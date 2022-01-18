Почему критики набросились на Валиеву и Щербакову?

Чемпионат Европы по фигурному катанию выдался на загляденье. Более того, благодаря стартующей Олимпиаде, он получился таким, что можно было еще и заслушаться и зачитаться, считает журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Когда лучше промолчать

Все-таки хорошо, когда ожидания оказываются заниженными, а реальность щедро преподносит такие сюжеты, какими был насыщен европейский чемпионат. Казалось бы, он должен был проходить на фоне отсутствия какой-либо конкуренции в женской одиночке и парном катании, вялого подобия борьбы в мужской одиночке и танцах на фоне снятия Михаила Коляды и Пападакис-Сизерон. Но итоги подарили такое количество драм и потрясений, что их будут обсуждать вплоть до олимпийского старта.

И начать надо с итогов одиночников, поскольку именно там интрига была настолько лихо закручена. Многие журналисты и эксперты поспешили сразу же после короткой программы обсуждать итоги, которые на тот момент выглядели удивительно, когда весь мужской пьедестал состоял исключительно из россиян, а на женском — нашу страну представляла только Камилла Валиева. Умение Александры Трусовой вытягивать себя за уши по итогам произвольной программы широко известно, а потому вся критика досталась действующей чемпионке мира Анне Щербаковой.

Хотя эпизоды, когда короткая программа влияла на итоговое распределение мест, встречаются сейчас все реже. Самая легендарная на данный момент — это победа Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане, именно за счет преимущества, созданного в короткой программе. Вот и сейчас, казалось бы, можно было подождать до финиша произвольной, рассказав о короткой программе без вынесения оценочных суждений. Итоги как раз оказались под стать ожиданиям, весь женский пьедестал у россиянок, один одиночник в призах.

Самая легендарная на данный момент — это победа Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. Фото instagram.com/azagitova

Триумф Соколовской

Стоит рассказать случай, связанный даже не с чемпионом Марком Кондратюком, а с его тренером Светланой Соколовской. В тот момент, когда Юлия Липницкая ушла из группы Этери Туберидзе, довелось слышать мнение о Соколовской, как о «сбитом летчике», у которой набралось уже целое «кладбище» из фигуристов, не оправдавших надежд. Дальнейшая история, когда к Соколовской перешел Александр Самарин, казалось бы, подтверждала это мнение, и можно было бы уже предать его огласке. Но нет, посмотрите, что сделала Соколовская с Кондратюком, оба буквально как два чертенка из табакерки выскользнули в последний момент и запрыгнули, но не в последний, а в первый вагон, отправляющийся в олимпийский Китай. И «прямо сейчас» Кондратюк действующий чемпион Европы и России, первый кандидат на участие в командных соревнованиях. Так что многие зря поспешили с критикой Анны Щербаковой после короткой программы.

Так, российский тренер Олег Васильев, работающий в Беларуси заявил: «Хочется задать вопрос Международному союзу конькобежцев о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить — эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?»

Хочется задать ему встречный вопрос: Олег Кимович, а что случилось с Константином Милюковым? Вашим подопечным, который перешел из состава сборной России, занимая на тот момент место в шестерке лучших, и прошлой весной достойно выступившем на чемпионате мира, заняв 17 место. Достойное катание, 221 балл позволили ему опередить нынешнего призера ЧЕ Дениса Васильева, а также Владимира Литвинцева (8 место), Михала Бржезину (10 место), Пауля Фенца (16 место), Маурицио Дзандрона (17 место), Валттера Виртанена (19-е). Сейчас же Милюков был плох в короткой, еще хуже выступил в произвольной программах. Мы беспокоимся, поскольку это воспитанник казанского фигурного катания, и хотелось увидеть его достойное выступление в Пекине. Но сейчас он просто рискует остаться на Олимпиаде вне произвольной программы.

«Прямо сейчас» Кондратюк действующий чемпион Европы и России, первый кандидат на участие в командных соревнованиях. Фото instagram.com/ninety.ninth

Американские принципы отбора

В мужской одиночке американцы прокатили мимо олимпийского состава вице-чемпиона США Илью Малинина, взяв вместо него на Олимпиаду Джейсона Брауна. И подобная ситуация складывается третью Олимпиаду подряд. Не вдаваясь в подробности прошлых скандалов, о которых «Реальное время» уже писало, просто напомним, что перед Сочи-2014 Эшли Вагнер (4 место) поставили в олимпийский состав в обход Мираи Нагасу (3 место), и включили в командный турнир в обход Полины Эдмундс (2 место). В 2018 году был сделан выбор в пользу поездки Адама Риппона (4 место) вместо Росса Майнера (3 место), и участия в команднике вместо Винсента Чжоу (2 место).

Причем, американцы сейчас сделали «финт ушами», включив Илью Малинина в состав сборной на чемпионат мира, где уже не будет Джейсона Брауна, который завершит карьеру. Это выглядит как спланированный шаг, который затруднит Малинину переход в состав любой другой сборной, где ему были бы рады. Во всяком случае, блогер и музыкант Джонатан Байер написал у себя: «Было бы правильно, если бы Россия сделала Илье Малинину предложение». Мама Ильи — фигуристка из Новосибирска, выступавшая на чемпионатах мира за Узбекистан, когда Советский Союз уже развалился. Как видим, варианты у Малинина имеются, но американцы дальновидно пытаются их устранить.

Теперь об итогах в женской одиночке, где чемпионкой стала Мерайя Белл, второй Карен Чен, третьей финишировала 14-летняя юниорка Изабо Левито, вместо которой в состав попала Алиса Лью, вообще не участвовавшая в национальном чемпионате. Это произошло из-за положительного теста на коронавирус. Впрочем, такой же был и у Брэди Теннел с Эмбер Гленн. Однако, их в сборную не включили, взяв только Лью.

Джаудат Абдуллин