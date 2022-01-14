День в истории: Шамовская больница — отель, основание Московской области и Старый Новый год

Чем примечательна дата 14 января

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня, 14 января, в мире — празднуют Старый Новый год, в России — чествуют военных: представителей трубопроводных войск и военно-оркестровой службы Вооруженных сил. В разные годы и столетия в этот день в Риме нашли мраморную скульптуру «Лаокоон и сыновья», Петр I повелел русским дворянам носить европейские костюмы, в Санкт-Петербурге открыли Императорскую Публичную библиотеку, основали Московскую область, в ООН осудили ввод советских войск в Афганистан. Родились римский политик Марк Антоний, русский историк князь Михаил Оболенский, французский модельер Нина Риччи, русский поэт Осип Мандельштам. Умерли русский меценат, граф Николай Шереметев, чудотворец и подвижник церкви Серафим Саровский, декабрист Михаил Нарышкин, английский писатель Льюис Кэролл, советский ученый, основоположник космонавтики Сергей Королев, британский актер Алан Рикман. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Герой войны Григорий Абызов и Шамовская больница стала отелем

14 января 1919 года в селе Елантово Чистопольского уезда Казанской губернии родился Герой Советского Союза Григорий Абызов. В 1940 году его призвали в Красную Армию. Свой первый бой он принял в 1942 году во время обороны Ростова-на-Дону. Абызов воевал под Сталинградом, участвовал в боях в Ростовской области и на Донбассе. Награжден орденом Красной звезды и двумя медалями «За отвагу». С 12 по 23 октября 1943 года, будучи командиром орудия 321-го артиллерийского полка, Абызов, находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, из орудия прямой наводкой уничтожил большое количество огневых точек противника, пять тяжёлых и два средних танка, штурмовое орудие. Умер 30 сентября 1999 года, похоронен на Аллее Героев городского кладбища «Кальфа» в Севастополе.

Фото chistopol-rt.ru

14 января 1964 года в деревне Старый Кушкет Балтасинского района Татарской АССР родился лётчик, майор, участник Первой чеченской войны Олег Исаев. Поступил в Арское педагогическое училище по специальности учителя начальных классов, после работал учителем начальных классов в восьмилетней Иштуганской начальной школе (Сабинский район). Служил в частях ВВС в Северо-Кавказском военном округе, а также в Азербайджане, Германии. На его счету более ста боевых вылетов в Афганистан, Чечню, Таджикистан. С ноября 1994 года участвовал в Первой чеченской войне. 4 апреля 1996 года прикрывал однополчанина — катапультировавшегося из сбитого самолёта майора Матвиенко, ведя огонь и не давая противнику подойти, затем прикрывал огнём действия спасательного вертолёта. Во время одного из вылетов летчик попал под обстрел, но сумел приземлиться на сильно повреждённой машине и спасти самолёт. За это он получил именные часы министра обороны России «за верность воинскому делу и умелое управление боевой техникой». В боевом вылете 5 мая 1996 года обнаружил скопление противника в Урус-Мартановском районе Чечни. Немедленно был нанесён ракетно-бомбовый удар, однако штурмовик сбили ракетой. Исаев и еще один летчик погибли при взрыве.

14 января 2019 года умер основатель трансплантологии Татарстана, заслуженный врач РФ и РТ Ринат Галеев. Он родился 19 октября 1946 года в деревне Надырово Альметьевского района. Окончив школу с золотой медалью, поступил в Казанский медицинский институт. По окончанию работал хирургом в Йошкар-Оле, там же начал урологическую практику. В 1991 году он впервые в Татарстане успешно пересадил почку девочке с терминальной стадией почечной недостаточности. Галеев более 40 лет занимался врачебной деятельностью, из них 30 лет руководил урологическим отделением и отделением пересадки почки Республиканской клинической больницы.



Фото minzdrav.tatarstan.ru

В этот же день председатель совета директоров холдинга «Полимекс» Эрол Табанджа заявил, что пятизвездочная гостиница Kazan Palace by Tasigo в здании Шамовской больницы готова к открытию. В роскошном отеле расположились 66 элитных номеров, банкетные залы на 600 персон, четыре конференц-зала, спа-зоны и рестораны. В ходе работ было отреставрировано около 6 тыс. кв. м фасадов.



Императорская библиотека и День трубопроводных войск России

14 января 1700 года в Москве объявили именной указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского», в котором было приказано сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы. С того момента бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. Жены и дочери должны были вместо русских сарафанов и телогреек носить юбки и платья европейского образца. С 1701 по 1724 годы издали 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделку форменного и праздничного платья. Новые порядки приживались с трудом. Переходу на европейское платье противились; указы приходилось повторять, вывешивать на городских воротах чучела с образцами, брать с ослушников пошлину, а мастерам грозить жестоким наказанием. После смерти Петра I мужской дворянский костюм изменился в соответствии с европейской модой. Так в русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, штаны кюлоты и напудренные волосы.

Фото wikipedia.org

14 января 1814 года, в Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека, сейчас известная как Российская национальная библиотека. Ежегодно ее посещали около шестисот читателей. Это были самые разные по общественному положению и происхождению люди: купцы, учёные, студенты, чиновники, военные, представители духовенства. В 1917 году Императорскую Публичную библиотеку переименовали в Российскую публичную библиотеку. В 1932 году ей присвоили имя Михаила Салтыкова-Щедрина, а с марта 1992 года по указу Президента Российской Федерации она стала называться Российской национальной библиотекой (РНБ). Она является пятой в мире по объёму фондов.

В этот день в России отмечаются День трубопроводных войск Вооруженных Сил и День военно-оркестровой службы Вооружённых сил. Первый праздник установили указом Президента РФ в декабре 2021 года. Трубопроводные войска — специальные войска Тыла Вооруженных Сил РФ, которые не имеют аналогов в иностранных армиях. В их состав входят трубопроводы, трубомонтажная техника и другие средства механизации работ, специальные автомобили и средства связи. Главная их задача — обеспечение непрерывной доставки горючего на значительные расстояния.

Фото mil.ru

День военно-оркестровой службы Вооружённых сил учредили приказом Министра обороны РФ от 14 января 2021 года. Бюро военных оркестров Красной армии и флота учредили 14 января 1921 года. Главной задачей была организация музыкального обеспечения всех сфер боевой и повседневной деятельности войск. На сегодняшний день Военно-оркестровая служба — это свыше 220 оркестров во всех военных округах и на Северном флоте. Они имеют определенную штатную численность: самые маленькие — 21 человек, большие оркестры — 63 музыканта, за исключением образцовых оркестров. Самый главный из них — Центральный военный оркестр Минобороны России под управлением заслуженного артиста РФ Сергея Дурыгина. В него входят 228 музыкантов двух оркестров — духового и симфонического.

Скульптура «Лаокоон и его сыновья» в Риме, Microsoft прекратила поддержку Windows 7

14 января 1506 года в Риме нашли и перевезли в Ватиканский музей скульптуру «Лаокоон и его сыновья». Это произведение трех родосских скульпторов — Агесандра, Полидора и Афинодора. Скульптурная группа изображает Лаокоона и его сыновей. Она была центром большого зала в Термах, построенных императором Титом в Риме в середине I века. Античное произведение искусства по сей день находится в Ватиканском музее.

Фото wikipedia.org / JuanMa

14 января 1980 года чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан. Во всем мире решение о вводе войск в Афганистан было воспринято как агрессия. Запад ответил на ввод войск широкомасштабными экономическими и политическими санкциями. С афганской войны не вернулись более 14 тысяч советских солдат и офицеров. Вывод войск завершился 15 февраля 1989 года. В этот день в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

14 января 2020 года Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Операционная система вышла более десяти лет назад — 22 июля 2009 года. В мире в 2020 году насчитывалось около 400 млн пользователей Windows 7. При этом корпорация рекомендовала не обновлять Windows 7 до Windows 10, а купить новый ПК. Аргументировала она это тем, что за последние восемь лет компьютеры заметно улучшились и подешевели, а некоторые компоненты и драйверы старых ПК могут работать некорректно на Windows 10.