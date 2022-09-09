Пимурзин Вячеслав Валерьевич

Общая информация

Основатель и управляющий партнер компании «Доступный офисный фонд»

Родился 9 ноября 1986 году в р.п. Лаишево Татарской АССР.

Окончил Лаишевскую Среднюю Школу N 2.



2004 г.— поступил в Казанский Институт Предпринимательства и Права на экономический факультет по специализации «Менеджмент организации».

— начал работать специалистом в ООО «Деловой Мир» .

— сооснователь компании ООО «Современные информационно-справочные технологии» (ООО «Система») — ныне ООО «ДОМ».



2006-2008 гг — получил второй профессиональный опыт в компании «ИКЕА» в должности администратор магазина отдела Икеа-Сервис. Прошел 36 международных тренингов в компании одним из которых является «Heart».

2009 г. — начал работать в АО «Альфа-Банк» в отделе розничного кредитования.

2010 г.— основал первый ипотечный сервис с аккредитацией 18 банков.

— получил дополнительное образование в Финансовом Университете при Правительстве РФ по дисциплине Финансовый брокеридж.

2016 г.— компания «Система» начала работу по привлечению клиентов и развитию розничной сети «ДОМ.РФ».

2020 г. — согласован кообрендинг и переименование «Федерального Ипотечного Агентства» в торговое название «БУДЕТ ДОМ В РФ», а также переименование юридического лица в ООО «ДОМ ".

2021 г. по настоящее время управляющий партнер компании «Доступный офисный фонд»







Женат, воспитывает двоих детей.





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