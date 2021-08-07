Марта Мартьянова: «Иногда кажется, что Олимпиада прошла мимолетно»

Марта Мартьянова — о своих первых шагах в фехтовании

Фото: Максим Платонов

Героиня Олимпиады в Токио Марта Мартьянова, вернувшись в Казань, пришла в гости к своему первому тренеру Елене Прохоровой. А еще на этой встрече присутствовали вице-чемпионка Олимпиады в Лондоне — 2012 Камилла Гафурзянова и корреспондент «Реального времени». Вниманию читателя — первая часть беседы.

«Сейчас Дарт Вейдер заменил Д'Артаньяна»

— Марта, как вы пришли в фехтование?

Марта Мартьянова: Я находилась в коридоре школы, мы ждали урока по физкультуре. В это время к нам пришла Елена Александровна, выстроила всех по струнке и сказала: «Раз вы такие активные, то приходите к нам на фехтование». Дома я попросилась у мамы в секцию, там было столько интересного. Но главное — бесплатно, это было очень важно для нашей семьи. Утром пришла пораньше, но боялась зайти, пока не встретила Оксану Демышеву, которая уже занималась. Я пошла вслед за ней и встретила там Эллу Гильфановну, маму Камиллы Гафурзяновой. Она увидела, что я стою одна, и говорит: «Пойдем, поиграем?» И когда я уже начала ходить туда постоянно, то поначалу решила, что это секция, где играют в подвижные игры, поскольку мы постоянно ими были заняты. Даже подумала, что всю жизнь это будет продолжаться. И мне это очень нравилось — я завела много друзей, с которыми постоянно общалась.

Елена Прохорова: Мы давали пробные уроки через игровую форму, когда на них одевали мушкетерскую форму, рапиру и таким образом зарождали интерес к нашему виду спорта. А потом — да, нужна была какая-то игра, чтобы этот интерес не пропадал. Правда, сейчас такие фильмы про мушкетеров или книги Александра Дюма на подрастающее поколение уже не действуют, там сейчас Дарт Вейдеры заменили Д'Артаньяна.

Камилла Гафурзянова: А для меня это и не нужно было, поскольку я выросла в фехтовальной семье. Моя мама — тренер, они с Еленой Александровной подруги, близкие настолько, что Елена Александровна была у нее свидетельницей на свадьбе.



Камилла Гафурзянова: «Я выросла в фехтовальной семье. Моя мама — тренер, они с Еленой Александровной подруги, близкие настолько, что Елена Александровна была у нее свидетельницей на свадьбе»

— Марта, когда вы начали осознавать, что фехтование — это важная часть вашей жизни?

Марта Мартьянова: Мне кажется, я начала понимать, что занимаюсь чем-то важным для себя, только когда начала выезжать на сборы. Это еще совпало с тем, что в 2012 году Камилла приехала с Олимпиады с серебряной медалью, да еще и Елена Александровна внушала, что пора серьезнее относиться к своему занятию. Я потихоньку начала занимать определенные места на соревнованиях, получила вызов на сборы в Новогорск, и тогда пришло осознание, что надо начинать работать на максимуме.

Елена Прохорова: Я помню наш первый выезд в Саратов. А там поезд, который отходит из Саратова ночью. Они сидят на вокзале, все спят, и я хожу, бужу каждого, они идут, спотыкаясь, пупсики-четвероклассники, тащат свои сумки (тогда еще на колесиках не было), тащат эти рапиры тяжеленные... А когда мы жили в загородном лагере на Меше, то лучшей парой дежурных были Мартьянова с ее подружкой Камиллой Галеевой. Они там драили этот лагерь, хотя там в комнатах, по сути, землянках, не полы надо бы надраивать, а отскребать песок...

«На казанской Универсиаде девочки работали как волонтеры»

Камилла Гафурзянова: К сожалению, я не видела этап профессионального становления Марты, поскольку сама в то время находилась в активной фазе занятий, а потом переехала в США. Но уже там я наблюдала за ее успехами. Помнится, она заняла второе место на турнире в Анахайме, и меня начала переполнять гордость: знай наших! Девчонка из Казани, по сути, из соседнего двора, приехала и выиграла серебро в Америке.

Марта Мартьянова: Причем Камилла годом ранее блистала на Универсиаде в Шэньчжене и на домашнем первенстве Европы среди молодежи, но я тогда еще не осознавала важности подобных достижений. Потом была казанская Универсиада, где мы выступали в качестве участников, тестирующих зал на казанском ипподроме. Провели там соревнования, после которого зал принимали как пригодный для проведения соревнований.

Марта Мартьянова: «Когда мы Камиллу встречали в аэропорту из Лондона, тогда уже что-то щелкнуло в голове: и я тоже такого хочу! И первый успех пришел в 2014 году, когда я выиграла первенство мира среди кадетов»

Елена Прохорова: На Универсиаде в Казани мои девчонки, в том числе и Марта, выступали в качестве волонтеров. Да, протестировали зал, а потом сидели на секундомерах во время боев, причем в разных видах оружия. Марта работала на соревнованиях саблистов.



Марта Мартьянова: Помню бои нашего саблиста Камиля Ибрагимова, но если честно, дикого желания оказаться в такой же соревновательной среде у меня тогда не возникло. А вот когда мы Камиллу встречали в аэропорту из Лондона, тогда уже что-то щелкнуло в голове: и я тоже такого хочу! И первый успех пришел в 2014 году, когда я выиграла первенство мира среди кадетов.

— После этого была первая юношеская Олимпиада в Нанкине.

Марта Мартьянова: Да, там в личных соревнованиях было четвертое место, и в составе сборной Европы мы финишировали на втором месте.

Первое мое знакомство с азиатским континентом было для меня не так чтобы очень. Мы же туда приехали всего за пару дней до старта, и процесс акклиматизации накрыл прямо там. Было очень тяжело, даже на тренировках я была в полусонном состоянии. Елену Александровну не пускали в Олимпийскую деревню, и я даже не знала, с кем мне можно потренироваться, поскольку была одна рапиристка из сборной России.

Елена Прохорова: Тогда личные тренеры жили в гостинице, которая была на другом конце города по отношению к Олимпийской деревне. И нам выдали всего по паре билетов, чтобы мы могли сходить на соревнования. Я ходила кругами вокруг арены во время личных соревнований, даже не могла подойти к Марте, чтобы помочь советом. Было крайне сложно, поскольку я там передвигалась в одиночку, не зная языка...

Елена Прохорова: «На юношеской Олимпиаде в Нанкине нам выдали всего по паре билетов, чтобы мы могли сходить на соревнования. Я ходила кругами вокруг арены во время личных соревнований, даже не могла подойти к Марте, чтобы помочь советом»

«Никто не знал, что это за болезнь, мы посмеивались, но осторожничали»



— Марта, как фехтовальщики переживали время коронавируса, когда во многих других видах спорта соревнования отменялись в массовом порядке.

Марта Мартьянова: С марта прошлого года по сентябрь ничего не проводилось, но это было в мировом масштабе, а с сентября у нас начались сборы. Потом в Москве начали проводить соревнования, была такая ситуация — сбор-турнир, сбор-турнир. На международном уровне провели турнир в Дохе, где я стала третьей. И прошел он в жесточайших санитарных условиях. Мы жили в номерах по одному, никуда не выходя, передвигались только по маршруту: гостиница — спортзал. Турнир такого же уровня провели в Будапеште, но даже такие меры там не помогли, поскольку начали заболевать судьи, участники, и в фехтовании снова начали все отменять. Чемпионат Европы, первенство Европы до 23 лет... И тогда объявили, что никаких соревнований до Олимпиады не будет.

— Вы же последний до ковида турнир проводили в Казани.

Марта Мартьянова: Да, предолимпийский отбор, на него приехали две девочки из Китая, так мы их обходили за километр. Никто же не знал, что это за болезнь, какие у нее последствия. Мы сами вроде бы посмеивались, но осторожничали.

— Уже в начале нынешнего года произошла такая травма, что ни о каких соревнованиях можно было и не думать. Там и Олимпиада была под вопросом.

Марта Мартьянова: Я как-то отпустила ситуацию, махнула рукой: пусть будет как будет. Главное — продолжать работать как два года назад, когда после одной из травм я с Еленой Александровной продолжала тренировки, сидя на стуле. Так и в этом году я снова села на стул и тренировалась.

Елена Прохорова: А два года назад, когда она получила эту травму, вернулась в Казань и куда? У нас же нет такого медицинского центра, чтобы помог с реабилитацией, как, к примеру, есть в Москве. К счастью, нам помогли в футбольном клубе «Рубин»: местный доктор поставил верный диагноз, расписали лечение, и Марта поехала на новый сбор в Сочи.

Марта Мартьянова: Я потом и во время решающих боев с Анастасией Ивановой за место на Олимпиаде думала про себя: как будет, так и будет. Только, наверное, в концовке третьего боя ко мне стало приходить осознание того, что могу поехать на Игры.

Во время перерыва Артур Ахматхузин у меня спрашивает: «Ты почему перестала делать то-то и то-то?» Я отвечаю: «По ходу, я боюсь...» Он говорит: «Молодец, что призналась». Ну я выиграла, и все равно для себя отодвигала тот момент, когда я пойму, что уже на Олимпиаде.

Думала, пока не приеду, не поверю: все-таки там было несколько случаев, когда спортсмена снимали из-за положительных тестов. Потом думала, пока не выйду на бой, то не поверю. А сейчас думаю: когда же я поверю-то в то, что за спиной остался весь этот предолимпийский этап? Иногда кажется, что Олимпиада прошла мимолетно...

Марта Мартьянова: «Сейчас думаю: когда же я поверю-то в то, что за спиной остался весь этот предолимпийский этап? Иногда кажется, что Олимпиада прошла мимолетно...»

«Если выискивать негатив на Олимпиаде, то возникает вопрос: зачем ты сюда приехала?»

— Предолимпийские репортажи были посвящены кроватям, потолкам, питанию в Олимпийской деревне. На что вы обратили внимание?

Марта Мартьянова: Да мне вообще без разницы было, какие у нас там кровати. Я была на позитивных эмоциях, и если там выискивать негатив, то сразу вопрос: ну и зачем ты тогда приехала?

Камилла Гафурзянова: Кто поездил на наших поездах на отдельных маршрутах, тому ничего не страшно.

Елена Прохорова: Точно! Мы не избалованы, зная Марту, она вообще на такие мелочи внимания не обращает. Прекрасно адаптируется к тем условиям, которые предоставляют.

(Окончание следует)

