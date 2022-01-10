Бизнес-аккаунт дня: челнинский сервис по доставке экзотических фруктов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 229-я

Челнинская компания Trimango с весны 2020 года занимается бизнесом по доставке манго, питахайи и других экзотических фруктов. Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Тропические фрукты — в шаговой доступности

В мире сегодня известны 300 сортов манго, и оценить вкус более 40 из них предлагает своим заказчикам компания trimango.chelny. Вдобавок к этому можно заказать мангостан, гранадиллу, пепино или лонган. Кроме этих тропических фруктов, в ассортименте есть рамбутаны, арбузы, дыни, киви, папайя, питахайя и другие экзотические плоды.

Привозят продукцию из Таиланда, Бразилии, Эквадора, Вьетнама, Колумбии и других стран мира. Все фрукты, утверждают создатели бренда, только естественного дозревания, а доставляют их самолетами два раза в неделю. Попробовать вкус любого из этих плодов или смузи и соки из них могут не только челнинцы, но и жители ближайших к автограду городов.

Сегодня аналитический разбор аккаунта Trimango провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Специализация агентства — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.

Геотег — эффективный маркетинговый инструмент, увеличивающий посещаемость и охваты

В середине зимы как никогда скучаешь по морю, припекающему солнцу и спелым экзотическим фруктам. И если вы все еще не в Дубае, то можете насладиться дарами дальних жарких берегов, заказав тропические фрукты в инстаграм-аккаунте @trimango.chelny. На аватаре изображен яркий логотип и название компании — это один из оптимальных вариантов для такого аккаунта.

Логин — имя пользователя @trimango.chelny можно оставить без изменений, но лучше не использовать в названии точку.

Имя аккаунта «МАНГО И ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ» содержит в себе самые популярные запросы. По данным wordstat, слово «манго» запрашивают в поиске более 1 млн раз в месяц.

Описание аккаунта (раздел «О себе») сделано хорошо: представлен основной продукт «ШЕЙКИ из манго БЕЗ САХАРА» и описаны основные сильные стороны компании: «Вся экзотика В НАЛИЧИИ», подробный адрес торговой точки и «Доставка до квартиры».

Однако в постах не указывается геометка. Геотег, или геометка, указывает на месторасположение конкретного объекта на карте. Это эффективный маркетинговый инструмент, увеличивающий посещаемость аккаунта и охваты постов. Это активная функция, по которой можно посмотреть фотографии или отзывы других пользователей о компании. А также отметить компанию в «Инстаграме» при публикации поста.

Highlights. Раздел «Актуальное» в аккаунте оформлен живо: все понятно, легко найти информацию, единый стиль в дизайне.

Бизнес-аккаунт. Аккаунт @trimango.chelny представлен в Instagram как бизнес-аккаунт, выбрана категория «Товар/услуга», также есть сайт trimango.me/nch и отдельный магазин на «Таплинке». Рекомендую подключить Instagram Shopping для удобных и быстрых заказов из «Инстаграма». Instagram Shopping — это набор функций, которые позволяют людям легко совершать покупки через фото и видео вашего бренда в Instagram.

Хештеги — для привлечения новой аудитории

Контент. Его созданию уделяется большое внимание: он такой же сочный, как и тропические фрукты. Поскольку это сеть джус-баров, открытых по франшизе, то основной офис в Казани на постоянной основе организовывает фотосессии с моделями. Качественная фото-, видеопродукция делает аккаунт живым и по-домашнему теплым и праздничным. Подробные тексты в постах дают исчерпывающую информацию и создают желание заказать продукцию на дом.

Не используются хештеги для привлечения новой аудитории.

В декабре в связи с высоким сезоном был очень активный постинг публикаций, что повлияло на охваты, и количество лайков снизилось. Для увеличения охватов и вовлеченности можно было запустить таргетированную рекламу на самые популярные посты и организовать конкурс в соавторстве.

Для увеличения продаж не используются ссылки для заказов в Stories.

Конкуренты. На текущий момент у компании «Триманго» в Набережных Челнах практически нет прямых сильных конкурентов в «Инстаграме».

Рекомендации:

Аккаунт в целом хорош, и есть несколько рекомендаций, которые сделают его еще лучше:

Выкладывать публикации систематично: например, два раза в неделю или через день. Для более эффективных продаж запустить Instagram Shopping для продаж через Instagram. Создать быстрые сообщения в Direct. Отвечать на запросы в Direct и на комментарии. Проанализировать и подобрать хештеги для использования в постах. При публикации в Stories продукции и спецпредложений использовать ссылки для заказов.