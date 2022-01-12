Первое поражение Ротенберга-тренера. «Ак Барс» в Питере оформляет выход в плей-офф

Три главных итога матча СКА — «Ак Барс»

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Как и в прошлом сезоне, «Ак Барс» к январю достиг отметки в очках, которая позволяет застолбить за собой место в розыгрыше Кубка Гагарина. Для этого всего-то нужно было обыграть в Петербурге СКА с новым главным тренером в лице Романа Ротенберга. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги встречи и рассуждает, почему вчерашний хоккей противопоказан к показу на центральных каналах, что опять с Бобковым и большинством Казани и почему Роман Ротенберг оказался бессилен против Квартальнова. Подробности — в материале.

Ротенберг с казанским «автобусом» не справился

На фоне тревожных событий и бесконечных совещаний руководства Континентальной лиги и представителей клубов из-за коронавирусных проблем незаметно подкрался топовый поединок грандов Западной и Восточной конференции.

Интриг перед игрой было достаточно. Во-первых, это противостояние с давними счетами друг к другу, во-вторых, перед «Ак Барсом» маячил реальный шанс оформить выход в плей-офф вслед за «Металлургом» и «Трактором».

Но любопытнее всего эта встреча была благодаря нестандартному решению генерального менеджера СКА Романа Ротенберга окончательно занять пост главного тренера, а Валерия Брагина сместить в помощники.

Удивились ли болельщики после такой рокировки? Не совсем. Поклонников Континентальной лиги вообще уже мало чем можно удивить, особенно если дело касается питерского СКА и Романа Ротенберга. Под его началом, впрочем, питерцы в обоих матчах выиграли, хотя очевидно, что тренерскую руку тут уловить сложно.

Куда интереснее было, как справится Ротенберг с соперником посложнее «Куньлуня» и «Торпедо», над которыми питерцы покуражились неделей ранее. «Ак Барс» для этой проверки подходил как никто другой.

Фото: ska.ru

Как показал матч, новоиспеченный наставник команды не предложил для монолитно выстроенной обороны «Ак Барса» никаких сюрпризов. Кризис идей у Питера, за счет чего переламывать игру, был очевиден еще с начала второго периода. Показателен момент, когда во время одной из коммерческих пауз хоккеисты СКА самостоятельно обсуждали у планшета схему, по которой будут действовать, а Ротенберг лишь многозначительно наблюдал.

Квартальнов выстроил классический «автобус» из тех, кто был, предложил довольно скучный, но эффективный с такими командами хоккей и увез из Петербурга не только два очка, но и бронь на место в Кубке Гагарина — 2022.

Впрочем, смотреть такой поединок — удовольствие сомнительное. Одни безыдейно тыкались в казанскую оборону, другие даже не пытались что-то выдумывать. Всего 30 бросков на двоих (13 и 17 соответственно) нанесли команды. Пожалуй, не такого зрелища ждешь от игры, выбранной для показа на федеральном спортивном канале.

С большинством и с вратарями все по-старому

К началу поединка в питерском «Ледовом дворце» стало очевидно, что общий «тренд» на болезни не обошел и казанскую команду. Например, вратарскую линию составили давно не игравший и не всегда попадавший в заявку Игорь Бобков, а также молодой Артур Ахтямов. Недосчитались и Кэфмпфера.

Вратарские пертурбации дали о себе знать довольно быстро: уже в середине первого периода хозяева льда организовали нечто похожее на позиционную атаку, расставились в казанской зоне, а Никита Гусев, не найдя предложений от партнеров, простым как пробка кистевым броском отправил шайбу в сторону ворот. Вряд ли Гусев рассчитывал на прямой заход шайбы в ворота — скорее на отскок. Кто же знал, что Игорь Бобков в это время будет прохлаждаться у другой штанги, а на щитки сядет, лишь когда шайба, неспешно трепыхаясь, зайдет в рамку.

В остатке игры Бобков, стоит отметить, исправится, выручив в сложных моментах на ближней дистанции.

Особо позитивных изменений не замечено и с игрой в неравных составах в исполнении «Ак Барса». Надежды на резкое улучшение положения дел по большинству с приходом Майка Пелино на место тренера, пожалуй, уже можно убрать подальше или по крайней мере отложить в долгий ящик.

Не сказать, что попыток было очень уж много: за второй период одна двухминутка большинства. Однако то, как прошли эти две минуты в исполнении двух спецбригад «Ак Барса», лучше не вспоминать: даже зайти в чужую зону оказалось затруднительно, не то чтобы созидать.

Да, на Дальнем Востоке некий свет в конце тоннеля засветился, но две шайбы в ворота «Амура» и «Адмирала» при неравных составах — слабый аргумент. Показательны именно такие игры, когда нужно взламывать оборону, составленную из мастеров того же уровня, что есть у Дмитрия Квартальнова.

Именно с такими защитными линиями «Ак Барсу» предстоит справляться в плей-офф, до которого остается всего полтора месяца.

Фото: ska.ru

Возвращение Воронкова получилось блеклым

Целый месяц пропустил все еще молодой и дерзкий Дмитрий Воронков после нашумевшего случая со столкновением с Петром Хохряковым во время последнего «зеленого дерби». Казанского форварда тогда отравили с арены на скорой помощи, а Хохрякову прописали пять игр дисквалификации и миллион рублей штрафа.

И вот Воронков, который, будем честны, прошлогодний свой блеск заметно растерял, вновь на льду. Вчера в «Ледовом дворце» 21-летний форвард так и не позволил себе свои фирменные провокации, не отметился силовыми приемами, а с излюбленного пятака его быстро и легко вытолкнули. Пока что в нынешнем сезоне старого доброго Воронкова мы так и не видели, а болельщики по тому дерзкому парню уже давно соскучились.

Впечатлил ли этот Воронков вчера? Едва ли. Главное, чтобы к предстоящему плей-офф он себя прошлогоднего все-таки нашел.

Эрик Добролюбов