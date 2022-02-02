День в истории: реабилитация Мусы Джалиля, Сталинградская битва и День сурка

Чем примечательна дата 2 февраля

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 2 февраля, в России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а также Всемирный день водно-болотных угодий. В разные годы и столетия в этот день испанские конкистадоры основали город Буэнос-Айрес, российский император Петр I издал указ, положивший начало Балтийскому флоту, в США впервые отпраздновали День сурка, ровно 100 лет назад в Париже вышел в свет роман ирландского писателя Джеймса Джойса «Улисс», а в нашей стране началась «ракетно-ядерная эра» — с полигона Капустин Яр запустили ракету с ядерной головной частью. Родились: немецкий зоолог Альфред Брем, советский композитор Михаил Гнесин, военачальник Михаил Фрунзе, летчик, герой Советского Союза Валерий Чкалов. Умерли: выдающийся русский химик Дмитрий Менделеев, английский математик, философ Бертран Рассел, русский актер, режиссер Всеволод Мейерхольд, советский публицист Михаил Кольцов, писатель, поэт Даниил Хармс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Проведение в Казань Сибирской железной дороги

В 1883 году прошло заседание земского железнодорожного комитета, который был образован для ходатайства о проведении в Казань Сибирской железной дороги. По данному вопросу проект докладной записки представляли профессора Казанского университета Николай Осокин и Сергей Шпилевский. Но в 1884 году Комитет министров утвердил направление Сибирской железной дороги лишь на Самару, Уфу и Екатеринбург. В 1886 году стало известно, что сооружение Казанско-Муромской железной дороги поставлено в первую очередь.



В 1934 году стартовали занятия в Татарской оперной студии, которая была создана при Московской государственной консерватории для организации в Казани своего музыкального театра. Соответствующее постановление принял Совет Министров Татарской АССР в 1933 году. На эти цели из бюджета республики направили 1 млн рублей. Студия работала до 1938 года и стала важным и ключевым компонентом в становлении национальной культуры советского периода.

В 1956 году татарскому поэту Мусе Джалилю (Джалилову) посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР звание было присвоено за исключительную стойкость и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в 1957 году Джалиль стал лауреатом Ленинской премии. Поэт прожил короткую, но яркую жизнь. С началом войны ушел на фронт, где был военным корреспондентом издания «Отвага». В 1942 году был ранен, попал в плен, где вступил в легион «Идель-Урал», чтобы вести подпольную деятельность — устраивал побеги военнопленных. Когда группу подпольщиков раскрыли, поэта с соратниками отправили в тюрьму смерти Моабит, где он написал свои знаменитые «Моабитские тетради» и где в 1944 году его казнили. На родине поэта сначала обвиняли в измене и пособничестве врагу, но в дальнейшем доброе имя поэта восстановили.

Гибель туристической группы Дятлова

В 1702 году Петр I издал указ, положивший начало Балтийскому флоту. Основная база находилась в Кронштадте. Первая победа флота произошла 18 мая 1703 года в устье реки Невы между тремя десятками лодок с солдатами Преображенского и Семеновского лейб-гвардейских полков и двумя кораблями «Гедан» и «Астрильд» шведского флота. В ходе непродолжительного боя противник был взят на абордаж. В 1918 году Балтийский флот был переименован в Морские Силы Балтийского моря. Сегодня Балтийский флот, как составная часть ВМФ и Вооруженных Сил РФ, служит средством обеспечения военной безопасности страны в регионе Балтийского моря.

В 1943 году завершилась Сталинградская битва, которая стала одним из важнейших событий Второй мировой войны. Сражение за Сталинград началось 17 июля 1942 года. Условно битву можно разделить на два основных этапа: оборонительный (до 18 ноября) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года). Поначалу бои шли в большой излучине Дона, затем — вблизи Сталинграда и в самом городе. За это время Красная Армия смогла удержать стремящихся к Волге немцев, которым впоследствии пришлось перейти к обороне. В конечном итоге армия вермахта и их союзники были окружены. Часть из них уничтожили, остальных взяли в плен. Таким образом, войска Красной Армии одержали сокрушительную победу. Но при этом советская сторона потеряла порядка 1,3 млн солдат и офицеров, а также огромное количество боевой техники. Тем не менее победа стала важным достижением на пути к окончательному поражению фашистской Германии в 1945 году.



Фото: wikipedia.org

В 1959 году, предположительно в ночь на 2 февраля в Свердловской области произошло резонансное ЧП, в причинах которого исследователи до сих пор не уверены — это загадочная гибель группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Поход стартовал 23 января, когда группа выехала на поезде из Свердловска в Серов. Изначально туристов было 10 человек, однако спустя несколько дней один из участников, Юрий Юдин, по состоянию здоровья покинул команду. 1 февраля оставшиеся туристы поднялись на склон горы Холатчахль, где и остались на ночлег вблизи безымянного на тот момент перевала. 12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута — поселка Вижай, а затем вернуться домой, однако к назначенной дате этого не произошло. Поисковые работы проходили в течение длительного времени: первые тела туристов удалось найти только в конце февраля, оставшиеся — лишь в мае. По официальной версии, причиной гибели туристов стали стихийные силы. Но из-за отсутствия точных данных об обстоятельствах смерти было создано множество других версий произошедшего. Впоследствии перевал, недалеко от которого остановились туристы, получил название «перевал Дятлова».

Фото: wikipedia.org

Основание Буэнос-Айреса и День сурка

В 1536 году испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес — впоследствии столицу Аргентины. Сегодня это один из крупнейших городов Южной Америки. В нем проживает более 3 млн человек. Интересно, что Буэнос-Айрес был основан дважды. Первое открытие принадлежит Педро де Мендоса, однако при нападении индейцев в 1541 году город был сожжен. Лишь в 1580 году он был восстановлен испанским исследователем и конкистадором Хуаном де Гараем. Позднее Буэнос-Айрес вошел в состав Вице-королевства Перу — части Испанской империи. А в 1776 году город стал столицей Вице-королевства Рио-де-ла-Плата. Сегодня Буэнос-Айрес является главным образовательным центром страны. Набольшей популярностью пользуются Национальный институт Буэнос-Айреса и Университет Буэнос-Айреса.

Источник: wikipedia.org

В 1887 году в США впервые официально отпраздновали День сурка. В этот день в небольшом городке Панксатони на западе Пенсильвании сурок Фил, по поверью, предсказывает погоду. Так, если сурок, который вылез из домика после зимней спячки, увидит свою тень, то зима продлится еще в течение шести недель. Если тени не будет — то весна придет скоро. Интересно, что еще в Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа, который предсказывал погоду по похожему принципу. Эту традицию сохранили и в Западной Европе. Например, в Германии погоду предсказывал барсук. А вот первое упоминание о Дне сурка в США датировано 1841 годом, правда, официально его начали отмечать только в 1887 году. К слову, праздник нашел свое отражение и в знаменитом фильме «День сурка».

Фото: wikimedia.org

В 1892 году американский инженер-механик Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку. Ранее пробки, применяемые для бутылочной укупорки напитков, не закрывали бутылку достаточно плотно и нередко разрушались, из-за чего качество продукта портилось. Пейнтер же изобрел пробку в форме короны, которая достаточно герметично закрывала бутылку. Также она была проста и экономична в изготовлении. В патенте изобретение называлось Crown Cork. Кронен-пробка широко используется и на сегодняшний день, но число зубцов на гофрированном фланцевом крае пробки уменьшили с 24 до 21.