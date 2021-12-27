Демарш «Йокерита», «мишкопад» от «Салавата» и скачок от «Нефтехимика»: итоги недели в КХЛ

Главные события хоккейной недели после возобновления чемпионата

Первая неделя после завершения Кубка Первого канала прошла куда ярче, чем весь российский этап Евротура. Уфа всю неделю посылала потоки добра, «Йокерит» вновь спровоцировал политический скандал в матче с Минском, а «Нефтехимик» выдал мощнейшую серию на Дальнем Востоке, оставив позади более богатых конкурентов. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги прошедшей недели в Континентальной лиге.

Скандал недели: и снова «Йокерит»

Скандал, произошедший в начале недели в Хельсинки, можно записывать и в претенденты на скандал сезона.

В принципе сам факт возникновения скандала именно в Финляндии неудивителен — демарши происходят в Хельсинки один за другим, и если проследить их логику, то складывается впечатление — «Йокерит» уже будто ищет предлог, чтоб выйти из состава Континентальной лиги.

На этот раз вместо гимна Белоруссии перед стартом матча финны умудрились поставить гимн островного государства Палау. А сначала команды несколько минут стояли в тишине и все уже подумали было, что финны проигнорировали государственный гимн Белоруссии.

Скандал разбух быстрее, чем закончилась сама игра. На спортивных ресурсах уже призывали вышвырнуть «Йокерит» из лиги как можно скорее за неоднократные «выкрутасы». А Федерация хоккея Белоруссии опубликовала свое заявление, где обвинила финнов в неоднократных попытках приплести политику в хоккей.

«Прошедший сезон уже показал нам подверженность финского клуба влиянию различных политических сил. Кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимались попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча «Йокерита» в Минске и перевода его из спортивной в политическую плоскость. Поэтому инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий», — говорится в заявлении ФХБ.

Всю вину в произошедшем в итоге взяла на себя диджей «Хартвалл Арены» Аманда Харкимо. Фото: vk.com/jokerit

Всю вину в произошедшем в итоге взяла на себя диджей «Хартвалл Арены» Аманда Харкимо, а паузу объяснила тем, что в панике искала нужный гимн, поскольку забыла, что соперник из Белоруссии, а не из России.

Но как-то все это выглядит неубедительно, учитывая бэкграунд. Странное поведение «шутов» в отношении минского «Динамо» дало начало еще в начале прошлого сезона, когда «Йокерит» отказался лететь в Минск под предлогом, что там небезопасно (тогда еще не стихли уличные протесты оппозиции), а также в качестве протеста против жестокого обращения силовых структур Белоруссии с митингующими. «Йокерит» тогда отделался небольшим штрафом и техническим поражением. Еще пару раз финская сторона не разрешала играть на своем льду целым группам хоккеистов из «Салавата» и «Ак Барса», и те обходились тремя звеньями.

КХЛ же в итоге просто символически оштрафовала «шутов», заявив, что те все объяснили. В очередной раз мы видим беззубость руководства лиги.

«Клуб «Йокерит» предоставил исчерпывающие объяснения по инциденту с гимном Белоруссии в матче c минским «Динамо» — произошла техническая ошибка со стороны диджея арены. Клуб и диджей принесли извинения белорусской стороне.



В соответствии с п. 14 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ приняла решение оштрафовать клуб «Йокерит» за неисполнение гимна Беларуси перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Минск, состоявшемся 22 декабря 2021 года, что является нарушением п.1 ст. 52 Спортивного регламента КХЛ», — говорится в заявлении КХЛ.

Доброта недели: «Салават Юлаев» и капитан «Салавата» помогают детям и животным

Каким бы неоднозначным ни был Григорий Панин как хоккеист, следует признать, что это одна из самых (если не самая) ярких фигур в Континентальной хоккейной лиге. По итогам прошлого сезона защитник «Салвата Юлаева» забирал приз от КХЛ за самое интересное ведение социальных сетей. А в нынешнем сезоне, несмотря на не самую надежную игру, его все равно выбрали для участия в Неделе звезд КХЛ, которая пройдет в январе в Челябинске.

Еще осенью через свои прокачанные социальные сети Григорий объявил умилительную акцию, где призывал всех болельщиков приносить на домашние матчи «Салавата» корм для бездомных животных в обмен на шайбы и клюшки от него лично. На призыв откликнулся даже его одноклубник Андрей Зубарев. Вот такую забавную сценку разыграли защитники перед одной из игр. Уверены, что это только добавило у болельщиков интереса к этой доброй акции.



Продолжение акция Панина получила на этой неделе. На этот раз капитан уфимцев в одном из заведений местного общественного пространства «Арт-квадрат» продавал календари с животными, которых любой желающий может забрать себе из приюта.

Поддерживает статус самой благотворительной команды и сам «Салават Юлаев». В день католического Рождества, 25 декабря, на «Уфа Арене» вновь прошел уже традиционный «Мишкопад» — акция, перекочевавшая к нам из Северной Америки.

Суть акции в том, чтобы продать в день одного из матчей как можно больше игрушечных плюшевых мишек. Деньги в итоге идут на благотворительность, а мишки по окончанию игры летят с трибун на лед — они тоже пойдут детям.

На этот раз «Мишкопад» был посвящен 17-летней Аделине, у которой обнаружили карциному — редкий рак щитовидной железы. После операции ей необходимо продолжать лечение дорогостоящими препаратами. Вот так прошел на этот раз «Мишкопад» на «Уфа Арене».

Уфа поддерживает свой статус команды, от поступков которой периодически возникают мурашки. Не от игры, так от добрых акций. Впрочем, победой «Салават» в этот день тоже своих болельщиков порадовал — 4:2 в игре с «Автомобилистом».

Возвращение недели: пять из шести очков на Дальнем Востоке от «Нефтехимика»

Самым взрывным скачком после возобновления чемпионата отметился нижнекамский клуб. «Волкам» предстояло отправиться в самый тяжелый выезд сезона — на Дальний Восток, где нужно сыграть по две сдвоенных игры — сначала с «Амуром» в Хабаровске, а потом и во Владивостоке с местным «Адмиралом».

Нижнекамцы отправились на другой конец страны заранее, чтобы акклиматизироваться, но, по признанию главного тренера и самих хоккеистов, команда продолжает жить по московскому времени — ночами тренируется, а днем спит.

В первой же игре «волки» уверенно разобрались с «Амуром» — 1:3. Помимо главного снайпера команды Марата Хайруллина отметился новичок Вячеслав Лещенко, а другой новичок Евгений Артюхин отдал результативную передачу — приобретения сработали сразу же.

А вот во второй игре с хабаровчанами команде Олега Леонтьева пришлось попотеть. В один момент команда из Татарстана «летела» 1:4, однако в третьем периоде поднажали, сравняли, а в овертайме и дожали хозяев площадки — 4:5.

Во Владивостоке заметно подуставшие нижнекамцы тоже всю игру исполняли роль догоняющих, однако смогли сравнять незадолго до финальной сирены, гарантировав себе одно очко, а вот на серию буллитов сил не хватило.

Сегодня у «Нефтехимика» завершающая игра на Дальнем Востоке с «Адмиралом». Даже если забрать очки здесь не удастся, увезти пять очков из сложнейшей поездки уже можно считать удачным результатом. Если до перерыва на Евротур «волки» вылетели из первой восьмерки, пропустив вперед «Барыс» и «Автомобилист», то теперь команда Леонтьева взлетела до седьмой строки и опережает главных конкурентов за место в плей-офф.