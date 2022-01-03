«Новый 1992»: вера в казанских нефтехимиков, подарки депутатам и английские джипы в Татарстане

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно тридцать лет назад, часть 3-я

Фото: Михаил Козловский

Татарстан проводил 2021 год и встречает 2022-й в условиях ковидных ограничений и готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает в чем-то очень похожий на нынешний период: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Новогодние подарки»

В декабре 1992 года народные депутаты Татарстана получили на Новый год продуктовый набор. За подарки пришлось раскошелиться — каждый депутат отдал почти 3 тысячи рублей.

«Новогодние подарки» получили народные депутаты Татарстана. В «пакет» вошли, например, коробка конфет «Птичье молоко», банка персика в сахарном сиропе, икра минтая, кофе, шпроты, шампанское и коньяк. Подарки были небесплатные: по 2 850 рублей с депутата».**

Фото: Эдвард Хакимов. pastvu.com

КАИ И КХТИ закрываются

В то же время два главных технических вуза города — Казанский авиационный институт и Казанский химико-технологический институт — были заняты преобразованиями. Через несколько лет они вновь поменяют статус, станут КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ.

«КАИ и КХТИ закрываются. Студентам и преподавателям не стоит падать в обморок от этого сообщения — оно приятное. Просто два крупнейших вуза преобразуются: КАИ — в Государственный технический университет, а КХТИ — в Государственный технологический университет. Красивое имя, высокая честь!»**



«Мы достаточно сильны, чтобы двигаться вперед»

Как в начале 90-х годов в республике развивалась химическая отрасль, которая должна была стать экономическим фундаментом суверенного Татарстана? Автор материала призвал поддержать научные школы республики, не закупая технологии только на Западе. Предлагал выйти из «замкнутого круга», улучшив производство благодаря казанским ученым.

«Со всех сторон доносятся известия о всеобщем спаде производства, низком уровне отечественных технологий, о том, что без импорта реагентов, катализаторов, оборудования, технологий невозможно обеспечить нормальную работу. Создается впечатление, что мы уже ни на что не способны, сами делать ничего не умеем и только смотрим, где что купить или получить по линии гуманитарной помощи.



Дело доходит до того, что для уничтожения химических веществ, созданных за многие годы, высокая делегация Академии наук отправляется на американский военный полигон, чтобы ознакомиться с новыми технологиями и закупить их.



Между тем наличие в Татарстане широко известной во всем мире Казанской школы химиков, двух мощных учебных химических центров, где собирается самая талантливая молодежь, сосредоточение мощной химической промышленности сами по себе должны были бы способствовать поддержанию на мировом уровне работающих производств и нормальному их развитию <…>.



Анализ химических предприятий Татарстана показывает, что возможно значительное улучшение работы многих производств на основе разработок казанских ученых, в том числе и наших. Необходимо все-таки выйти из этого замкнутого круга непонимания, найти общий язык и силы для совместной реализации достижений ученых. Это особенно актуально с точки зрения суверенности Татарстана. Ведь суверенность означает не только возможность открытого обсуждения, но и решения политических вопросов, на что уходят сейчас основные силы. Главное — экономическая самостоятельность, основанная на высшем техническом уровне действующих и вновь создаваемых производств с учетом самых современных достижений науки.

А. Лиакумович».*

Фото: из архива ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Веришь — не веришь»

По данным социологических исследований, татарстанцы на тот момент стали меньше доверять политическим обещаниям партий. 67 процентов опрошенных Верховным Советом РТ граждан заявили, что не доверяют «ни одной политической силе». Коммунистам симпатизировали на тот момент примерно 7—9 процентов жителей республики (а ведь еще в августе за них готовы были проголосовать 27% избирателей).

«Прошедшему году, по всей видимости, предстоит войти в историю как самому «беспартийному» за последние 75 лет отечественной истории.



Этот вывод подкрепляется многочисленными социологическими исследованиями, проходившими в 1992 году и фиксировавшими неуклонный спад популярности любых политических партий и движений.



Накануне новогодних праздников социологи Верховного Совета Татарстана обнародовали итоги своего исследования по вопросам политической ориентации избирателей республики.



66,8 процента опрошенных заявили, что не доверяют ни одной политической силе. В октябре эта цифра равнялась 56,2 процента (далее октябрьские данные будут приводиться в скобках).



Наименьшей популярностью (если это вообще можно назвать популярностью) пользуются партии и группировки коммунистической и социалистической ориентации — 7,6 процента (9,9). Картина станет еще более удручающей для коммунистов, если напомнить, что в августе им симпатизировало 27 процентов потенциальных избирателей. <...> Несколько месяцев назад президент республики в беседе с журналистами, отметив низкую популярность в народе действующих партий, дал понять, что в недалеком будущем может возникнуть новая — «президентская» партия. Поживем — увидим?

Л. Толчинский».**



Фото wikipedia.org

Анатолий Собчак: «Пора заканчивать с этапом национального романтизма»



За несколько месяцев до распада СССР, в сентябре 1991 года, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак на страницах казанского издания заявил, что «никого нельзя удерживать», обсуждая стремление нескольких регионов к независимости. По его мнению, каждой республике «надо дойти до конца процесса самоутверждения». Анатолий Собчак ссылался на пример Грузии, которой после объявления независимости придется думать о том, где взять электроэнергию, которой у нее нет, или топливо, предрекая ту же судьбу другим национальным анклавам. «Во многих национальных образованиях создаются национал-коммунистические режимы», — уверял он. Собчак советовал ликвидировать «остатки коммунизма» во всех регионах, иначе «мы создадим феодально-коммунистические режимы по окраинам».

«Сейчас никого нельзя удерживать, говорит Анатолий Собчак, размышляя о национальных интересах в стране.

— Надо дать возможность каждой республике дойти до конца этого процесса самоутверждения. Однако необходимо уже заканчивать с этапом национального романтизма.

Для того чтобы выжить, подчеркнул он далее, недостаточно просто объявить государственную независимость. А что с этой независимостью делать? «Той же Грузии надо подумать, где взять электроэнергию, которой у нее нет, топливо, и не возникнет ли ситуация, когда вся республика останется на зиму без тепла?»



«Прежде чем говорить о полной независимости, — добавил Анатолий Собчак, — надо осознать, что во многих национальных образованиях создаются наивно-коммунистические режимы. Надо бы совместно ликвидировать остатки коммунизма во всех без исключения регионах страны, а потом уже говорить о самостоятельности. В противном случае мы создадим феодально-коммунистические режимы на окраинах».***

«Автокам» не теряет оптимизма

В статье сообщается об очередной попытке наладить в Татарстане сборку английских джипов. Глава компании «Автокам» Григорий Рысин пожаловался, что партнерские предприятия и филиалы «проявили советскую предприимчивость» и разорвали договоры. Но интересно, что лидер «Автокама» фактически предсказал появление в будущем других совместных предприятий Татарстана с иностранными компаниями (в том числе «Даймлера» с КАМАЗом). Рысин заявил о неэффективности сборки машин из английских комплектующих и хотел бы локализовать свое производство в республике. Тогда ему это не удалось. Но 15 лет спустя многие бизнесмены именно этим и занялись.

Фото: музей КАМАЗа

«В перспективе наши расчеты все равно окажутся правильными. Мы уверены, что это наиболее реальный путь создания свободной экономики, вхождения в мировое экономическое пространство. И в то же время надо признать, в оценке темпов хозяйственной реформы мы просчитались. Деклараций, к сожалению, больше, чем реальных перемен. Сегодня заниматься производством способны только донкихоты. Инвестиции в производство или плата за кредит в 120 процентов годовых (а срок получения прибыли — один-два года) — это абсурд».****

* «Советская Татария»» от 3 декабря 1992 года

** «Вечерняя Казань» от 30 декабря 1992 года

*** «Вечерняя Казань» от 4 сентября 1991 года

**** «Советская Татария» от 1 декабря 1992 года

Сергей Афанасьев, Ангелина Панченко