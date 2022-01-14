Где и как вы, скорее всего, заразитесь COVID-19 — новое исследование

Россия готовится к новым вспышкам коронавируса, президент Владимир Путин считает, что у страны есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии. Между тем ученые стран, где уже столкнулись с новой волной ковида, рассказали — какие действия могут гарантированно привести к заражению вирусом, а какие, напротив, помогут его избежать. Четверо сотрудников университетов: Триш Гринхал из Оксфордского, Чжэ Пэн из Колорадского, Хосе-Луис Хименес и Шелли Миллер также из Колорадского в Боулдере — поделились своим исследованием в статье для международного издания The Conversation. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Понимание, как ведет себя вирус — ключ к предотвращению болезни

Пандемия надоела нам всем за эти 2 года. Показатели заболеваемости COVID-19 выше, чем когда-либо, а количество госпитализаций снова увеличивается во многих странах.

На фоне этой мрачной картины мы жаждем вернуться к нормальной жизни. Мы хотим без опаски встречаться с друзьями в баре или приглашать их на ужин в ресторан. Мы хотим, чтобы наш бизнес процветал так же, как и до пандемии. Мы хотим, чтобы наши дети вернулись к привычной рутине очного обучения и внеклассных мероприятий. Мы хотим ездить на общественном транспорте, петь в хоре, посещать спортзал или танцевать в ночном клубе, не опасаясь заразиться COVID-19.

Какая из этих активностей не несет опасности? И насколько они безопасны? На эти вопросы мы попробовали ответить в нашем последнем исследовании.

SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, распространяется в основном воздушно-капельным путем. Таким образом, ключом к предотвращению передачи болезни является понимание того, как ведут себя частицы вируса в воздухе, что требует знаний физики и химии.

Источник: elpais.com

Воздух — это субстанция, состоящая из невидимых, быстро и беспорядочно движущихся молекул, поэтому содержащиеся в воздухе частицы со временем рассеиваются в помещении, например, в комнате или в автобусе. Зараженный человек может выдыхать частицы, содержащие вирус, и чем ближе вы к ним, тем больше вероятность, что вы вдохнете какие-то из них. Но чем больше времени вы оба проводите в комнате, тем сильнее будет «расходиться» вирус. Если вы находитесь на улице, пространство почти бесконечно, поэтому вирус не накапливается таким же образом. Однако некоторые люди все еще способны передать вам вирус, если вы находитесь рядом с ним.

Вирусные частицы могут выделяться каждый раз, когда инфицированный человек дышит, но особенно если его дыхание глубокое (например, при выполнении упражнений) или включает вокализацию (например, речь или пение). В то время как ношение хорошо подогнанной маски снижает передачу вируса, поскольку маска блокирует высвобождение вируса, зараженный человек без маски, который тихо сидит в углу, с гораздо меньшей вероятностью заразит вас, чем тот, кто подходит к вам и начинает жаркий спор.

Источник: elpais.com

Все варианты SARS-CoV-2 в равной степени передаются воздушно-капельным путем, но вероятность заражения COVID-19 зависит от способности к распространению (контагиозности) варианта («дельта» оказалась более заразной, чем предыдущие варианты, но «омикрон» все же более заразен) и от того, сколько человек инфицированы в настоящее время (распространенность заболевания). На момент написания этой работы более 97% случаев заражения в Великобритании являются вариантом «омикрон». В то время как вариант омикрон кажется более трансмиссивным, он, по-видимому, вызывает менее тяжелый ход болезни , особенно у вакцинированных людей.

Вероятность заражения

В нашем исследовании мы количественно оценили, как различные факторы, влияющие на передачу вируса, меняют уровень риска инфицирования: вирусные факторы (передаваемость/распространенность), человеческие факторы (в маске/без маски, физическая активность/сидение, пение или речь/тишина) и факторы качества воздуха (в помещении/на открытом воздухе) большая комната/маленькая комната, теснота/малолюдность, вентиляция/невентилируемость).

Мы вывели это исследование, тщательно изучив эмпирические данные о том, сколько людей заразилось в результате событий супер-распространения, когда ключевые параметры, такие как размер помещения и его заполняемость, уровень вентиляции были задокументированы, так же представив, как происходит передача вируса, с помощью математической модели.

Источник: elpais.com

Новая диаграмма, адаптированная из нашей статьи и показанная ниже, дает процентную вероятность заражения в различных ситуациях.

Верный способ заразиться COVID-19 — это выполнить комбинацию следующих действий, которая приведет вас к темно-красным значениям в ячейках таблицы, например:

собирайтесь вместе с большим количеством людей в закрытом помещении с плохим качеством воздуха, например, в плохо проветриваемом спортзале, ночном клубе или школьной аудитории,

делайте что-то активное или шумное, например, занимайтесь спортом, пойте или кричите,

выкиньте свои маски,

оставайтесь там надолго.

Источник: elpais.com

Калькулятор по передаче ковида

Чтобы не заразиться COVID-19, старайтесь держаться зеленых или желтых клеток в таблице, например:

если вам необходимо встретиться с друзьями, делайте это на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, проводите встречи в помещении с хорошей вентиляцией и хорошим качеством воздуха,

сократите количество людей до минимума,

проводите вместе минимально возможное количество времени,

не кричите, не пойте и не делайте активных физических упражнений,

носите качественные, хорошо сидящие маски с момента входа в здание и до момента выхода.

Хотя на диаграмме даны приблизительные цифры для каждой ситуации, фактический риск будет зависеть от конкретных параметров, например, от того, сколько именно людей находится в помещении и какого оно размера. Если вы хотите ввести свои собственные данные для определенных условий и последующих действий, вы можете попробовать наш «Калькулятор воздушно-капельной передачи COVID-19».

