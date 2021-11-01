В центре занятости Казани рассказали о наиболее востребованных специальностях

В казанском центре занятости населения рассказали о самых востребованных специальностях на сегодняшний день и ситуации на рынке труда. Информацией поделилась с сайтом мэрии столицы РТ замдиректора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова.

Она сообщила, что наиболее востребованными сейчас являются рабочие профессии — около 63—65% вакансий, затем идут служащие — 37—38%. На заводы требуются токари, фрезеровщики, станочники, в строительной сфере востребованы каменщики, плотники, штукатуры, маляры, бетонщики, арматурщики. Также существует потребность в инженерах и медработниках, особенно это касается младшего медицинского персонала. Высокий спрос сохранился на специалистов транспортной отрасли и вырос на военнослужащих.

Филиппова также рассказала, что из-за пандемии возросла безработица, многие перешли на удаленную работу, стали больше сокращать сотрудников старшего возраста из-за отсутствия навыков работы с цифровыми технологиями.



Фото: Ринат Назметдинов

В начале октября эксперты провели исследование, каких предложений по работе больше всего в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова