«Лучше признаться, что оказались не готовы к таким снегопадам»

Уфимцы раскритиковали мэра за обещание очистить город от снега за 2 дня

Фото: Эмиль Зиянгиров

После испытаний гололедом, который мэр Уфы Сергей Греков назвал «редким явлением», на Уфу обрушилось явление куда более частое — снегопад. Еще 21 декабря градоначальник пообещал вызволить столицу Башкирии из плена сугробов и завалов за 2 дня. Однако прошло уже больше недели, а передвигаться по уфимским улицам и дворам все так же непросто. Усугубил ситуацию и обильный снегопад в выходные. Как оказалось, не выручает пока и зимний штаб, созданный как раз для оперативного решения подобных проблем. Подробности — в материале «Реального времени».

«Зачем обещать убрать за 2 дня?»

Высказывание мэра о сроках уборки города от снега удивило многих уфимцев. В течение обещанного времени, да и позднее, повышенную активность дорожной техники по уборке улицы заметили далеко не все горожане.

— Очень интересно. За 2 дня, что я езжу на работу, не видела ни одной машины ни утром, ни вечером. Все дороги настолько занесены снегом, каша везде, ни ходить, ни ездить невозможно. Была на проспекте Октября — ситуация печальная, чуть вправо свернешь на парковку — рискуешь оттуда не выехать без чьей-то помощи. Каждый год только пишут, что закупили технику, и вот наступает зима для всех настолько неожиданно. И где же ваша новая техника? — задается вопросом уфимка Дарья Гирфанова.

Таксисту Ильгаму Мавлиеву усилия городских властей показались вполне достаточными для борьбы со стихией, вопросы вызвало лишь обещание.

— Вижу, что чистили, работали. Я ездил по всему городу всю неделю. Технику и дворников видел на улицах, просто действительно много снега выпало еще в первый снегопад. То, что его за 2 дня не убрать — мне было понятно сразу. Зачем обещать убрать за 2 дня, если по прогнозу погоды и дальше будет снег идти? — недоумевает водитель, по его мнению тротуары в этом году стали чистить лучше, а вот на дорогах появились проблемы. — Улица Шафиева, совсем рядом с проспектом Октября — но там на дороге просто ледяные кочки, прямо сосульки торчат. Там если не притормозить — можно пробить колесо. В районе Южного автовокзала на пересечении улиц Галле и Зорге — такая же история. А ведь это большие улицы. Так что в часы пик пробки 9-10 баллов.

Неравнодушный к проблемам ЖКХ активист Альберт Рахматуллин более категоричен. По его мнению, давать невыполнимые из-за погодных условий обещания не стоило:

— Горы снега вдоль дорог, заняв целую полосу, привели к 10-балльным пробкам. Вывоза снега почти нет. Ну и дворы конечно же не чищены. Дворников мы не видим уже давно. Конечно, лучше этого не обещать. Лучше признаться, что оказались не готовы к таким снегопадам, принести извинения и ежедневно докладывать об очищенных улицах и дворах.

«Никогда не было такого, чтобы за 2 дня мы город расчистили»

Руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Уфе Рим Булатов в разговоре с «Реальным временем» выразил мнение, что критика властей из-за некачественной очистки улиц и дворов от снега — явление уже привычное, и прежде, чем критиковать, необходимо учитывать все обстоятельства.

— Каждый год мы критикуем власть за уборку, считаем, что недостаточно выходит снегоуборочной техники. Многое зависит от снегопада. В этот раз снегопад был очень сильный, и многие машины были брошены на трассы. Вы же видели, что у нас на трассах творилось. Не могли проехать фуры. Основные силы были брошены туда.

Рим Булатов отмечает, что основные проблемы наблюдаются во дворах, из-за чего страдают в основном пенсионеры.

— Я по всему городу мотаюсь, оценку делаю. Люди жалуются на плохую уборку. Особенно много жалоб из Калининского и Кировского районов Уфы. Люди жалуются на дворы, очень плохо дворы убираются. Очень много снега и скользко. Особенно страдают пожилые, они падают. Не скажешь ведь им — сидите дома.

Глава центра отметил, что поставленные на прошлой неделе сроки уборки города за 2 дня при нынешних погодных условиях выполнить невозможно даже при оптимальной работе коммунальных служб:

— Я не могу сказать, что город ничего не делает. Это будет совершенно неправильно. Работа очень большая проводится. Но в такие авральные времена нужно привлекать дополнительные силы. Может быть, студентов. За 2 дня очистить город крайне сложно, при таком снегопаде. Я уж работаю в жилищной сфере более 15 лет, и никогда не было такого, чтобы за 2 дня мы город расчистили. Тем более снегопад такой обильный. Это тоже нечасто бывает. Обычно более равномерно снег падает каждый день. Тогда его легче убирать, а когда резко и обильно — приходится разрываться. И трассы чистить, и улицы. Еще 2-3 дня уйдет, чтобы дворы все очистить. И это только если новых снегопадов не будет.

Большой проблемой для города, по мнению Рима Булатова, остается и нехватка дворников. В такой ситуации коммунальщикам требуется помощь от волонтеров.

— Очень серьезная проблема с дворниками, потому что не хотят люди работать. Бывает так, что в зимнее время они увольняются, уходят, потому что много работы, а летом появляются. Одно дело — просто подмести, другое — снег убирать. Среди дворников много пожилых людей. По всему городу только силами ЖЭУ не справиться с такими снегопадами. Все должны выходить. Мы должны все участвовать.

«Вывезено 14 620,3 куба снежной массы»

В пресс-службе администрации Уфы «Реальному времени» сообщили, что жилищно-коммунальные службы города оперативно реагируют на изменения погодных условий, и очистка города от снега ведется круглосуточно:

— В воскресенье днем на уборке и вывозе снега было задействовано 330 единиц коммунальной и жилищной техники и 842 дорожных рабочих и дворников, в ночь с воскресенья на понедельник — 252 единицы коммунальной техники и 78 дорожных рабочих. За прошедшие сутки коммунальными службами города Уфы вывезено 14 620,3 куба снежной массы, сделано 870 рейсов.

К утру понедельника, по данным чиновников, основные магистральные улицы, территории остановок общественного транспорта и тротуары были якобы очищены, транспортного коллапса не было допущено. «Отметим, что в период обильных снегопадов в первую очередь службы убирают основные магистрали, где большой пассажиропоток, остановки общественного транспорта, тротуары, подходы и подъезды к социальным объектам, дворовые территории, а потом переходят ко второстепенным улицам».

В администрации подчеркивают, что на уборку дворов в Уфе направлены 638 рабочих и 138 единиц жилищной техники. Регулярно принимаются и заявки от горожан:

— С 15 ноября по 27 декабря 2021 года на карту «Уфа снежная» поступило 1 310 заявок, из них 886 — выполнено, 327 — принято в работу, 20 — находится на рассмотрении, 77 — отклонено. Заявка по территориальному принципу поступает на исполнение в соответствующий район и службу города. Далее по в рамках регламента работы интерактивной карты замечание устраняется в течение 24 часов. По исполнению заявки в личном кабинете заявителя на официальном сайте города Уфы размещается ответ с приложением фотоматериалов. Обращения граждан по неудовлетворительной уборке того или иного участка поступают также через Городской кол-центр оперативного штаба по зиме. За прошедшие выходные, 25 и 26 декабря 2021 года, поступило 16 обращений по вопросу уборки снега. Все они оперативно взяты на исполнение.

В минувшие выходные на Башкортостан обрушились сильные снегопады. В результате 30 автомобилей застряли утром на трассе М-5 «Урал». Неподалеку от села Александровки Кармаскалинского района республики произошла авария с участием 22 автомобилей: один человек погиб, а пять госпитализированы. Участок федеральной трассы М-5 на территории Оренбургской области, Башкирии и Татарстана временно закрывали для проезда такси, грузовых машин и автобусов из-за непогоды. Движение перекрывалось также на некоторых участках трасс М-7 и Р-240.