В Татарстане определили спортсменов 2021 года
Стали известны имена спортсменов года в Татарстане — это олимпийская чемпионка, фехтовальщица на рапирах Марта Мартьянова и нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов.
Сборная России по фехтованию одержала победу в командных соревнованиях Олимпийских игр на рапирах. Мартьянова принимала участие с травмой, а церемонию награждения покинула на инвалидной коляске.
Михайлов получил титул лучшего бомбардира национальной команды в олимпийском турнире в Токио. Также у него есть серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной России по волейболу.
В этом месяце Марте Мартьяновой вручили сертификат на получение квартиры. А в августе спортсменка была удостоена звания «Почетный гражданин Казани».
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