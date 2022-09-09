Пимурзин Вячеслав Валерьевич
Общая информация
Основатель и управляющий партнер компании «Доступный офисный фонд»
Родился 9 ноября 1986 году в р.п. Лаишево Татарской АССР.
Окончил Лаишевскую Среднюю Школу N 2.
2004 г.— поступил в Казанский Институт Предпринимательства и Права на экономический факультет по специализации «Менеджмент организации».
— начал работать специалистом в ООО «Деловой Мир» .
— сооснователь компании ООО «Современные информационно-справочные технологии» (ООО «Система») — ныне ООО «ДОМ».
2006-2008 гг — получил второй профессиональный опыт в компании «ИКЕА» в должности администратор магазина отдела Икеа-Сервис. Прошел 36 международных тренингов в компании одним из которых является «Heart».
2009 г. — начал работать в АО «Альфа-Банк» в отделе розничного кредитования.
2010 г.— основал первый ипотечный сервис с аккредитацией 18 банков.
— получил дополнительное образование в Финансовом Университете при Правительстве РФ по дисциплине Финансовый брокеридж.
2016 г.— компания «Система» начала работу по привлечению клиентов и развитию розничной сети «ДОМ.РФ».
2020 г. — согласован кообрендинг и переименование «Федерального Ипотечного Агентства» в торговое название «БУДЕТ ДОМ В РФ», а также переименование юридического лица в ООО «ДОМ ".
2021 г. по настоящее время управляющий партнер компании «Доступный офисный фонд»
Женат, воспитывает двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420090
- Телефон: +7 (965) 598-57-49
- Email: 1@dosfond.ru
- Сайт: dosfond.ru
Дата последнего обновления: 09.09.2022