Коаксиальный дымоход: устройство и разновидности

Секреты системы «труба в трубе». Часть I

Мы уже описывали основные виды дымоходов по типу материала, из которого они сделаны. Там не было случая поговорить об особенностях коаксиальных стальных дымоходов, а ведь они сегодня очень популярны на рынке индивидуального домостроения. Что это за конструкции, чем отличаются от остальных «коллег», какие у них бывают разновидности — в очередном материале проекта «Дом в фокусе».

«Труба в трубе»

Один из популярных современных типов дымохода — коаксиальный. Многие специалисты считают его оптимальным выбором. Почему? Давайте разбираться.

В переводе с латыни «коаксиальность» означает «соосность». То есть коаксиальный дымоход состоит из двух труб, расположенных по одной оси, а значит, вставленных друг в друга. Таким образом, это двухконтурная конструкция из труб разного диаметра. Дым удаляется через внутреннюю трубу. А по внешней с улицы в систему отопления поступает кислород. Таким образом, внутри коаксиального дымохода происходит разделение отводимых газов и приточного воздуха.

Два самых распространенных размера для бытовых теплогенераторов (диаметр внутренней трубы в мм х диаметр наружной трубы в мм) — 60х100 и 80х125.

Расстояние между стенками труб строго одинаково по всей протяженности конструкции, включая изгибы и колена. Чтобы этого достичь, между трубами ставятся специальные перемычки. Длина конструкции обычно не более двух метров. И, вопреки нашему представлению о дымоходе, такие трубы монтируются обычно горизонтально (правда, и вертикальные варианты тоже можно увидеть).

Такой дымоход (его еще называют «труба в трубе») состоит из нескольких модулей, а значит, можно собрать системы сколь угодно сложной конфигурации. Все модули стандартизированные (а значит, легки в монтаже). И, что особенно ценно, такую систему вполне возможно смонтировать в уже построенном доме.

Фото megakotel.ru

Что входит в стандартный комплект коаксиального дымохода?

В зависимости от того, какая конфигурация системы дымоудаления вас интересует, комплект коаксиального дымохода будет состоять из разных частей. Но есть примерный набор, который понадобится обязательно. Вот какие модули в него входят.

Прямые трубы длиной до двух метров.

Тройник. Он понадобится, если в системе будут использоваться два котла (а иногда и больше).

Соединительные элементы — муфты и отводы для труб на 90 и на 45 градусов.

Устройство для сброса конденсата. Оно монтируется для каждого участка коаксиального дымохода, который будет ориентирован вертикально. Эта конструкция оборудуется водяным затвором, чтобы давление газовоздушной смеси в дымоходе не снижалось.

Вставки с ревизионными отверстиями (они встраиваются в систему, чтобы осматривать ее и очищать).

Выходные и входные насадки, которые ставятся на концы дымохода: через них выводятся отводимые газы и забирается воздух с улицы. На них обязательно ставятся оголовки, чтобы внутрь не попадал мусор, не залетали птицы, не заливался дождь, в конце концов. Выходная насадка монтируется на отдалении от места забора воздуха, чтобы он не смешивался с отработанными газами.

Переходник для подсоединения дымохода к котлу.

Крепежная арматура (кронштейны, хомуты, фланцы).

Уплотнения (они понадобятся в тех местах, где труба проходит через стену или потолок).

Декоративные накладки, чтобы закрыть места, в которых дымоход входит в стену.

Фото m-strana.ru

Из чего делают трубы?

И трубы, и остальные детали коаксиального дымохода в подавляющем большинстве случаев делают из металла. Чаще всего это сталь, которая может быть трех видов: нержавеющая, кислотостойкая и оцинкованная. Она хорошо противостоит воздействию высоких температур, у нее высокая прочность, кроме того, она легкая.

Изредка применяются алюминиевые сплавы.

В последние годы на рынке появляется еще модель из термостойкого пластика, но пока она в ранге экзотики: старому доброму металлу доверяют больше.

Какие бывают виды коаксиальных дымоходов?

По разным критериям дымоходы типа «труба в трубе» делятся на несколько разновидностей.

По месту расположения они могут быть наружные и внутренние. Наружные выводятся на фасад дома, там и закрепляются. Такие конструкции могут не лучшим образом повлиять на внешний вид дома, зато их просто обслуживать и монтировать: не нужно думать, как замаскировать их внутри дома.

Внутренние системы монтируют в специально обустроенных для этого шахтах (в роли такой шахты, например, может выступать традиционный дымоход). Сложность организации внутренней системы коаксиального дымохода в том, чтобы обеспечить противопожарную безопасность. А еще их непросто обслуживать.

По наличию утепления дымоход может быть утепленным и неутепленным. В нашем климате лучше выбирать первый, потому что в Татарстане довольно долгая зима. В сильные морозы канал, по которому в систему подается воздух, может промерзать, и тогда кислорода в камеру сгорания поступает меньше. А это приводит к тому, что отопительный прибор (будь то топка или газовый котел) начинает работать хуже.

Утепленный коаксиальный дымоход — это уже не две, а три трубы. Пространство между двумя крайними из них забивается утеплителем. Это позволяет воздушному каналу не обледенеть и не промерзнуть.

По ориентации расположения коаксиальный дымоход может быть с горизонтальным выводом и с вертикальным. Правда, сейчас такого строгого деления уже почти не встретишь — большинство подобных дымоходов представляют собой смешанные конструкции, где есть и вертикально, и горизонтально ориентированные участки. Это зависит от геометрии конструкции и расположения отопительного прибора.

Фото santehnikportal.ru

Преимущества «трубы в трубе»

В пользу коаксиального дымохода говорит целый ряд факторов. Приведем тут лишь самые значимые.

Кислород для горения топлива подается с улицы, благодаря двум разным трубам он не смешивается с отводимыми газами. В классическом же варианте (например, с кирпичным дымоходом, отходящим от очага) кислород забирается прямо из комнаты. Результат — духота. Коаксиальный дымоход снижает теплопотери: наружная труба, по которой поступает воздух с улицы, нагревается от внутрунней, а значит, и свежий воздух успевает стать теплым. Результат — значительно снижаются теплопотери отопительной магистрали. Высокий КПД системы. Благодаря постоянному притоку свежего кислорода топливо полностью сгорает. А в случае с газовым котлом это еще и реверанс в сторону экологических активистов: полностью сгоревший газ — гарантия того, что его остатки не улетучатся в окружающую среду. Комфортная атмосфера в доме: дым, угарный газ и прочие «прелести» не будут поступать в помещение. Все процессы происходят в закрытой камере, ведь теперь не нужно держать топку открытой, чтобы туда поступал воздух из комнаты. Компактность: диаметр труб невелик, а значит, помещение не загромождается. Легкий монтаж и большой ассортимент взаимозаменяемых элементов.