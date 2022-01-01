Культурный январь: начало Шаляпинского фестиваля, внеземной художник и фотопутешествие дорогами Рериха

Начало года в Казани ознаменуется двумя музыкальными фестивалями, знаковыми выставками и первыми премьерами в Кариевском ТЮЗе

Фото: Максим Платонов

Январь — не только сплошной хоровод вокруг елки и лежание под ней же. Конечно, праздничное настроение растянется надолго, но ждут нас и другие культурные события. И если театральные премьеры пока впереди, то музыкальные фестивали и выставки ярких художников — уже в нашем распоряжении.

От «Тоски» до «Сююмбике»

Главное событие в театре оперы и балета им. М. Джалиля выпадает на самый конец месяца — 30 и 31 января здесь откроется XL Шаляпинский фестиваль. В эти дни почитателей оперы ждет премьера — «Тоска» Джакомо Пуччини режиссера-постановщика Юрия Александрова. Музыкальным руководителем постановки выступил Ренат Салаватов, художником — Вячеслав Окунев.

Пока список исполнителей премьерных показов не обозначен, но известно, что в афишу юбилейного фестиваля вошли 11 спектаклей. Главные партии во всех спектаклях исполнят приглашенные артисты.

Отметим, что в программу вошла премьера текущего сезона — опера «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, тоже поставленная Юрием Александровым, с Ахмедом Агади и Гульнорой Гатиной в главных ролях. Закроет фестиваль опера Резеды Ахияровой «Сююмбике», которую покажут дважды — 21 и 22 февраля.

Фото: пресс-служба КАРБДТ им. В.И. Качалова

150-й «Айболит»

8 января 2022 года на сцене театра Качалова пройдет 150-й юбилейный спектакль «Доктор Айболит». Как обычно, инсценировка Александра Славутского будет идти в сопровождении живой музыки и пения.

Премьера сказки-мюзикла состоялась в 2000 году, и вот уже третье десятилетие ее будет оживлять благодатная детская вера в победу добра над злом. Сказка сделает свое дело: поможет ребенку ориентироваться в окружающем мире, обогатит его душевную жизнь, заставит его почувствовать себя бесстрашным участником воображаемых битв за справедливость, добро и свободу.

Как проводит каникулы Снегурочка

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» с 3 по 5 января приглашает детей и взрослых на новогодние «Каникулы Снегурочки». Яркие персонажи спектакля порадуют юных татарстанцев в стенах бывшей фабрики Алафузова, гостей интерактивного шоу ждет яркое театрализованное представление со спецэффектами и масштабными декорациями. В новой истории Снегурочка познакомит юных зрителей и их родителей со своей новой подругой — внучкой Кощея Бессмертного.

Художником-постановщиком выступила Марина Ясельская, которая уверена, что все без исключения сказки объединяет то, что они несут добро. «Наша история еще и помогает понять, что гораздо лучше быть добрым, отзывчивым человеком, чем закрываться в себе, что никакие компьютерные технологии не заменят живого общения, а в жизни всегда находится место настоящему чуду», — считает заслуженная артистка Татарстана.

Кстати, для своих гостей герои сказки подготовили сладкие новогодние подарки. Показы интерактивного приключения состоятся в 10.00, 13.00 и 16.00.

Фото roerichs.com

Дорогами Николая Рериха

21 января в 17 часов в Галерее современного искусства откроется выставка фоторабот «По маршруту Мастера». Их автор — всемирно известный востоковед и основатель научной школы рериховедения, историк, философ, общественный деятель, генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха в Москве Людмила Шапошникова. Она ушла из жизни в 2015 году, а создателями и организаторами проекта выступают Государственный музей изобразительных искусств РТ, Международный центр Рерихов, Международный совет рериховских организаций имени С.Н. Рериха и Региональная общественная организация «Татарстанское рериховское культурное объединение».

Выставка посвящена Центрально-Азиатской экспедиции, которую в 1923—1928 годы совершил выдающийся русский художник и путешественник Николай Константинович Рерих. Он вместе с женой и сыном прошел по территориям Индии, Тибета, Монголии. Часть маршрута пролегла по Советскому Союзу, в том числе и по Алтаю. Людмила Шапошникова в 1975—80-е годы в одиночку повторила большую часть маршрута Рерихов, а результаты этой работы отразились в книге-альбоме «От Алтая до Гималаев» (1987) и в изданной в 1999—2005 годы фундаментальной трилогии «Великое путешествие».

На экспозиции будет представлено 120 художественных фоторабот, об их авторе организаторы выставки расскажут подробнее на открытии и на запланированных в рамках работы выставки на экскурсиях и лекциях.

Былое и думы старика Хая

Яркой премьерой встретит новый год Татарский театр юного зрителя имени Г. Кариева. 21 и 22 января здесь представят спектакль «Арыну» («Искупление») режиссера Тимура Кулова. Авторами пьесы выступили сам постановщик и драматург Айдар Ахмадиев. Постановка посвящена юбилею народного артиста Татарстана Нуриахмета Сафина.

Спектакль расскажет об одиноком старике по имени Хай. С ним рядом уже нет дорогих и любимых людей. Его окружают лишь предметы и воспоминания о давно минувших событиях, заслоняя живых людей. Как далеко может зайти человек в погоне за прошлым? Какие истории скрывают на самом деле предметы? И что значит быть живым, когда всех, кого ты любил, уже потерял? Всего за несколько дней с героем произойдут события, которые заставят его по-новому взглянуть на себя и изменить мир. Ведь лед рано или поздно должен растаять, а на его месте расцвести настоящие, живые цветы.

Кстати, в январе кариевцы обещают еще одну премьеру. 29 и 30 января они представят спектакль «Алтынчеч» («Златовласка») режиссера Резеды Гариповой.

Художник, который выставлялся за пределами Земли

15 января в галерее «Дом-Art» откроется выставка «Казань в сердце моем» Ильяса Айдарова. Этот художник и архитектор — правнук Мутыгуллы Тухватуллина (1845—1920), татарского просветителя, имама татарской Красной мечети города Уральска, духовного наставника и учителя Габдуллы Тукая. А бабушкой Айдарова была Галия Кайбицкая, народная артистка Татарстана (1906—1993).

Но знаменит он и сам по себе — своими самобытными работами, которые есть и в музеях, и в частных коллекциях. А еще — благодаря уникальной выставке на борту МКС в 2002 году. Он стал первым в истории человечества художником, который выставлялся на международной космической станции — по сути, за пределами Земли. Соответствующая запись об этом есть в Книге рекордов Гиннесса.

Сегодня художник живет и работает в Москве, но на открытии персональной выставки в казанской частной галерее обещает быть самолично.

С фестивалем — в Рождество

В январе в БКЗ им. С. Сайдашева продолжается «Рождественский фестиваль», который по традиции открылся накануне новогодних праздников и Рождества. Впереди — еще три концерта.

3 января вечером состоится «Бал-маскарад» — калейдоскоп из популярных классических и эстрадных произведений в исполнении камерного оркестра Renaissance под руководством Анастасии и Лидии Илюшкиных.

4 января — программа Christmas Jazz, в которой саксофонист и композитор Азат Баязитов вместе с пианистом Андреем Руденко представят праздничный фейерверк ярких и известных мелодий в джазовой обработке.

5 января пройдет концерт «Под музыку Вивальди» в исполнении молодых и очень талантливых музыкантов, в которой будут исполнены не только «Времена года».

6 января зрителей ждут два дневных органных концерта «Рождественская мистерия». В мистическое музыкальное путешествие по рассказу Гоголя «Ночь перед Рождеством» предлагает отправиться хранитель органа концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина.

В Свияжск за пряниками

Особую программу к празднику подготовил музей-заповедник «Остров-град Свияжск». 7 января здесь отпразднуют «Рождество в Свияжске» — с песнями, играми, разучиванием колядок и гулянием с ними по острову. Гости научатся колядовать сами, и вполне возможно, покинут Свияжск с целыми мешками сладостей, которые заработают своими праздничными поздравлениями.

Кроме того, с 2 по 9 января три раза в день будет проводится интерактивная новогодняя программа «Как богатырь Добрыня в Свияжске Новый год спасал». Сама сказка — это не повествование со сцены, артисты вовлекают зрителей всех возрастов в игру, устраивают состязания и конкурсы, которые неизменно оканчиваются чаепитием с пряниками и победой добра!

О любви, волшебстве и каруселях

Интересные концерты подготовила и Татарская филармония им. Г. Тукая. Сразу после празднования Нового года, 2 января, здесь выступит Алла Рид. Российская певица, финалистка шоу «Голос», солистка театра «Александра Градского», звезда телепроекта «Три аккорда» на Первом канале привезет в Казань новое музыкальное шоу «О любви на разных языках». Оно с аншлагом прошло уже во многих городах России, а еще певица недавно гастролировала с ним по Израилю. В программе — современная эклектика песен на пяти языках, в нее входят новые версии хитов советской эстрады, русских романсов, песен Владимира Высоцкого, еврейские шлягеры и мировые хиты рок-н-ролла в сопровождении блестящего московского бэнда.

Конечно же, неслучайно 5 января в филармонии выступит группа «ПЯТЕRО». Тем самым музыканты продолжат традицию своих сольных концертов в Казани, теперь уже с новой программой «Волшебство рядом». Зрителей ждет оригинальный подход группы к аранжировкам каждой песни, которую они исполняют: солнечный фанк и дерзкие нотки рока, утонченная акапелла и мощное многоголосие.

На 20 января Госоркестр народных инструментов Татарстана пригласил в гости мультиинструменталиста Вениамина Мясоедова и аккордеониста Сергея Осокина. Вместе музыканты подготовили особую программу «Музыкальная карусель», в которой прозвучат мелодии разных композиторов, разных лет и стран.

Вениамин Мясоедов имеет редкий талант, он блистательно играет на десятках духовых инструментов. С ними он объездил полмира, солировал на больших и малых сценах со многими отечественными и зарубежными музыкальными коллективами. Сергей Осокин завоевал множество гран-при всероссийских и международных конкурсов, участник музыкальных фестивалей. Ожидается, что гости исполнят и собственные сочинения и аранжировки.