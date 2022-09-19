Доступный офисный фонд (ООО «Твой Дом»)
Строительство, Коммерческая недвижимость
Общая информация
Доступный офисный фонд (ООО «Твой Дом») реализует коммерческую недвижимость в Татарстане. Компания действует в партнерстве с Гарантийным Фондом РТ и с Фондом поддержки предпринимательства РТ. Также компания сотрудничает с ПАО «Сбербанк». Направления деятельности:
- управление коммерческой недвижимостью;
- разделение крупных объектов на небольшие, удобные для ведения малого и среднего бизнеса; юридическое оформление, подготовка кадастровых документов;
- ремонт и благоустройство помещений и прилегающей территории под ключ;
- продажа коммерческой недвижимости с использованием льготных программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Основатель и управляющий партнер — Пимурзин Вячеслав Валерьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 (965) 598-57-49
- Email: 1@dosfond.ru
- Сайт: dosfond.ru
Дата последнего обновления: 19.09.2022