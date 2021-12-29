Татарстанцев обвинили в ценовом сговоре на торгах по федеральной трассе в Саратове

По мнению УФАС по РТ, фирмы «Геоцентр» и «Аллюр» заключили картельное соглашение ради поддержания цены в конкурсе

Как стало известно «Реальному времени», в Саратове развернулась ожесточенная борьба за крупный госконтракт с участием татарстанских фирм. Казанское ООО «Аллюр» и мамадышское ООО «Геоцентр» наряду с еще несколькими организациями участвовали в конкурсе за право установить границы федеральной трассы А-298, проходящей по территории Саратовской, Пензенской и Тамбовской областей. За счет обвального снижения первоначальной цены тендера — со 110 миллионов до 600 тысяч рублей — победа досталась «Геоцентру», который по факту «переуступил» ее «Аллюру». Проигравшие участники торгов от лица федеральной службы «Рослесинфорг» пожаловались антимонопольщикам на манипуляции татарстанцев. В Татарстанском УФАС России, изучив материалы закупки, согласились — на лицо картельный сговор.

«Снизили цену на 99,4% — это же подозрительно!»

Татарстанских участников одного из крупных конкурсов в области кадастра и картографии, проходившего в Саратовской области, подозревают в ценовом сговоре. По просьбе пензенских коллег республиканские антимонопольщики рассматривают жалобу ФГБУ «Рослесинфорг» в отношении мамадышского ООО «Геоцентр» и казанского ООО «Аллюр». Оба состязались за госконтракт ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» стоимостью 110 млн рублей.

За эту сумму победитель тендера должен был выполнить ряд работ по придорожным полосам федеральной трассы А-298 автодороги Р-208 Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан» в Пензенской и Саратовской областях, протяженностью 236,6 км.



По мнению заявителя, татарстанский тандем «отбил» сделку по известной схеме, которая в обиходе называется «иду на таран». По ней победитель — в данном случае «Геоцентр» — снижает стартовую цену до минимума, а затем уклоняется от заключения контракта. Вместо него право на его исполнение достается второму победителю — «Аллюру», набравшего максимальные баллы при квалификационном отборе.



— «Геоцентр» сбил стартовую цену на 99,4% и сразу вышел из борьбы. Это уже должно настораживать, так как выполнить контракт с таким дисконтом просто невозможно, — заявила «Реальному времени» руководитель тендерного отдела ООО Федеральный кадастровый центр — бюро техников и инженеров» Любовь Мухина. — После этого контракт автоматически достался ООО «Аллюр», которое за подачу технической заявки получило максимум — 100 баллов, несмотря на ошибки, — удивилась она.

Неожиданные результаты конкурса, проведенного ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», по ее словам, шокировали остальных участников. Но подать жалобу в ФАС на то, что заказчик провел квалификационный отбор с нарушениями нельзя, так как у антимонопольной службы нет полномочий проверять порядок проведения технических заявок, пояснила Любовь Мухина. Поэтому проигравшие инициировали процедуру выявления картельного сговора между двумя казанскими участниками.

По словам Мухиной, сначала жалоба от их имени поступила в ФАС России, но была отклонена. «Нам ответили, что не находят признаки сговора», — сообщила она. Несмотря на отказ, повторную жалобу с требованиями проверить признаки картельного сговора направила Федеральная служба ФГБУ «Рослесинфорг» и добилась открытия антимопольного дела в Пензенском УФАС РФ. Оттуда обращение передали в Казань.

По словам Мухиной, сначала жалоба от их имени поступила в ФАС России, но была отклонена. Фото: fas.gov.ru

Осенью Татарстанское УФАС России возбудило против ООО «Аллюр» и ООО «Геоцентр» дело по признакам нарушения ст. 11, ч. 1. пункта 2 закона «О защите конкуренции», выразившегося в достижении устного картельного соглашения. Как говорится в определении, его реализация «привела к поддержанию цены в открытом конкурсе в электронной форме №0860400000321000019».

Как казанский «Аллюр» получил 100 баллов

Саратовское ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» объявило конкурс по определению подрядчика для проведения работ по определению кадастровых границ придорожной полосы федеральных автомобильных дорог в начале этого года. Начальная стоимость составила свыше 110 млн рублей. Конкурсные заявки подали семь компаний из разных регионов страны. Среди них федеральная служба Рослесхоза ФГБУ «Рослесинфорг», саратовское ООО «Федеральный кадастровый центр — бюро техников и инженеров», питерское «Лимб-Сервис», самарское ООО «Самарский центр геодезии и землеустройства». Кроме того, в конкурсе приняли участие три татарстанские компании ООО «Аллюр», ООО «Геоцентр», АО «Бюро технической инвентаризации».

Победитель «Геоцентр» предложил выполнить работы за 600 тысяч рублей, опустив стартовую цену на 99,4%. Второе место заняло «Аллюр» — снижение на 1,3% — до 110 млн рублей, а третье — саратовское ООО Федеральный кадастровый центр — бюро техников и инженеров», снизившее цену на 47,9% — до 57,9 млн рублей. ФБГУ «Рослесинфорг» заняло 4-е место, предложив цену в 72 млн рублей.

В отличие от аукциона, когда главным критерием определения победителя является низкая цена, в конкурсе выставляются квалификационные баллы при оценке технической документации. Именно в этой части победил «Аллюр», получивший 100 баллов, тогда как остальным оценки были срезаны. По словам Любови Мухиной, они подготовили техническую документацию на 180 листах с привлечением внешних экспертов, но получили низкую оценку.

Саратовское ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» объявило конкурс по определению подрядчика для проведения работ по определению кадастровых границ придорожной полосы федеральных автомобильных дорог в начале этого года. Фото: nvlg.rosavtodor.ru

«Спалились» на одном IP-адресе

Во время разбирательства Татарстанское УФАС России установило, что «Геоцентр» и «Аллюр» подавали заявки с одного IP-адреса и использовали единую инфраструктуру.

— На основании сведений, предоставленных ООО «Мэйл.ру», Татарстанским УФАС России установлено, что ООО «Аллюр» и ООО «Геоцентр» в период проведения закупки № 0860400000321000019, в том числе в день подачи заявок — 09.04.2021 — входили в электронную почту с одного и того же IP-адреса, — говорится в определении УФАС по РТ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единоличным владельцем ООО «Геоцентр» является Диляра Зинатуллина. Учредителем ООО «Аллюр» является Алла Павлова, которой принадлежит 100% долей. Юридически ну или формально они не аффилированы друг с другом, установил УФАС по РТ.

Однако, по мнению антимонопольщиков, подача заявок с одного IP-адреса «свидетельствует о намеренном совместном участии в закупках с целью поддержания цены контрактов, максимально приближенными к НМЦК и победе на закупках, а сами действия являлись формальной имитацией конкурентной борьбы».

Исходя из этого, УФАС по РТ пришло к выводу, что в действиях «Геоцентра» и «Аллюра» содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства с целью поддержания цены в открытом конкурсе в электронной форме.

«Реальное время» дозвонилось до главы ООО «Аллюр» Адиля Бикеева, но он не стал комментировать претензии антимонопольной службы: «Все есть на сайте УФАС по РТ».

Дело рассматривается несколько месяцев, но вынесение финального решения откладывается. Очередное заседание накануне отложили из-за нехватки материалов.

— Если будет обвинительное заключение, то квалифицировать его административную часть будут по части 2 статьи 14.32. — заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности, — пояснили в пресс-службе УФАС по РТ.

УФАС по РТ пришло к выводу, что в действиях «Геоцентра» и «Аллюра» содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства с целью поддержания цены в открытом конкурсе в электронной форме. Фото: Роман Хасаев

Штраф — сам по себе, контракт — сам по себе

Несмотря на возбуждение дела, заказчик не расторг госконтракт с «Аллюром», он остается в силе. Руководитель экспертного центра института госзакупок Александр Евсташенков пояснил «Реальному времени», что 44-ФЗ не дает права заказчику в одностороннем порядке расторгать договор, даже если антимонопольные органы усматривают признаки сговора победителя.



— По правилам 44-ФЗ заказчик обязан заключить контракт с участником, который предложил наиболее низкую цену и чья заявка признана соответствующей, — пояснил он. — В конкурсе побеждает тот, кто предложил лучшие условия.

Расторгнуть договор заказчик может в двух случаях, которые установлены законодательством о госзакупках.

«Во-первых, если компания перестала отвечать требованиям, которые установлены в конкурсной документации. В данном случае, этого не происходит со вторым участником. Во-вторых, если исполнитель ненадлежащим образом исполняет контракт. Если он исполняет добросовестно, то заказчик не имеет оснований брать его и расторгать. Сам факт того, что проводится антимонопольное разбирательство в части сговора двух татарских компаний не является ни основанием, ни правом для заказчика расторгать контракт в одностороннем порядке», — сообщил Евсташенков.

Если же сговор татарстанских дорожников докажут, нарушение будет рассматриваться в рамках антимонопольного законодательства, и это вопрос ответственности за недобросовестное поведение. «Здесь могут быть наложены административные штрафы. Но при этом заказчик не просто не обязан, но и не вправе расторгнуть контракт. Штраф — сам по себе, контракт — сам по себе», — пояснил эксперт.



Если есть сговор, то с заказчиком торгов

Правда, к схеме «иду на таран» прибегают чаще всего в аукционах, а не в конкурсах. «В аукционах критерий оценки один — цена, с ней можно поиграть, заметил собеседник «Реального времени». — А в конкурсах есть отбор по квалификации: участники должны представить техническую заявку и прочее».

Говоря об этой истории, глава экспертного центра института госзакупок высказал сомнение в том, что сговор между этими компаниями мог повлиять на итоги контракта.

— Честно говоря, слабо понимаю, как этот сговор повлиял на результаты закупок, потому что если участники предлагают заявку сразу с наилучшими условиями по цене, квалификации, по качеству, думаю, даже если есть сговор, то здесь проблематично повлиять на результат в конкурсе, — сомневается он.

По его мнению, сговор в конкурсе обычно возникает не между участниками, а между каким-либо участником и заказчиком, когда критерии создают «под своего» подрядчика. «По критериям можно косвенно определить был заказчик здесь аффилирован или нет», — заметил эксперт.