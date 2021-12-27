Автоматизированная УСН: есть ли выгода для предпринимателей?

С 1 июля 2022 года организации и ИП из четырех российских регионов смогут перейти на особый налоговый режим — схожий с упрощенной системой налогообложения (УСН), но без необходимости платить страховые взносы, сдавать отчетность. Налоговая служба сама рассчитает сумму налога к уплате. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, какие особенности есть у нового налогового режима — автоматизированной УСН, кто сможет им воспользоваться, и есть ли смысл менять обычную УСН на усовершенствованную.

Суть нового режима



Эксперимент будет предложен компаниям со среднесписочной численностью до 5 человек, с доходами до 60 млн рублей в год и стоимостью основных средств до 250 млн рублей. Сейчас такие компании платят в бюджет по упрощенной системе: либо с доходов, ставка по которым составляет 6%, либо 15% с доходов, из которых вычли расходы.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения предусматривает:

Проведение эксперимента в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях с 01.07.22 по 31.12.27;

Применение АУСН освобождает ООО от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество организаций. ИП от уплаты НДФЛ, НДС, налога на имущество физических лиц (есть ряд исключений);

Плательщик АУСН обязан уполномочить обслуживающий банк на передачу в налоговую службу сведений об операциях по расчетному счету и уведомить об этом налоговую через личный кабинет налогоплательщика или через банк. Перечень банков-участников информационного обмена будет уточнен позже. Для перехода на АУСН с нового года необходимо уведомить налоговую до 31 декабря текущего года. Вновь созданные компании обязаны это сделать в течение 30 дней с даты регистрации;

Не могут применять АУСН 32 категория организаций и ИП (к традиционным ограничениям для УСН добавлены небанковские кредитные организации, НКО, крестьянско-фермерские хозяйства, работодатели с иностранными работниками);

Объект налогообложения — доходы или разница между доходами и расходами. Налоговая база — денежное выражение этих сумм;

Отличие от стандартной УСН — расходы принимаются к учету не по закрытому перечню, в соответствии с критериями п.1 ст. 252 НК РФ. По сути, это обоснованные и документально подтвержденные затраты. При этом есть список не принимаемых расходов. Все расходы должны быть оплачены с расчетного счета или с применением ККТ;

Фото nalog.ru

Доходы и расходы признаются на дату поступления/списания денег на счет/со счета в банке, а при использовании ККТ — на дату формирования фискального документа;

Ставка при объекте налогообложения «доходы» составит 8%, при объекте налогообложения «доходы минус расходы» составит 20%. Минимальный налог во втором случае 3%;

Плательщик АУСН освобождается от предоставления социальных и имущественных вычетов, сумму НДФЛ работников высчитывает и уплачивает обслуживающий банк. При этом, плательщик, как налоговый агент, обязан сообщить банку суммы налогооблагаемых доходов и стандартных налоговых вычетов по каждому работнику;

Плательщику АУСН не платит страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Налоговая служба самостоятельно уведомляет ПФР и ФСС о применении АУСН налогоплательщиком. Установлены нулевые тарифы по эти взносам, платить нужно только взнос от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — 2 040 рублей в год. По замыслу инициаторов проекта, все недополученные ПФР и ФСС средства компенсируются из федерального бюджета. ИП тоже не обязаны платить взносы за себя;

Налоговый период — календарный месяц;

Налог исчисляется по данным, которые передает обслуживающий банк до 5 числа следующего месяца по безналичным поступлениям и выплатам, а налогоплательщик по расчетам с использованием ККТ. До 15 числа следующего месяца сумма налога к уплате выгружается в личный кабинет, до 25 числа ее нужно оплатить. Предусмотрена функция автоплатежа;

Налоговая декларация по АУСН не предоставляется;

Разработан порядок перехода с ОСНО для компаний, которые считали налог на прибыль методом начисления;

Переход на АУСН не освободит полностью от мероприятий налогового контроля — камеральные проверки будут проводиться.

Освобождение от взносов в ПФР и ФСС может быть интересно тем компаниям, у которых большая часть их затрат лежит в выплате заработной платы. Фото: Максим Платонов

Будет ли выгодна для предпринимателей новая система?

Не секрет, что высокие страховые взносы — основной мотиватор для выплаты серой зарплаты, поэтому нулевые ставки должны, в теории, помочь предпринимателям «обелить» зарплаты работников. Некоторые эксперты считают, что других явных финансовых преимуществ для бизнеса новая система не несет. Не факт, что повышение ставки налога удастся компенсировать экономией за счет взносов и других преференций. Для примера, у вас 3 сотрудника с минимальной зарплатой (в рамках МРОТ), вы платите страховые взносы по ставке 30% в размере 138 тыс. рублей. При годовой выручке в 8 млн рублей и расходах в 5 млн. рублей, налог на УСН по ставке 15% составит 450 тыс. рублей, а на АУСН по ставке 20% выйдет 600 тыс. рублей. Даже при отсутствии взносов, обычная УСН оказывается выгоднее.

Из очевидных плюсов — отпадает необходимость ведения сложного учета, составления отчетности, ответов на запросы налоговой службы. Бизнесу легче администрировать один налог, чем еще и несколько видов взносов. Отказ от бухгалтерских услуг позволит сократить издержки — как финансовые, так и административные. Но, нужно понимать, что фактически, в первые годы, работы с АУСН придется контролировать расчет налога, потому как возможны некорректные начисления и распрощаться с бухгалтерией не получится. Обязанность юридических лиц вести бухгалтерский учет, кстати, никто не отменял.

Освобождение от взносов в ПФР и ФСС может быть интересно тем компаниям, у которых большая часть их затрат лежит в выплате заработной платы. Налоговая нагрузка на таких предпринимателей снизится, несмотря на увеличение ставки налога с 6% до 8%. Для тех, у кого зарплата составляет небольшую долю затрат, новая система наоборот приведет к увеличению налоговой нагрузки. Эксперты считают, что переходить на уплату налога по ставке 8% без уплаты страховых взносов имеет смысл, если фонд оплаты труда составляет более 30-33% от совокупной выручки компании. А в случае уплаты налога с разницы между доходами и расходами (сейчас ставка 15%), переход на уплату 20% (новая ставка) без уплаты взносов имеет смысл когда фонд оплаты труда составляет более 25-28% от разницы между выручкой и всеми учитываемыми для налогообложения расходами, за исключением зарплаты и страховых взносов.

Для примера, у вас в ООО 5 сотрудников, с минимальной зарплатой 13 тыс. рублей в месяц. За год по сниженной ставке страховых взносов для микробизнеса (15%) вы заплатите 117 тыс. рублей страховых взносов. Представим, что ваш бизнес имеет рентабельность 20% и годовая выручка составляет 10 млн. рублей, а расходы 8 млн. рублей. Увеличение налога по новой системе составит 100 тыс. рублей, но при этом отпадут взносы. Выгода от перехода составит 17 тыс. рублей по году.

Еще одной проблемой может быть закрытость определяемого Налоговым кодексом перечня расходов для работающих на УСН. Фото irzs.ru

Но, если платить налог с доходов, то увеличение ставки с 6% до 8% уже даст прирост налога в 200 тыс. рублей, который попросту нивелирует выгоду от неуплаты страховых взносов. Инициаторы проекта и не скрывают, что суммы выпадающих доходов государственных бюджетных фондов будут компенсированы за счет более высокой ставки налога.

Еще одной проблемой может быть закрытость определяемого Налоговым кодексом перечня расходов для работающих на УСН. Для примера, хозяин охранной фирмы не может включить в расходы затраты на спортивную подготовку своих сотрудников, хотя это важный расход для его бизнеса. Просто в перечне нет такой строки. И таких примеров много.

Чем больше доход компании, тем меньше выгода от АУСН

В заключение, хотелось бы отметить, что налоговая служба уже давно пытаться развить идеологию налогового мониторинга — дай нам доступ к твоим счетам, мы все сами посчитаем и сделаем, немного повысим ставку, но дадим сэкономить на чем-то. Сначала появилась обязанность использовать ККТ, которые дают всю информацию о прибыли в налоговую службу. Потом появился режим «самозанятых», в котором протестировали автоматический расчет налога без участия налогоплательщика. Теперь пришла очередь малого бизнеса.

Возможно, новая система будет интересна маленьким компаниям и ИП с небольшим доходом. Условным ремонтникам ботинок — получают от клиентов доходы, тратят на аренду, коммунальные платежи, зарплату и расходные материалы. Все остальные бизнесы будут считать плюсы и минусы, сидя с калькулятором, благо участие в системе добровольное. Чем больше доход компании, тем меньше выгода от использования АУСН. За счет ставок в 8% и 20% суммы налога будут большими, а так как взносы отсутствуют, то и уменьшить налог на сумму взносов не получится. Да и вообще, немногие решатся полностью довериться налоговой службе и отдать весь процесс в их руки.

Артур Сафиулин