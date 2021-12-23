В Татарстане определили спортсменов 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Стали известны имена спортсменов года в Татарстане — это олимпийская чемпионка, фехтовальщица на рапирах Марта Мартьянова и нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов.

Сборная России по фехтованию одержала победу в командных соревнованиях Олимпийских игр на рапирах. Мартьянова принимала участие с травмой, а церемонию награждения покинула на инвалидной коляске.

Фото: vk.com/volleyzenit

Михайлов получил титул лучшего бомбардира национальной команды в олимпийском турнире в Токио. Также у него есть серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной России по волейболу.

В этом месяце Марте Мартьяновой вручили сертификат на получение квартиры. А в августе спортсменка была удостоена звания «Почетный гражданин Казани».



Диана Жиленкова