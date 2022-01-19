Машиностроительный кластер Татарстана потерял 164 миллиона рублей субсидий
Промышленные кластеры — современный механизм помощи бизнесу всех уровней организации производства и получения государственной поддержки. Иногда этот механизм срабатывает четко и грамотно, но иногда сбоит. На общем собрании наблюдательного совета машиностроительного кластера Татарстана, на котором побывал и корреспондент «Реального времени», были озвучены как проблемы, так и досадные упущения, над которыми еще предстоит работать.
Тысяча автобусов — это много или мало
Рафаэль Батыршин, руководитель комитета по развитию рынков, генеральный директор ООО «РариТЭК», посетовал на некоторую рыночную несправедливость. Компания «РариТЭК» выпускает автобусы, работающие на газомоторном топливе и сегодня выходит на план в тысячу автобусов в год. Сборка такого количества транспортных единиц — это еще более чем 300 рабочих мест, цифра солидная, но против компании в управленческих кругах сформировалось предубеждение. По какой-то не вполне понятной причине компания не может попасть в клуб крупных производителей.
— Образно выражаясь, люди, принимающие решение, утверждают, что мы не делаем автобусы, а только что-то там прикручиваем, то ли колеса, то ли зеркала. И как результат такого мнения, нас лишают возможности получать субсидии, предназначенные для крупных производителей, — заявил он.
Рафаэль Батыршин также сообщил о завершении проектирования крупного завода в Татарстане по производству сжиженного газа и скорого выхода проекта на этап строительства.
Каждый четвертый экспортный аккумулятор собран в Елабуге
К сожалению, не все инициативы машиностроительного кластера республики поддерживаются государством, сообщили его представители. В прошедшем году на государственную субсидию был подан проект второй очереди Елабужского аккумуляторного завода. Но проект не получил поддержки.
Олег Кулаков, руководитель комитета грузового транспорта и директор по продажам ООО «Кориб», сообщил, что каждый четвертый аккумулятор, продаваемый за рубеж, создается в Елабуге, и экспортный объем можно и увеличить, если активнее участвовать в выставках:
— Выставки, на которых мы могли бы выставлять республиканскую продукцию, проводятся не так часто, как хотелось бы, и выходить на них представляет собой определенную проблему. Думаю, наши министерства имеют возможность для более активной помощи.
И это не единственная проблема. По убеждению Олега Кулакова, члены кластеров должны иметь некоторые преференции в получении субсидий. Помимо денег есть большая государственная задача подготовки кадров. Ее решение, конечно же, не частная проблема. И было бы правильно при кластере создать учебный центр, который занялся бы не только подготовкой новых специалистов, но и переподготовкой уже работающих.
Субсидии от российских фондов — дело вполне реальное
Важнейшая потребность любого бизнеса — деньги. Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий», cообщил, что предприятия, зарегистрированные в ГАУ, в прошлом году получили инвестиций в разных формах порядка одного миллиарда рублей:
— IT-парк является консультационным органом, помогающим получить государственную поддержку. Например, сегодня Сколково обеспечивает гранты на информационные технологии и отдельно на системы искусственного интеллекта. А мы являемся лучшим на сегодня региональным оператором Сколково. И это не единственная возможность. Российский фонд развития информационных технологий дает гранты до 300 миллионов рублей на создание программного обеспечения. От Минпромторга можно получить 10% компенсацию на разработку цифровых решений.
100 заводов на село
Сергей Майоров, председатель правления машиностроительного кластера РТ, рассказал, как растет и развивается кластер последние два года.
Количество членов кластера достигло 170 организаций из 15 регионов Российской Федерации. Есть участники из Франции и Германии. За 2020—2021 год проведено 10 бизнес-миссий. Члены кластера приняли участие в 20 выставках и форумах, в ходе которых подписано 24 соглашения. В целом соглашениями охвачены 24 страны. В РФ соглашениями о сотрудничестве охвачено 79 субъектов. В 2021 году члены кластера разрабатывали 21 приоритетный проект. Сегодня предлагается 10 закрыть и открыть 6 новых проектов по инновационным продуктам и услугам. По государственной поддержке члены кластера могут рассчитывать на вложения до 300 млн рублей для двух и более участников в одном проекте.
— А в этом году мы запускаем новый мощный проект создания новых заводов в сельских технопарках. В общем капитализация проекта оценивается в 50 млрд рублей. И если нам удастся получить поддержку республики, то мы сможем заполнить все сельские технопарки работающими предприятиями и реализуем программу «100 заводов на селе», — заключил Майоров.
комментарии