Справедливость существует! УНИКС отдал должок «Барселоне» за обидное поражение в Каталонии

Главные итоги победного матча УНИКСа с могучей «Барселоной»

Матч первого круга Евролиги между УНИКСОм и «Барселоной» в Испании закончился эмоционально жестоким поражением казанцев. В связи с этим первый европейский матч в 2022 году должен был стать одним из важнейших для УНИКСа в этом сезоне. Смог ли казанский клуб взять реванш за поражение? Кто блистал на паркете в составе УНИКСа? Читайте в новом материале спортивной редакции «Реального времени».

УНИКС сумел оправиться и от досадного поражения в Испании, и от последствий «короны»

Случались у казанцев в этом евросезоне и обидные поражения: и от «Олимпиакоса», и от «Монако», и от «Анадолу Эфеса», но декабрьский проигрыш «Барселоне» (111:109) в овертайме вряд ли может сравниться по степени досады с каким-либо из этих матчей. Ведя по ходу трех четвертей, УНИКС показал что-то необъяснимое в четвертой десятиминутке. «Барселона» набрала тогда 37 очков и удивительным образом перевела игру в овертайм, где на эмоциональном подъеме вырвала победу.

Оставил темное пятно на сердцах болельщиков тот матч и из-за скандала вокруг жеста защитника УНИКСа Кэннана, который пальцем у губ призывал местных болельщиков замолчать. Каталонская публика тогда не на шутку взбесилась, а уровень гвалта в адрес игрока ощутимо поломал настрой всей казанской команде. Показательным стал эпизод, когда Айзея исполнял три важнейших штрафных броска в решающие минуты встречи, а реализовал всего один.

Ну а главным антигероем той злополучной встречи стал, несомненно, судья, который в концовке матча подарил «Барселоне» заветные три штрафных броска. Стоит признать, что фол Джекири на Миротиче был крайне спорным и уж точно заслуживал видеопросмотра, который так сильно просил тренер казанцев Велимир Перасович. Не назначь там реф три броска — никакого овертайма не было бы, и свою первую победу над «Барсой» казанцы одержали бы еще в прошлом году.

Ко всему прочему на казанскую команду еще и напала и другая «хандра». Большая часть игроков слегли с вирусом. Из-за положительных результатов тестов на COVID-19 у УНИКСа не набралось восьми игроков — минимума по регламенту турнира. Так что казанцы пропустили сначала ответную встречу с «Реалом» в Мадриде, а потом пришлось просить переносить еще и игры с «Олимпией Миланом» и «Монако». И вот тут то крылись главная интрига и вопрос встречи: сумеют ли баскетболисты УНИКСа оправиться после неприятной болезни и выступить как минимум на прежнему уровне? Как правило, последствия бывают долгими и тяжелыми.

Как показал паркет, казанцы сумели подойти к игре злыми и заряженными после обиднейшего поражения в столице Каталони и более чем полностью восстановились от последствий «модного» вируса. Вчера на паркете мы увидели мощный УНИКС, в котором у баскетболистов все было в порядке не только с «физикой», но и с психологической уверенностью. Уверенный реванш УНИКСа.

Оборона прежде всего. УНИКС взял блестящий реванш у «Барселоны»

Спортивная злость и характер — два фактора, лучше всего описывающие состояние УНИКСа в матче против «Барселоны». Именно они в первую очередь позволили подопечным Велимира Перасовича одолеть каталонцев в стенах «Баскет-холла». Удивила вчера, пожалуй, не столько атака (в ней преимущественно солировали только Брауны), сколько уверенная игра в обороне. Это на послематчевой пресс-конференции отмечал и главный тренер УНИКСа Велимир Перасович:

«Сегодня она была по-настоящему командной. Считаю, мы отлично защищались на протяжении всей игры, — отмечал Перасович.

Хезоня и Воронцевич прекрасно отработали на подборах (у Марио их 11, у Андрея 5). Джон Браун III был королем перехватов. Всего за игру у него их семь. Даже трудно сходу вспомнить, в каком из матчей этого сезона Евролиги он набирал больше. Джей Би вчера руководил командой и был системообразующим игроком наряду с Лоренцо. По отдаче именно эти два игрока стали главными героями в игре.

Приятно удивил сегодня и Зайцев. Вячеслав очевидно находится не на первых ролях в команде в матчах Евролиги, однако вчера со своими поставленными задачами он справился. Российский защитник славится своим высоким прыжком и несколько раз он продемонстрировал его во всей красе. Да, Зайцев не набрал очков, мы не видели его броска, но зато Вячеслав был хорош на подборах (всего за игру три подбора). В целом защитник не допустил ошибок и смотрелся точно не хуже партнеров по команде.

Уверенная игра в обороне против «Барселоны» сразу напомнила осеннюю встречу с «Реалом». Тогда казанцы тоже забросили не так много и во многом добились необходимого результата за счет изумительных действий в защите, особенно в заключительных четвертях.



УНИКС все увереннее закрепляется в статусе грозы испанских клубов, как «Рубин» в старые добрые времена. Фото: facebook.com/FCBbasket

Не помешали вчера УНИКСу и вновь спорные решения арбитров. В матче первого круга «Барселона» набрала на штрафных бросках более сорока очков. Тогда был бенефис Николы Миротича — главной звезды каталонской команды. Сегодня тяжелого форварда «Барселоны» не было из-за проблем со здоровьем. Однако его ролью решили воспользоваться Шмитс и Дэвис, которые то и дело пробирались под кольцо, чтобы, если не забить, то хотя бы заработать два штрафных броска.

Но повторимся, защита УНИКСа вчера была на высоте, а когда те же Шмитс и Дэвис падали, Воронцевич или Кэннан, которые часто оказывались рядом или играли по этим игрокам, акцентированно поднимали руки вверх, показывая, что никого мы не тронули. Однако все же пару раз баскетболистам «Барселоны» удавалось обхитрить судей и заработать сомнительные фолы.

УНИКС все увереннее закрепляется в статусе грозы испанских клубов, как «Рубин» в старые добрые времена. Помимо «Реала» и «Барселоны» в этом сезоне на казанском паркете была повержена и «Баскония». На основе этих трех противостояний можно смело заверить, что испанские команды — удобные соперники для УНИКСа. Казанцы удивительным образом выходят сверхмотивированными на матчи против этих клубов и добывают важные победы.

Брауны снова лучшие: 42 очка на двоих!

«Статистика наука точная! Она не любит приблизительности» — сказала как-то одна всем известная героиня фильма Рязанова «Служебный роман». Говоря о матче УНИКС — «Барселона» мы справедливо можем включить ее в контекст встречи. 42 очка на двоих, 7 подборов, 8 перехватов и 9 передач — внушительная сводка. Брауны сделали игру в прямом смысле этого слова. Иногда даже пугала мысль: «А что, если бы их не было на паркете «Баскет-холла»? Пока что Лоренцо и Джей Би остаются самыми стабильными игроками УНИКСа.

Как показывает практика, тому же Хезоне, возможно, в силу своего молодого возраста, не хватает спокойствия и спортивной зрелости в игре. Накануне хорват несколько раз в простейших ситуациях для себя не смог забросить двушки (из шести попыток реализовано всего две). На трешках и вовсе не получилось ничего — лишь одна из четырех попыток увенчалась успехом. Как бы ни хотелось восхищаться мастерством и техникой суперМарио, пока что его игра движется по некой синусоиде: то очень хорошо, то очень плохо.

Кэннан вчера тоже был бледной тенью самого себя. Но в его случае, наверное, сыграл фактор, что ему в целом дали мало бросать. Айзея — классный страйкер, который спокойно может набирать на одних трешках стабильно +20 очков. Но для этого ему нужно пространство и правильная позиция для броска — раз, так как в силу роста из-под руки защитника ему практически нереально бросить, время для четкого броска — два. Ни того, ни другого сегодня у третьего номера казанской команды не было, поэтому и такая невыразительная статистика — всего три набранных очка.

Добавим, что и атаки УНИКСа были часто затяжными, редко удавалось кого-то в принципе вывести на трехочковый бросок. За первые две четверти казанцы ни разу не забросили трешки и только во второй половине игры исправились (12 очков за счет трехочковых бросков).

Вот и получается, что, когда Кэннан и Хезоня играют в свой далеко не лучший баскетбол, вся ответственность за результативность ложится на плечи Браунов. Несомненно, в этой команде УНИКСа — они ключевые игроки. Они больше всех проводят времени на паркете, редко допускают ошибки и берут на себя роль лидеров порой в самые сложные моменты игры. Сегодняшняя игра с «Барселоной» — прямое тому подтверждение. Не будь Браунов в составе, вряд ли бы удалось оказать достойное сопротивление такой мощной «Барселоне», что так же отметил Велимир Перасович.

«Отмечу Джона Брауна, у которого было несколько потрясающих моментов. Лоренцо Браун отлично провел вторую половину встречи. Другие ребята тоже помогли: подборы Марио Хезоньи, несколько важных бросков Кэнаана и Воронцевича. Благодарю своих игроков за блестящий матч и самоотдачу!», — на эмоциях расхваливал своих подопечных Велимир Перасович.

УНИКС показал себя командой, которая готова выгрызать буквально на паркете нужный результат. У клуба в порядке бессменные лидеры и прекрасно организованная защита. Остается ждать с нетерпением следующих матчей Евролиги и посмотрим, чем же будет удивлять УНИКС в этих встречах.

Евгений Романов