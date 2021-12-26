5 вопросов про два главных нововведения для автовладельцев
В третьем чтении Дума приняла новые законы, касающиеся автовладельцев. Что меняется и как это понимать?
22 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Ожидается, что эта мера облегчит жизнь 50 миллионам автовладельцев в России. А в последний день перед новогодними каникулами нижняя палата парламента утвердила новые нормы наказания лихачей на дорогах. «Реальное время» разбирается, что меняется в правилах для автолюбителей с принятием нового законодательства. А помогают нам в этом депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов и юрист Федерации автовладельцев России в РТ Владлен Копвиллем.
- Кому теперь можно не проходить техосмотр?
Новый закон отменяет обязательный техосмотр для легковых машин и мототранспортных средств, которые принадлежат физическим лицам и используются исключительно в личных целях. Но если вы на машине не работаете, но все-таки хотите пройти техосмотр — вы по-прежнему вправе это сделать.
«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны», — пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- А кого продолжат штрафовать за его отсутствие?
А вот для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков — техосмотр остается обязательным. То есть, если вы работаете на своей личной машине в такси, для вас ничего не меняется.
Еще техосмотр по-прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства. Это делается для того, чтобы владелец не смог продать заведомо неисправный автомобиль под видом исправного.
- Почему отменили обязательный техосмотр и не станет ли теперь на дорогах больше аварий?
Этот вопрос мы задали депутату Госдумы от Татарстана Айрату Фаррахову. Он выражает мнение, что нововведение не увеличит аварийность на дорогах.
— Ранее прохождение техосмотра во многом было формальностью. Эта процедура была дополнительным налогообложением для людей. При этом техосмотр считался гарантией, что машина якобы его прошла. Хотя фиктивных справок было значительно больше, чем настоящих. Поэтому и приняли такое решение, — пояснил он.
Парламентарий привел в пример пенсионеров, которые выезжали на своей машине только летом до дачи и обратно, и все равно вынуждены были проходить обязательный техосмотр.
— Мне кажется, когда машина еще достаточно новая, техосмотр — это дополнительное обложение для людей. Новые послабления коснутся более 50 млн транспортных средств, огромного количества людей. На такое решение пошли не из популистских целей, а из-за того, что очень много людей получали этот документ абсолютно фиктивно, не было никакой прозрачности, — объясняет Фаррахов. — Когда машина новая, она действительно не нуждается в техосмотре. Трудно найти водителя, который сядет за руль заведомо неисправного автомобиля.
Юрист Федерации автовладельцев России в РТ Владлен Копвиллем подтверждает, что во многом техосмотр был фикцией:
— Честно говоря, это была кормушка. Все прекрасно понимали, что нужно просто заплатить, и ты получишь ТО. Никто из моих знакомых реально не заезжал на станцию техосмотра, — признается он.
А что касается опасности на дорогах, то Копвиллем приводит данные ГИБДД, согласно которым в общей статистике ДТП по причине плохого технического состояния автомобилей составляют менее 1 процента. Так что и он убежден, что нововведения не отразятся на увеличении аварий на дорогах.
- Что и за какие нарушения теперь грозит лихачам?
Уголовное наказание последует за злостное нарушение ПДД для тех, кто уже дважды подвергались административному наказанию и были лишены прав за аналогичные нарушения:
— за превышение допустимой скорости движения более чем на 60 км/ч;
— за выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута.
Законом устанавливается для лихачей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишения права занимать определенную должность на срок до трех лет. Вдобавок штраф может составить от 200 до 300 тысяч рублей.
А для тех, кто уже ранее имел судимость за такое преступление, ответственность составит до трех лет лишения свободы, права занимать определенную должность такой лихач не будет иметь 6 лет, а штраф вырастает до 300—600 тысяч рублей.
- Не слишком ли жесткий новый закон против лихачей?
По словам Айрата Фаррахова, в своей законопроектной деятельности он старается избегать законов, связанных с запретами и ограничениями, утяжелением уголовной ответственности.
— Но в части лихачей, людей, которые ловят хайп на том, что они злостно нарушают ПДД и становятся опасными для других, в таком случае, конечно, необходимо ужесточать законодательство, — говорит он. — Людей, которые уже были наказаны за превышение скорости, которые хвалятся в Сети собственными нарушениями, гордятся ими, создают опасность для других, нужно наказывать жестким образом. Это не должно быть примером для молодежи. Включение в эти нарушения уголовных статей — то, о чем просили многие люди. И мы должны были принять такие решения. Благодаря изменениям ситуация изменится. Нельзя на таких вещах делать хайп. А если ребенок в этом месте дорогу переходит или мама с коляской идет? Это вопрос безопасности!
Владлен Копвиллем тоже не считает это наказание излишне жестоким:
— Это нормальная мера. Она, по сути, была и раньше, но сейчас расширили статьи. Раньше было уголовное наказание для тех, кто лишен прав за пьянку — если его ловили, он подпадал под уголовную статью. Сейчас расширили перечень, взяв наиболее опасные нарушения, и подвели их под уголовное наказание, — пояснил он.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым