и открытие Соломоновых островов

Чем примечательна дата 7 февраля?

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Сегодня, 7 февраля, День российского бизнес-образования. В разные годы и столетия в этот день европейцы открыли Соломоновы острова, порт Хаджибей переименовали в Одессу, в США запатентовали первый в мире огнетушитель, сноуборд включили в программу Олимпийских игр, а в Сочи открылась XXII зимняя Олимпиада. Родились английский писатель, богослов Томас Мор, российская императрица Анна Иоанновна, классик мировой литературы Чарльз Диккенс, русский художник-передвижник Владимир Маковский, философ, историк Петр Струве, австрийский психолог Альфред Адлер, американский писатель Синклер Льюис, советский биофизик Александр Чижевский, советский авиаконструктор Олег Антонов. Умерли русский художник Иван Билибин, российский акушер-гинеколог Викторин Груздев, советский физик Игорь Курчатов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Груздев в Казани, образование Татарстана и герб республики

В 1938 году ушел из жизни русский, советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Викторин Груздев. Он родился в 1866 году в Кинешме. В 1891 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, в 1894-м получил степень доктора медицины. В 1900 году Груздев возглавил кафедру акушерства и женских болезней в Императорском Казанском университете, руководил ею в течение 30 лет. Также был главным врачом Казанской общины сестер милосердия Красного Креста. Умер ученый от мозгового инсульта и был похоронен в Казани на одной из главных аллей Арского кладбища, недалеко от могилы великого русского математика Николая Лобачевского.



Фото pmarchive.ru

В 1992 году постановлением Верховного Совета Татарстана был утвержден герб республики, на котором изображен крылатый барс с круглым щитом на боку. У него приподнята правая передняя лапа, его крылья состоят из семи перьев, а положение хвоста означает хорошее настроение и дружелюбие. Герб оформлен в тех же цветах, что и флаг республики. Он утверждает такие ценности, как добро, справедливость, благополучие населения, дружба между народами. Авторами государственного герба Татарстана стали доктор филологических наук Назым Ханзафаров (идея) и художник-монументалист, член Союза художников Татарстана Риф Фахрутдинов (исполнение).

В том же 1992 году Татарская ССР была переименована в Республику Татарстан. Несколько месяцев спустя, в апреле, переименование было утверждено Съездом народных депутатов РСФСР. Новое название закрепил закон «Об изменении наименования Татарской Советской Социалистической Республики и внесении соответствующих изменений в Конституцию (Основной закон) Татарской ССР». В ноябре того же года ввели новую Конституцию РТ.

Взятие Владимира. Миниатюра Лицевого летописного свода. Фото wikipedia.org

Завоевание Владимира, первая успешная операция под наркозом, Сочи-2014

В 1238 году монголо-татарские войска взяли город Владимир. Войско орды одержало победу, добралось до Новгорода-Северского и повернуло назад. Правители города братья Всеволод и Мстислав Юрьевичи отправились к хану с дарами и пытались умилостивить его, но договориться не удалось, Владимир разорили. Той же зимой нападению подверглись еще более 10 городов.

В 1847 году доктор Федор Иноземцев провел первую в Российской империи и первую успешную в мире хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза. Все произошло в Риге, столице Лифляндской губернии, на территории Первой городской больницы. Впервые эфирный наркоз применили во время операции в США в 1846 году, и до российского государства эта новинка добралась уже спустя полгода. Через две недели после операции в Риге эфирный наркоз применил и коллега Иноземцева — Николай Пирогов. Он хорошо овладел этим способом и в том же году провел более 50 подобных операций. А Иноземцев провел только 18 операций.

Фото premier.gov.ru

В 2014 году в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. До этого Россия принимала Олимпиаду в 1980 году — тогда XXII летние Олимпийские игры состоялись в Москве. В 2014 году торжественная церемония открытия Игр прошла на олимпийском стадионе «Фишт» с участием 40 тысяч зрителей. Кроме того, порядка 3 миллиардов телезрителей со всего мира смотрели открытие в прямом эфире. В Олимпиаде участвовали 2,8 тысячи спортсменов из 88 стран. Дебютировали команды из Доминики, Мальты, Парагвая, Восточного Тимора. Самыми результативными Игры стали для сборной России. Так, российские спортсмены в общей сложности завоевали 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых. На втором месте оказалась сборная Норвегии, заработавшая 26 наград, а на третьем — команда Канады с 25 медалями.

Премьера «Пиноккио» и первый огнетушитель

В 1568 году были открыты Соломоновы острова. На них наткнулся испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра, который находился на тот момент в плавании уже несколько месяцев. Менданья решил, что открыл страну Офир, откуда, согласно библейской легенде, царю Соломону привозили золото и драгоценности для украшения Иерусалимского храма. Поэтому мореплаватель назвал острова Соломоновыми. На них располагался тропический лес с чащами, где находились хижины аборигенов. Позднее, в 1574 году, король Испании приказал Менданье организовать новую экспедицию, чтобы найти золотые копи, построить на островах три города и управлять ими. Но мореплаватель отправился в путешествие лишь в 1595 году. Экспедиция потерпела неудачу. Менданья основал колонию на островах Санта-Крус и вскоре умер там от болезни. Вновь Соломоновы острова открыл англичанин Филипп Картерет в 1767 году. Попытки освоить острова тоже были неудачными, местные аборигены пытались съесть чужаков. В 1978 году Соломоновы острова получили независимость от Великобритании. Сегодня на их территории проживает более полумиллиона человек.

Фото wikipedia.org

В 1863 году в США запатентовали первый огнетушитель. Впервые стеклянные колбы, заполненные водой, стали применять во время тушения пожаров еще в XVII веке. Но официально первый огнетушитель был запатентован 7 февраля 1863 года, его разработчиком выступил инженер Алан Крей. Взрывной огнетушитель «Пожарогаз» создал российский инженер Наум Шефталь в конце XIX века. А изобретатель Александр Лоран разработал углекислотный и пенный огнетушитель. Позднее в качестве наполнителя для огнетушителей стали использовать порошок. Такая технология используется и по сей день. В настоящее время огнетушители являются обязательными атрибутами безопасности как в зданиях, так и в автомобилях.

В 1940 году состоялась премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея — «Пиноккио», снятого по мотивам сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Фильм удостоился двух престижных премий «Оскар». К слову, сюжет мультфильма значительно отличается от оригинальной сказки. Также «Пиноккио» должен был стать третьим фильмом студии Walt Disney Productions после «Бэмби», но из-за возникших трудностей в адаптации сюжета и реалистичной анимации животных производство «Бэмби» приостановили, поэтому студия перешла к созданию «Пиноккио». Интересно, что в середине 2000-х годов подразделение DisneyToon Studios начало разработку продолжения мультфильма, однако вскоре проект «Пиноккио II» закрыли.