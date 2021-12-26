5 вопросов про два главных нововведения для автовладельцев





Этот вопрос мы задали депутату Госдумы от Татарстана Айрату Фаррахову. Он выражает мнение, что нововведение не увеличит аварийность на дорогах.





Юрист Федерации автовладельцев России в РТ Владлен Копвиллем подтверждает, что во многом техосмотр был фикцией: