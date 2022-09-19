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Доступный офисный фонд (ООО «Твой Дом»)

Строительство, Коммерческая недвижимость
Доступный офисный фонд (ООО «Твой Дом»)

Общая информация

Доступный офисный фонд (ООО «Твой Дом») реализует коммерческую недвижимость в Татарстане. Компания действует в партнерстве с Гарантийным Фондом РТ и с Фондом поддержки предпринимательства РТ. Также компания сотрудничает с ПАО «Сбербанк». Направления деятельности:

  • управление коммерческой недвижимостью;
  • разделение крупных объектов на небольшие, удобные для ведения малого и среднего бизнеса; юридическое оформление, подготовка кадастровых документов;
  • ремонт и благоустройство помещений и прилегающей территории под ключ;
  • продажа коммерческой недвижимости с использованием льготных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Основатель и управляющий партнер — Пимурзин Вячеслав Валерьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: +7 (965) 598-57-49
  • Email: 1@dosfond.ru
  • Сайт: dosfond.ru

Дата последнего обновления: 19.09.2022

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