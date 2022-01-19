Машиностроительный кластер Татарстана потерял 164 миллиона рублей субсидий

Фото: Максим Платонов

Промышленные кластеры — современный механизм помощи бизнесу всех уровней организации производства и получения государственной поддержки. Иногда этот механизм срабатывает четко и грамотно, но иногда сбоит. На общем собрании наблюдательного совета машиностроительного кластера Татарстана, на котором побывал и корреспондент «Реального времени», были озвучены как проблемы, так и досадные упущения, над которыми еще предстоит работать.

Тысяча автобусов — это много или мало

Рафаэль Батыршин, руководитель комитета по развитию рынков, генеральный директор ООО «РариТЭК», посетовал на некоторую рыночную несправедливость. Компания «РариТЭК» выпускает автобусы, работающие на газомоторном топливе и сегодня выходит на план в тысячу автобусов в год. Сборка такого количества транспортных единиц — это еще более чем 300 рабочих мест, цифра солидная, но против компании в управленческих кругах сформировалось предубеждение. По какой-то не вполне понятной причине компания не может попасть в клуб крупных производителей.

— Образно выражаясь, люди, принимающие решение, утверждают, что мы не делаем автобусы, а только что-то там прикручиваем, то ли колеса, то ли зеркала. И как результат такого мнения, нас лишают возможности получать субсидии, предназначенные для крупных производителей, — заявил он.

Рафаэль Батыршин также сообщил о завершении проектирования крупного завода в Татарстане по производству сжиженного газа и скорого выхода проекта на этап строительства.

Рафаэль Батыршин сообщил о завершении проектирования крупного завода в Татарстане по производству сжиженного газа

Каждый четвертый экспортный аккумулятор собран в Елабуге

К сожалению, не все инициативы машиностроительного кластера республики поддерживаются государством, сообщили его представители. В прошедшем году на государственную субсидию был подан проект второй очереди Елабужского аккумуляторного завода. Но проект не получил поддержки.

Олег Кулаков, руководитель комитета грузового транспорта и директор по продажам ООО «Кориб», сообщил, что каждый четвертый аккумулятор, продаваемый за рубеж, создается в Елабуге, и экспортный объем можно и увеличить, если активнее участвовать в выставках:

— Выставки, на которых мы могли бы выставлять республиканскую продукцию, проводятся не так часто, как хотелось бы, и выходить на них представляет собой определенную проблему. Думаю, наши министерства имеют возможность для более активной помощи.

И это не единственная проблема. По убеждению Олега Кулакова, члены кластеров должны иметь некоторые преференции в получении субсидий. Помимо денег есть большая государственная задача подготовки кадров. Ее решение, конечно же, не частная проблема. И было бы правильно при кластере создать учебный центр, который занялся бы не только подготовкой новых специалистов, но и переподготовкой уже работающих.

По убеждению Олега Кулакова, члены кластеров должны иметь некоторые преференции в получении субсидий

Субсидии от российских фондов — дело вполне реальное

Важнейшая потребность любого бизнеса — деньги. Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий», cообщил, что предприятия, зарегистрированные в ГАУ, в прошлом году получили инвестиций в разных формах порядка одного миллиарда рублей:

— IT-парк является консультационным органом, помогающим получить государственную поддержку. Например, сегодня Сколково обеспечивает гранты на информационные технологии и отдельно на системы искусственного интеллекта. А мы являемся лучшим на сегодня региональным оператором Сколково. И это не единственная возможность. Российский фонд развития информационных технологий дает гранты до 300 миллионов рублей на создание программного обеспечения. От Минпромторга можно получить 10% компенсацию на разработку цифровых решений.

Сергей Майоров рассказал, как растет и развивается кластер последние два года

100 заводов на село

Сергей Майоров, председатель правления машиностроительного кластера РТ, рассказал, как растет и развивается кластер последние два года.

Количество членов кластера достигло 170 организаций из 15 регионов Российской Федерации. Есть участники из Франции и Германии. За 2020—2021 год проведено 10 бизнес-миссий. Члены кластера приняли участие в 20 выставках и форумах, в ходе которых подписано 24 соглашения. В целом соглашениями охвачены 24 страны. В РФ соглашениями о сотрудничестве охвачено 79 субъектов. В 2021 году члены кластера разрабатывали 21 приоритетный проект. Сегодня предлагается 10 закрыть и открыть 6 новых проектов по инновационным продуктам и услугам. По государственной поддержке члены кластера могут рассчитывать на вложения до 300 млн рублей для двух и более участников в одном проекте.

— А в этом году мы запускаем новый мощный проект создания новых заводов в сельских технопарках. В общем капитализация проекта оценивается в 50 млрд рублей. И если нам удастся получить поддержку республики, то мы сможем заполнить все сельские технопарки работающими предприятиями и реализуем программу «100 заводов на селе», — заключил Майоров.

1 / 49 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов