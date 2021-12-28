Бизнес-аккаунт дня: челнинский сервис по доставке диетического питания

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 226-я

Здоровое, сбалансированное питание уже несколько лет считается одним из трендов. Команда молодых инициативных челнинцев три года назад основала фирму по приготовлению и доставке готовых диетических блюд. Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для здоровья — здоровое питание

Многие диетологи и фитнес-гуру считают, что одним из залогов успеха в процессе похудения является сбалансированное питание — распределение в ежедневном рационе нормы белков, жиров и углеводов. Именно эту цель преследуют создатели сервиса по доставке диетических блюд для жителей Набережных Челнов и Нижнекамска, ведущих ЗОЖ или желающих сбросить лишний вес. Для многих продукция фирмы — еще и возможность отдохнуть от готовки.

Разнообразные блюда готовят ежедневно и сразу доставляют заказчикам в экологически безопасных контейнерах. Причем в меню не только овощи или пресловутая куриная грудка, но также разнообразные гарниры, рыба, мясо, орехи, даже выпечка и различные десерты. Как говорят основатели сервиса, «в 90% случаев, чтобы похудеть и держать себя в форме, достаточно просто правильно питаться».

Сегодня аналитический разбор аккаунта этой челнинской фирмы диетпитания провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Аватар это первое, что видят пользователи в списке поиска

Ник включает ключевые слова, что помогает показываться при запросе выше конкурентов. Но по гео есть предложение. Аккаунт работает на аудиторию Набережных Челнов и Нижнекамска. Наше мнение — было бы лучше вести два отдельных аккаунта с указанием геолокации — отдельно на каждый город. Так вы получите больше целевых посетителей. То же самое касается и имени профиля.

В качестве имени выбраны, вероятно, наиболее популярные ключевые слова, по которым вас могут искать пользователи. Использование ключевых слов дает возможность показываться на первых строчках при соответствующем запросе пользователей.

Компания оказывает услуги локально, поэтому в имени необходимо обозначить это — указать геолокацию. В этом случае «Инстаграм» будет показывать ваш аккаунт вашей целевой аудитории. Навряд ли пользователь из Воронежа сделает у вас заказ.

В качестве аватара использован логотип. Использование логотипа на аватаре — верный выбор. Но нужно помнить, что аватар это первое, что видят пользователи в выпавшем списке поиска. Вызывает ли аватар желание кликнуть по нему?

Обложки актуального выполнены в едином стиле с аватаром. Учитывая, что на обложках уже указаны названия, делать подписи не стоит. Обычно рекомендуем добавить папку с отзывами. Но в данном случае рекомендуем убрать лишние папки с отзывами — достаточно оставить только одну.

Пока в никенейме и в имени аккаунта не указана геолокация в описании, города присутствия можно оставить. Но, вообще, им там не место. Все, что указано в описании, работает только на совершение пользователем действия: на продажу или подписку. На поиск по запросу пользователей эта информация не влияет.

Не нужно дублировать информацию из имени в описании. Фразу «Помогаем достичь цели с 2018 года» рекомендуем убрать. Она занимает место и не влияет на принятие решения о покупке. Если вы хотите показать опыт, то достаточно написать — «доставляем полезное питание с 2018 года».

Описание ограничено по количеству символов — берегите каждую букву для действительно нужной информации. Возьмите листок, выпишите туда все вопросы от покупателей из комментариев, из переписки в директ, опросите сотрудников. И исходя из самых часто задаваемых вопросов подготовьте текст для описания.

Хорошо, что указана минимальная цена, так пользователь, перешедший на вашу страницу, понимает, готов ли он стать вашим клиентом. Вы не тратите время на ответы по поводу цены. Используйте полезные факты, преимущества, статистику. Например, укажите количество клиентов или доставленных обедов.

В конце описания не просто укажите активную ссылку, а добавьте призыв к действию. Call-to-action повышает кликабельность.

Видео с производства добавляет доверия к продукту

Контент интересный, разнообразный. Стоит подумать над тем, как его оформить, чтобы он выглядел более привлекательно. К видео рекомендуем добавлять обложки, чтобы они выглядели более презентабельно.

Добавьте больше reels. Отдельно хочется отметить наличие в постах и в актуальном видео с производства — это добавляет доверия к продукту. Используйте хештеги во всех постах. Они по-прежнему работают.

Хотя это и правильное питание, но визуальной составляющей никто не отменял. Нужны фотографии, вызывающие аппетит. В интернете много обучающей информации о том, как правильно фотографировать еду.

Также хотим отметить, что у аккаунта всего одна подписка при почти 5 тысячах подписчиков. Неиспользование серых способов сбора подписчиков положительно сказывается на работе аккаунта. Об этом также свидетельствует коэффициент средней вовлеченности пользователей. Согласно сервису проверки аудитории, он составляет 7,8%, что является хорошим показателем.

Основная рекомендация — обдумать возможность разделения аккаунтов по городам присутствия.