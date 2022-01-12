Первое поражение Ротенберга-тренера. «Ак Барс» в Питере оформляет выход в плей-офф
Три главных итога матча СКА — «Ак Барс»
Как и в прошлом сезоне, «Ак Барс» к январю достиг отметки в очках, которая позволяет застолбить за собой место в розыгрыше Кубка Гагарина. Для этого всего-то нужно было обыграть в Петербурге СКА с новым главным тренером в лице Романа Ротенберга. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги встречи и рассуждает, почему вчерашний хоккей противопоказан к показу на центральных каналах, что опять с Бобковым и большинством Казани и почему Роман Ротенберг оказался бессилен против Квартальнова. Подробности — в материале.
Ротенберг с казанским «автобусом» не справился
На фоне тревожных событий и бесконечных совещаний руководства Континентальной лиги и представителей клубов из-за коронавирусных проблем незаметно подкрался топовый поединок грандов Западной и Восточной конференции.
Интриг перед игрой было достаточно. Во-первых, это противостояние с давними счетами друг к другу, во-вторых, перед «Ак Барсом» маячил реальный шанс оформить выход в плей-офф вслед за «Металлургом» и «Трактором».
Но любопытнее всего эта встреча была благодаря нестандартному решению генерального менеджера СКА Романа Ротенберга окончательно занять пост главного тренера, а Валерия Брагина сместить в помощники.
Удивились ли болельщики после такой рокировки? Не совсем. Поклонников Континентальной лиги вообще уже мало чем можно удивить, особенно если дело касается питерского СКА и Романа Ротенберга. Под его началом, впрочем, питерцы в обоих матчах выиграли, хотя очевидно, что тренерскую руку тут уловить сложно.
Куда интереснее было, как справится Ротенберг с соперником посложнее «Куньлуня» и «Торпедо», над которыми питерцы покуражились неделей ранее. «Ак Барс» для этой проверки подходил как никто другой.
Как показал матч, новоиспеченный наставник команды не предложил для монолитно выстроенной обороны «Ак Барса» никаких сюрпризов. Кризис идей у Питера, за счет чего переламывать игру, был очевиден еще с начала второго периода. Показателен момент, когда во время одной из коммерческих пауз хоккеисты СКА самостоятельно обсуждали у планшета схему, по которой будут действовать, а Ротенберг лишь многозначительно наблюдал.
Квартальнов выстроил классический «автобус» из тех, кто был, предложил довольно скучный, но эффективный с такими командами хоккей и увез из Петербурга не только два очка, но и бронь на место в Кубке Гагарина — 2022.
Впрочем, смотреть такой поединок — удовольствие сомнительное. Одни безыдейно тыкались в казанскую оборону, другие даже не пытались что-то выдумывать. Всего 30 бросков на двоих (13 и 17 соответственно) нанесли команды. Пожалуй, не такого зрелища ждешь от игры, выбранной для показа на федеральном спортивном канале.
С большинством и с вратарями все по-старому
К началу поединка в питерском «Ледовом дворце» стало очевидно, что общий «тренд» на болезни не обошел и казанскую команду. Например, вратарскую линию составили давно не игравший и не всегда попадавший в заявку Игорь Бобков, а также молодой Артур Ахтямов. Недосчитались и Кэфмпфера.
Вратарские пертурбации дали о себе знать довольно быстро: уже в середине первого периода хозяева льда организовали нечто похожее на позиционную атаку, расставились в казанской зоне, а Никита Гусев, не найдя предложений от партнеров, простым как пробка кистевым броском отправил шайбу в сторону ворот. Вряд ли Гусев рассчитывал на прямой заход шайбы в ворота — скорее на отскок. Кто же знал, что Игорь Бобков в это время будет прохлаждаться у другой штанги, а на щитки сядет, лишь когда шайба, неспешно трепыхаясь, зайдет в рамку.
В остатке игры Бобков, стоит отметить, исправится, выручив в сложных моментах на ближней дистанции.
Особо позитивных изменений не замечено и с игрой в неравных составах в исполнении «Ак Барса». Надежды на резкое улучшение положения дел по большинству с приходом Майка Пелино на место тренера, пожалуй, уже можно убрать подальше или по крайней мере отложить в долгий ящик.
Не сказать, что попыток было очень уж много: за второй период одна двухминутка большинства. Однако то, как прошли эти две минуты в исполнении двух спецбригад «Ак Барса», лучше не вспоминать: даже зайти в чужую зону оказалось затруднительно, не то чтобы созидать.
Да, на Дальнем Востоке некий свет в конце тоннеля засветился, но две шайбы в ворота «Амура» и «Адмирала» при неравных составах — слабый аргумент. Показательны именно такие игры, когда нужно взламывать оборону, составленную из мастеров того же уровня, что есть у Дмитрия Квартальнова.
Именно с такими защитными линиями «Ак Барсу» предстоит справляться в плей-офф, до которого остается всего полтора месяца.
Возвращение Воронкова получилось блеклым
Целый месяц пропустил все еще молодой и дерзкий Дмитрий Воронков после нашумевшего случая со столкновением с Петром Хохряковым во время последнего «зеленого дерби». Казанского форварда тогда отравили с арены на скорой помощи, а Хохрякову прописали пять игр дисквалификации и миллион рублей штрафа.
И вот Воронков, который, будем честны, прошлогодний свой блеск заметно растерял, вновь на льду. Вчера в «Ледовом дворце» 21-летний форвард так и не позволил себе свои фирменные провокации, не отметился силовыми приемами, а с излюбленного пятака его быстро и легко вытолкнули. Пока что в нынешнем сезоне старого доброго Воронкова мы так и не видели, а болельщики по тому дерзкому парню уже давно соскучились.
Впечатлил ли этот Воронков вчера? Едва ли. Главное, чтобы к предстоящему плей-офф он себя прошлогоднего все-таки нашел.
Справка
СКА — «Ак Барс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
11 января
«Ледовый дворец
Голы:
- 0:1 — 4 Линдхольм (Уил)
- 1:1 — 9 Гусев (Воробьев, Моисеев)
- 1:2 — 20 Дыняк (Галимов, Рукавишников)
- 1:3 — 60 Уил
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