«То, что от Олимпиады отказалась НХЛ, увеличивает шансы наших хоккеистов»

Владимир Леонов подвел итоги постпандемийного спортивного года

Встречей на новом Лыжно-биатлонном комплексе министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги 2021 олимпийского года и обозначил планы на предстоящий олимпийский 2022-й. Год уходящий порадовал пятью медалями татарстанских спортсменов в Токио, в грядущем — пройдут три чемпионата мира, два из которых по плаванию. Уже есть синица в лице флага ФИНА, возможно, удастся поймать и журавля, в качестве которой выступят медали Пекина. Подробности — в репортаже «Реального времени».



На манер Роналду

Владимир Леонов начал традиционную под конец года встречу с журналистами с того, что отодвинул от себя бутылки: «Сделаю, как Роналду». Отсыл к нашумевшей истории с португальским футболистом, который на чемпионате Европы отодвигал емкости с газировкой всемирно известной фирмы был понятен, шуточная реакция бывшего фронтмена легендарной команды КВН «Четыре татарина», тоже не удивляла.

Главное было другим, за последние 20 с небольшим лет Казань и Татарстан видели практически всех легендарных спортсменов современности, и тот же Криштиану Роналду был у нас и не воспринимался, как человек с другой планеты, как было ранее. В своей речи спортивный министр Татарстана периодически ссылался на те или иные фамилии, будто жонглируя ими, и имел на это полное право: столица Татарстана, если не в центре международного спорта, то точно в его орбите. В доказательство этому можно назвать огромное количество спортсооружений, большое число проведенных и уже запланированных стартов, неимоверное количество звезд мирового спорта, которые бежали, плыли, прыгали, катались по льду и лежали на футбольном газоне.

20 татарстанских звезд участвовало на главном старте четырехлетия, которое впервые в истории превратилось в олимпийское пятилетие, завоевав пять наград. Понятно, что из числа медалистов выбирали лучших спортсменов года, назвав среди них волейболиста Максима Михайлова и, как это легко прогнозировалось, рапиристку Марту Мартьянову, героиню и Токио-2020 и нашего августовского эксклюзивного интервью.

— Невероятная победа Марты Мартьяновой, серебро наших волейболистов, которым совсем немного не хватило, чтобы повторить победный сценарий Лондона-2012, что принесло республике еще три серебра, — сказал Леонов в адрес олимпийцев. — Серебряная награда у Саши Красных, который не плыл в финале, но достойно смотрелся в полуфинале, мы рады за него. А вот те, кто остановился в шаге от медалей, вызывают сожаление, это и Вероника Кудерметова, и Никита Шлейхер, у которого не получился финальный прыжок. Главное постараться побыстрее это забыть, мы переговорили и с ним, и с его тренером Павлом Муякиным, и скажу, что Никита будет продолжать спортивную карьеру.

Фото: Максим Платонов

Невероятная победа Марты Мартьяновой, серебро наших волейболистов, которым совсем немного не хватило, чтобы повторить победный сценарий Лондона-2012...

«Никаких прогнозов делать не буду, даже не спрашивайте»

Настроение Леонова было подстать новогоднему. Да, впереди олимпийский Пекин, и кто знает, что день грядущий нам готовит, но итоги 2021 года были хорошими, а, если бы не подкачали Кудерметова и Шлейхер их можно было бы назвать отличными. И потом 2021 год по сравнению с 2020-м дал положительную динамику во всех отношениях, как по увеличению количества татарстанцев в сборных страны, так и по количеству завоеванных медалей и проведенных соревнований.

Хотя сам Леонов, опять же в шутку, отметил, что любое сравнение с 2020-м будет давать положительную динамику. А тут еще и с зимней Олимпиадой появился свет в конце не тоннеля, а пути, который предстоит пройти. НХЛ не пустит на Игры хоккеистов, и у Татарстана, как на негативе в растворе проявителя, стали появляться контуры потенциальной медали, а может и нескольких. Пока что Леонов об этом сказал в контексте выступления «Ак Барса» по сезону:

— У «Ак Барса» в течении сезона были некие проблемы, но мы продолжаем верить в команду, а тот факт, что от участия в Олимпиаде отказались представители НХЛ, увеличивает шансы наших ребят отобраться в состав сборной страны. Есть достойные ребята, ряд которых уже заигран за национальную команду, надеемся, что тренерский штаб задействует тех, кого уже приглашал, но надеемся и на большее.

Но через полтора месяца эти слова могут стать пророческими. А то, что в Пекине не было НХЛ, так теперь это их проблемы: как говорится, отсутствующий всегда виноват.

В остальном же тема Пекина обсуждается (22 декабря прошло большое совещание в Минспорте России), но не прогнозируется. Леонов сообщил: «Сейчас у нас в списке кандидатов 12 спортсменов, представляющих четыре вида спорта, надеюсь на их участие в Играх. А вот в паралимпийской команде уже есть два участника, это чемпионы и призеры прошлых Паралимпиад Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина».

Фото: ak-bars.ru

У «Ак Барса» в течении сезона были некие проблемы, но мы продолжаем верить в команду

«Наши чемпионы — это «Синтез», хоккейное «Динамо» и «КАМАЗ-Мастер»

Возвращаться к сравнению с 2020-м, можно было и вспоминая итоги татарстанских команд в чемпионатах России по игровым видам спорта:

— Наши чемпионы — это «Синтез», повторивший свой прошлогодний успех, хотя водное поло — это наша боль на уровне сборной страны, но мы за сборную не отвечаем, отвечая за нашу республику, а здесь у нас одна из лучших школ и на сегодняшний день лучший клуб России. Победили мужское «Динамо» по хоккею на траве, завоевавшее уже 19 золото чемпионатов страны, а также «КАМАЗ-Мастер», выигравший ралли-марафон «Дакар», — перечислил Леонов тех «богатырей» командно-игровых видов спорта Татарстана, сохранивших в постковидный год свои чемпионские позиции.

Вообще, про чемпионов Владимир Александрович говорил мало, по поводу олимпийского лауреата было сказано только: «Невероятная победа Марты Мартьяновой». Возможно, министр берег эмоции на церемонию вручения премии «Лучший спортсмен года», возможно, душа болела за тех, кто пока на пути к своим победам.

— На моей практике у УНИКСа — это один из лучших сезонов, уверенность президента клуба Евгения Богачева, смена тренера, подбор игроков позволяют говорить о том, что команда находится в хорошей форме, и будет показан достойный результат. Приблизительно понятно все по волейболу, и в мужской, и в женской командах состоялось приглашение ряда новых игроков, и пока идет нормальный процесс притирки. «Рубин» вызывает вокруг себя много разговоров, скепсиса, и сейчас он немного не на тех местах, на которых бы нам хотелось. Но мы верим в тренерский талант Леонида Слуцкого, а по поводу сложностей, которые были с «Ак Барс Ареной», озвученные в интервью, которое записывалось в сентябре, могу сказать, что мы все вопросы сняли. Никакой конфронтации и вопросов между клубом, ареной и нами нет. Мы обо всем договорились и сейчас поле находится в нормативном состоянии. Сейчас поле в аграрном смысле «спит», мы его «разбудим» за неделю до возобновления чемпионата, для этого все технологии есть. Будем надеяться на некую перезагрузку в «Рубине», и болеть за него в дальнейшем.

И это еще не все, что было сказано про «Рубин», который занял внимание министра на порядок больше, чем команды-коллеги. С другой стороны, лучше обыденно побеждать, чем проигрывать, будучи притчей во языцах.



Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» вызывает вокруг себя много разговоров, скепсиса, и сейчас он немного не на тех местах, на которых бы нам хотелось. Но мы верим в тренерский талант Леонида Слуцкого

«Там есть такое сообщество, в рамках которого что-то происходит»

Тему российского фигурного катания поднял корреспондент «Реального времени», благо стартовал чемпионат России по этому виду спорта, на котором выступает рекордное количество (шесть) воспитанников татарстанской школы. Леонов от ораторского таланта перешел еще и к жанру мимики и жестикулирования, пытаясь, как можно яснее, выразить свое отношение к тому, что творится в российской фигурке.

— Там есть такое сообщество, в рамках которого что-то происходит. Я не хочу вступать в это сообщество, поскольку там есть свои интересы, своя политика. Да, может быть спортсмен родился здесь, но получил предложение, от которого нельзя было отказаться, если им там комфортно, ну что мы можем делать в таком случае. Если у кого-то из спортсменов есть желание выступать за Татарстан, то мы открыты.

Получается, как у части нынешней молодежи: «все сложно». С другой стороны, по мере того, как лед превращается в обычную воду, то все становится проще, понятней и приятней. Вот, к примеру, оценка Леоновым работы Центра ФИНА, интервью с лучшими представителями которого «Реальное время» делало нынешним летом: «Мы очень гордимся Центром ФИНА, созданным здесь три года назад. Как результат: на Олимпиаде в Токио стартовало 10 учеников этого Центра, а на мировом чемпионате их было уже 12. Это большой успех, через призму которого мы хотим расширять деятельность нашего центра, в том числе, через заезд сюда синхронисток».

Речь о планах, касающихся следующего сезона. «Пять важнейших мы будем проводить в традиционной связке с международными федерациями водных видов спорта, в том числе, чемпионат мира на короткой воде, который мы даже не стали переносить, хотя сроки его проведения на три дня накладывались на время дисквалификации России со стороны ВАДА. Но дата старта чемпионата осталась неизменной — 17 декабря, поскольку и для ФИНА и для самих спортсменов было бы крайне сложно передвигать сроки участия в мировом чемпионате. Плюс в августе у нас пройдет перенесенный на 2022 год юношеский чемпионат мира по плаванию, это будет определенный смотр тех, кто затем приедет участвовать здесь на взрослой Акватике 2025 года».

Фото: Ринат Назметдинов

Пять важнейших соревнований мы будем проводить в традиционной связке с международными федерациями водных видов спорта, в том числе, чемпионат мира на короткой воде, который мы даже не стали переносить

Можно сказать, флаг в руки, и это не фигуральное выражение, поскольку в Абу-Даби Леонову был вручен флаг ФИНА, как представителю страны-хозяйки следующего чемпионата мира на короткой воде.